Trasforma una descrizione immobiliare in un annuncio video professionale in pochi minuti. Questo creatore di video per il settore immobiliare si occupa di testo, voce fuori campo e contenuti visivi, così puoi promuovere gli immobili, condividere aggiornamenti di mercato e far crescere il tuo brand senza dover girare alcun video.
Funzionalità che rendono il marketing immobiliare semplice
Trasforma i dettagli dell’immobile in video
Incolla la descrizione dell’immobile, le caratteristiche principali e il prezzo. Questo flusso di lavoro da testo a video basato sull’AI gestisce l’intera creazione del video, definendo il ritmo e aggiungendo gli elementi visivi, così puoi realizzare video degli immobili e pubblicare nuovi annunci nello stesso giorno.
Dai vita alle foto degli annunci con l’animazione
Carica le foto del tuo annuncio e trasformale in video tour dinamici con panoramiche cinematografiche, zoom e animazioni. Il motore da immagine a video aggiunge automaticamente movimento, transizioni e narrazione, così un semplice set di foto diventa un walkthrough curato che mostra ai potenziali acquirenti i migliori angoli della proprietà.
Montaggio video pulito con Speech Cleanup
Registra la tua clip una sola volta e lascia che Speech Cleanup si occupi del montaggio video per te. Utilizza funzionalità di IA come il taglio automatico per eliminare parole di riempimento, lunghe pause e rifacimenti. Invece di bruschi jump cut, l’editor video AI integrato unisce le tue clip migliori con transizioni invisibili, così puoi evitare di registrare di nuovo.
Doppiaggi naturali in oltre 175 lingue
Aggiungi doppiaggi con voci naturali a qualsiasi video immobiliare senza dover ingaggiare speaker o registrare l’audio. Il generatore vocale AI narra il tuo script in oltre 175 lingue e dialetti, così puoi personalizzare gli annunci per acquirenti locali e internazionali nella lingua che parlano a casa.
Modelli video immobiliari pronti all'uso
Parti da un’ampia gamma di template progettati professionalmente per creare video curati e d’impatto, inclusi layout Just Listed, Open House e presentazioni dell’agente pensati appositamente per il settore immobiliare. Scegli uno stile, inserisci i tuoi dettagli e il generatore di video AI completa la struttura, così ogni annuncio risulta coerente e in linea con il tuo brand.
Idee e casi d’uso per video immobiliari
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Come funziona un creatore di video immobiliari
Crea un video immobiliare in quattro passaggi che ti portano dalla descrizione dell’immobile a un video di annuncio rifinito e pronto per essere condiviso.
Scegli un layout immobiliare, imposta il formato e seleziona uno stile adatto al tuo annuncio.
Incolla i dettagli della proprietà o i punti chiave da trattare, quindi perfeziona tono e ritmo per una comunicazione più chiara.
Aggiungi una voce fuori campo, foto, sottotitoli, musica e elementi di branding, quindi modifica le scene finché il risultato non è quello giusto.
HeyGen genera un video pulito e di alta qualità, pronto per essere pubblicato sul tuo annuncio e sui canali social.
Un creatore di video per il settore immobiliare è una piattaforma basata sull’IA che trasforma i dettagli di un immobile in video professionali. Inserisci i dati dell’annuncio o un breve prompt: lo strumento da script a video si occupa di creare il video con scene, voice-over e contenuti visivi, e il tuo video è pronto in pochi minuti, così puoi realizzare video immobiliari professionali senza dover girare alcuna ripresa.
Sì. Crea video talking head in cui un presentatore legge il tuo copione oppure realizza un video senza volto con foto e voiceover. Puoi produrre video tour, walkthrough virtuali e video online per i tuoi annunci MLS, così gli agenti immobiliari possono pubblicare senza dover mai allestire una videocamera.
Carica le tue foto, scegli un layout e il creatore di slideshow le organizza in un tour virtuale dinamico con animazioni e transizioni. Trascina le immagini per cambiarne l’ordine, apri la libreria multimediale integrata per aggiungere musica e contenuti stock, quindi esporta il walkthrough finale.
Sì. Puoi creare video di alta qualità in HD o 4K con un ritmo cinematografico e una narrazione di livello professionale. Puoi raccontare con la tua stessa voce grazie al voice cloning AI, personalizzare i dettagli per ogni immobile e produrre video in serie per valorizzare ogni annuncio nel tuo portfolio.
Entrambi offrono un montaggio video semplice con funzionalità di drag and drop, ma questo creatore di video immobiliari è progettato specificamente per il marketing immobiliare. Invece di un editor generico, hai a disposizione template per annunci, doppiaggi vocali automatici e traduzione, così passi meno tempo a montare i video e più tempo a vendere case.
HeyGen ti permette di creare video online gratuitamente senza bisogno di carta di credito, anche se le esportazioni gratuite includono una piccola filigrana. Un abbonamento a pagamento rimuove la filigrana e sblocca l’intera suite di strumenti di IA, con piani a partire da 24 $ al mese per video più lunghi e clonazione vocale.
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Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.
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