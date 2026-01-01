Creatore di video eCommerce AI per contenuti prodotto straordinari

Trasforma le descrizioni dei prodotti in video ecommerce professionali in pochi minuti con HeyGen. Niente telecamere, niente troupe, niente software di montaggio. Incolla il tuo testo, scegli uno stile e ottieni video di prodotto, annunci UGC e demo pronti per la pubblicazione.

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141.999.561Video generati
116.756.600Avatar generati
19.584.524Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Funzionalità principali

Funzionalità di Ecommerce Video Maker

Creazione di video di prodotto in pochi minuti

Inserisci i dettagli del tuo prodotto e ottieni in pochi minuti video ecommerce di alta qualità. Descrivi l’articolo, scegli uno stile e il motore text-to-video creerà automaticamente scene, narrazione e movimento. Questo video maker per l’ecommerce ti aiuta a realizzare contenuti video professionali senza alcuna curva di apprendimento.

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AI product video creation process for ecommerce listings.

Pulizia vocale AI per registrazioni impeccabili

Registra una sola volta e lascia che AI Speech Cleanup rimuova automaticamente intercalari, lunghe pause, falsi inizi e ripetizioni. Senza bisogno di competenze di montaggio, unisce i tuoi momenti migliori con transizioni invisibili, così ogni video di demo prodotto sembra registrato alla perfezione e ti fa risparmiare ore di editing.

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

Annunci UGC in stile creator con voiceover

Crea annunci che fermano lo scroll e sembrano veri post dei clienti. Scrivi un hook, aggiungi voiceover naturali e produci velocemente clip in stile testimonianza. Il generatore di annunci AI integrato e gli strumenti di intelligenza artificiale mantengono i tuoi contenuti nativi nei feed e nei Reels di Instagram, portando clic alle pagine dei tuoi prodotti.

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

Video multilingue per brand globali

Raggiungi gli acquirenti in ogni mercato senza dover ricreare da zero un solo video. Genera una narrazione naturale in oltre 175 lingue, quindi localizza i video finiti con un lip sync accurato utilizzando il video translator. Un singolo video di prodotto diventa una risorsa pronta per lo store in ogni regione, tutto da un’unica piattaforma.

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

Editor tutto-in-uno nel tuo browser

Testa più creatività senza sforare il budget. Personalizza i tuoi video, ridimensionali per qualsiasi formato o cambia l’hook, quindi genera varianti da un unico progetto e scaricale. L’editor video AI tutto‑in‑uno funziona direttamente nel browser, quindi montare video per l’ecommerce non richiede alcuna esperienza di video editing.

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

Idee e casi d’uso per video e-commerce

Video dimostrativi del prodotto che aumentano le vendite

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

Video di marketing per Instagram in pochi minuti

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

Testimonianze dei clienti che coinvolgono

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

Video promozionali da riutilizzare e pubblicare

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

Video esplicativi da immagine a video

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

Ridimensiona, esporta e aggiungi una didascalia

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

Come funziona

Come funziona un creatore di video per ecommerce

Crea un video ecommerce in quattro semplici passaggi che ti portano dall’idea di prodotto a una clip rifinita e pronta per la pubblicazione.

Passaggio 1

Scegli uno stile di video

Scegli un template, un formato e uno stile per il tuo store, quindi imposta il tipo di video prodotto che desideri.

Passaggio 2

Aggiungi il testo del tuo prodotto

Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.

Passaggio 3

Personalizza i dettagli

Aggiungi sottotitoli, sfondi, musica, elementi di branding o voce, quindi regola il timing in modo che il messaggio arrivi nel modo giusto.

Passaggio 4

Genera e pubblica

Genera un video pulito, poi esportalo nel formato corretto per il tuo store e i tuoi canali social.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un creatore di video per ecommerce e come funziona?

Un creatore di video per ecommerce è una piattaforma di intelligenza artificiale che trasforma le informazioni sui prodotti in video senza bisogno di riprese. Scegli uno stile, incolla il tuo testo e potrai creare video di prodotto in pochi minuti. Il flusso di lavoro da script a video riunisce tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto.

I video di prodotto realizzati con l’IA coinvolgeranno gli acquirenti e otterranno più clic?

Sì. Usa l’IA per creare clip in stile creator con una resa naturale che rispecchi il tono informale che gli acquirenti si aspettano. I marketer si affidano a questi strumenti di IA per realizzare video coinvolgenti con gli strumenti di annunci per i social media basati sull’IA, testare varianti per Instagram e scalare le clip che generano più clic e aumentano il coinvolgimento.

Posso creare video per l’e‑commerce senza competenze di ripresa o montaggio?

Assolutamente. Non servono né videocamera né competenze di montaggio. Crea un video senza volto per il tuo store usando presentatori e testo, direttamente dal browser o dall’app mobile. Pubblica il video online su qualsiasi piattaforma social, senza bisogno di girare alcuna ripresa.

Come posso trasformare le immagini dei prodotti in video ecommerce professionali?

Upload a product image, select a script or motion prompt, and the image to video tool adds animation with cinematic pans and zooms. Static catalog shots become polished videos you can showcase on Amazon, lifestyle ads, and product listings in a breeze.

Posso personalizzare e scaricare video di alta qualità per risparmiare tempo?

Sì. Personalizza i tuoi video, ridimensionali in qualsiasi formato e scarica file di alta qualità per ogni canale. Abbina il tutto al Voice Cloning AI per mantenere una voce di brand coerente, aggiornare qualsiasi versione con un tocco finale e risparmiare tempo su test e montaggio video.

Sono disponibili modelli video professionali che posso modificare senza alcuna esperienza?

Sì. Scegli modelli professionali pensati per l’ecommerce e modificali in questo intuitivo editor video online o creatore di video per Instagram. Aggiungi una didascalia o un testo in sovrimpressione con un clic, inserisci elementi grafici e crea video straordinari dall’aspetto professionale.

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