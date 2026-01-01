Seedance 2.0는 공개 API에서 실제 인간 얼굴을 허용하지 않습니다. HeyGen의 1자 동의 및 신원 검증 인프라가 이 점을 완전히 바꿉니다. AI 클론을 만들어 몇 분 만에 나만의 분신을 생성하면, 검증된 당신의 얼굴이 Avatar IV를 통해 모든 샷에서 신원이 고정되고, 의상과 비주얼이 일관된 시네마틱 Seedance 영상에 등장합니다. 이런 기능을 제공하는 플랫폼은 다른 어디에도 없습니다.