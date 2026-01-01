Seedance 2.0 AI 비디오 생성 앱
세계에서 가장 시네마틱한 AI 비디오 모델이 이제 HeyGen 안에서 실행됩니다. 프롬프트만으로 시네마틱 B-롤을 생성하고, Seedance 영상 속에 직접 등장하거나, 하나의 아이디어에서 완성된 영상까지 만들어 보세요. 세 가지 도구, 하나의 플랫폼, 촬영 팀은 필요 없습니다.
HeyGen에서 제공하는 Seedance 2.0의 기능
하나의 프롬프트 바로 만드는 멀티모달 시네마틱 영상
열기 AI 비디오 생성기에서 Seedance 2 모델을 선택한 뒤, 장면 설명을 입력하세요. 참고 이미지를 첨부하고, 캐릭터를 선택한 다음 오디오를 추가하고, 하나의 프롬프트 바에서 화면 비율과 길이까지 모두 설정할 수 있습니다. Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move, Multi-Character Scene 같은 프리셋을 선택해 바로 시작해 보세요.
시네마틱 카메라 컨트롤을 갖춘 텍스트 기반 영상 제작
어떤 장면이든 설명하면 Seedance 2.0이 물리 법칙에 맞는 자연스러운 움직임, 사실적인 조명, 그리고 프로덕션급 피사계 심도를 갖춘 영상을 텍스트 투 비디오 도구를 통해 생성합니다. 이 모델은 프롬프트에서 카메라 연출 의도를 파악해, 돌리 무브, 크레인 샷, FPV 시퀀스, 클로즈업까지 자연어에 따라 반응합니다. 그래서 당신의 B-롤은 ‘생성된 영상’이 아니라 ‘연출된 영상’처럼 보입니다.
참고 이미지 및 동영상 입력
제품 사진, 브랜드 에셋 또는 기존 클립을 업로드한 뒤 Ref to Video 모드로 전환하세요. Seedance 2.0은 참조 이미지를 기반으로 시네마틱한 영상을 생성하여, 이미지 투 비디오 워크플로우를 통해 색 보정, 구도, 비주얼 아이덴티티를 그대로 유지하면서도 역동적인 카메라 무빙과 물리 기반의 자연스러운 움직임을 더해 정적인 콘텐츠에 생동감을 불어넣습니다.
자연스러운 음성 클로닝과 다국어 립싱크
Seedance 영상 속 검증된 실제 인물 얼굴
Seedance 2.0는 공개 API에서 실제 인간 얼굴을 허용하지 않습니다. HeyGen의 1자 동의 및 신원 검증 인프라가 이 점을 완전히 바꿉니다. AI 클론을 만들어 몇 분 만에 나만의 분신을 생성하면, 검증된 당신의 얼굴이 Avatar IV를 통해 모든 샷에서 신원이 고정되고, 의상과 비주얼이 일관된 시네마틱 Seedance 영상에 등장합니다. 이런 기능을 제공하는 플랫폼은 다른 어디에도 없습니다.
사용 사례
브랜드 및 캠페인 영상
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
소셜 콘텐츠 및 UGC 스타일 광고
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
제품 데모 및 쇼케이스
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
다중 캐릭터 시네마틱 장면
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
교육 및 트레이닝
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
사고 리더십과 개인 브랜드
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
작동 방식
Seedance 2.0는 HeyGen 내의 세 가지 도구에 통합되어 있습니다. 각 도구는 서로 다른 작업 흐름을 위해 설계되었으며, 하나만 사용하거나 세 가지를 모두 함께 활용할 수 있습니다.
AI 비디오 생성기를 엽니다
HeyGen에서 AI 비디오 생성기를 실행합니다. 기본값으로 Seedance 2가 선택되어 있으며, 참조 기반 생성을 위한 Ref to Video 모드가 제공됩니다.
프롬프트를 직접 작성하거나 미리 설정된 템플릿을 선택하세요
장면 설명을 직접 입력하거나 멀티 씬 컷, UGC 스타일 광고, 다이내믹 카메라 무브, 또는 멀티 캐릭터 씬을 선택하세요. 길이는 최대 10초까지 설정할 수 있으며, 16:9 또는 원하는 화면 비율을 선택할 수 있습니다.
참고 자료를 첨부하고 생성하기
참고 이미지를 추가하고, 캐릭터를 선택한 뒤 언어를 고르거나 입력 바에서 오디오를 첨부하세요. 생성 버튼을 누르면 Seedance 2.0이 한 번에 영화 같은 영상을 만들어 줍니다.
검토하고 편집한 뒤 게시하세요
최근 제작물에서 생성 결과를 미리 확인하세요. MP4로 다운로드하거나, 추가 편집을 위해 Avatar Shots 또는 Video Agent로 보내거나, 바로 원하는 플랫폼에 게시할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Seedance 2.0은 무엇이며, 왜 HeyGen 안에 포함되어 있나요?
Seedance 2.0는 물리 법칙에 충실한 모션, 멀티모달 입력, 캐릭터 일관성으로 잘 알려진 시네마틱 AI 영상 생성 모델입니다. HeyGen은 이 모델을 세 가지 도구 전반에 통합하여, 단순한 원시 클립 생성 단계를 넘어 검증된 얼굴, 보이스오버, 다국어 출력, 그리고 독립형 Seedance 플랫폼에서는 제공하지 못하는 편집 컨트롤을 갖춘 완성형 영상을 제작할 수 있도록 합니다.
HeyGen의 Seedance 2.0으로는 다른 곳에서는 만들 수 없는 어떤 것들을 만들 수 있나요?
독립형 Seedance 플랫폼은 실제 인간 얼굴이 없는 무음 15초 클립만 생성합니다. HeyGen은 AI avatar generator를 통해 검증된 신원을 더하고, Video Agent를 통한 완전한 영상 조립, 175개 이상의 언어 보이스오버, 립싱크, 최대 3분 길이의 시네마틱 영상까지 제공합니다. 이 통합으로 초기 모델이 완전한 프로덕션 워크플로우로 확장됩니다.
Seedance 2.0으로 시네마틱 B-롤을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?
AI 비디오 생성기를 열고 Seedance 2를 선택한 다음, 장면 설명을 입력하거나 Ref to Video 모드에서 참고 이미지를 업로드하세요. 프리셋을 고르고, 길이와 화면 비율을 설정하면, 모델이 사실적인 조명과 카메라 움직임을 갖춘 시네마틱 영상을 생성해 줍니다. 도움이 필요하다면 video script generator를 사용해 프롬프트를 작성해 보세요.
Seedance 2.0 영상에 제 얼굴을 넣을 수 있나요?
Seedance 2.0의 공개 API는 실제 인간 얼굴을 차단합니다. HeyGen은 1차 동의와 신원 인증을 통해 검증된 얼굴이 Seedance 영상에 등장할 수 있는 유일한 플랫폼입니다. 한 번만 자신을 클론하면, 당신의 얼굴과 모습은 당신이 생성하는 모든 시네마틱 장면 전반에서 안전하게 고정되어 보호됩니다.
AI 비디오 생성기의 프리셋은 무엇인가요?
프롬프트 바에는 네 가지 Seedance 2.0 프리셋이 포함되어 있습니다. 멀티 샷 시퀀스를 위한 Multi-Scene Cut, 소셜 퍼스트 콘텐츠를 위한 UGC-Style Ad, 영화 같은 카메라 연출을 위한 Dynamic Camera Move, 한 장면에 여러 인물을 배치하는 Multi-Character Scene입니다. 각 프리셋은 특정한 크리에이티브 워크플로우에 맞게 모델을 미리 구성해 둔 것입니다.
Seedance 2.0 영상은 다른 언어로도 번역할 수 있나요?
HeyGen의 모든 Seedance 2.0 영상은 AI 비디오 번역기와 AI 더빙을 통해 175개 이상의 언어로 완전한 번역을 지원합니다. 당신의 보이스오버는 각 대상 언어로 클론되며, 프레임 단위로 정확한 립싱크가 적용되어 한 편의 영상이 재녹음 없이 전 세계에서 활용 가능한 자산이 됩니다.
유료 광고나 방송용으로 사용해도 될 만큼 영상 품질이 충분히 높은가요?
Seedance 2.0는 물리 법칙을 정확히 반영한 모션과 일관된 비주얼 아이덴티티를 통해, G2에서 사실감 1위로 평가된 시네마틱 영상을 제작합니다. 어떤 장면이든 AI 비디오 편집기로 정교하게 다듬고, 방송·유료 소셜 광고·웹 임베딩에 바로 사용할 수 있는 형식으로 내보내세요.
프로덕션 팀이 눈에 띄는 성과를 확인할 수 있나요?
Vision Creative Labs는 연간 1~2편 제작하던 영상 규모를 하루 50~60편으로 확대했습니다. HeyGen을 활용해 Seedance 2.0 영상까지 더하면서, 인력 충원이나 스튜디오 대관, 제작 물류 부담 없이도 그 방대한 물량에 영화 같은 퀄리티를 더하고 있습니다.
HeyGen에서 Seedance 2.0의 가격은 얼마인가요?
HeyGen은 세 가지 모든 도구에서 Seedance 2.0을 이용할 수 있는 무료 플랜을 제공합니다. 유료 플랜을 선택하기 전에 아바타 샷, 비디오 에이전트, AI 비디오 생성기를 모두 테스트해 보세요. 크리에이터용 유료 플랜은 월 $24부터 시작하며, 대규모 팀을 위한 엔터프라이즈 맞춤 요금제도 제공합니다.
Ref to Video 모드는 무엇이며, 언제 사용하면 되나요?
Ref to Video 모드는 기존 영상이나 클립을 텍스트 프롬프트와 함께 참조 입력으로 업로드할 수 있게 해줍니다. Seedance 2.0은 이 참조 영상의 동작, 스타일, 속도를 분석해 이에 맞는 새로운 시네마틱 영상을 생성합니다. 카메라 무브먼트를 그대로 재현하거나, 기존의 비주얼 스타일을 맞추거나, 이미 촬영한 장면을 확장하고 싶을 때 사용하세요.
HeyGen으로 만들기를 시작하세요
Seedance 2.0로 영화 같은 AI 영상을 제작하세요. 하나의 프롬프트로 B-롤, 아바타 샷, 완성본 영상까지 모두 생성할 수 있습니다. 촬영 팀은 필요 없습니다.