Trasforma le descrizioni dei prodotti in video ecommerce professionali in pochi minuti con HeyGen. Niente telecamere, niente troupe, niente software di montaggio. Incolla il tuo testo, scegli uno stile e ottieni video di prodotto, annunci UGC e demo pronti per la pubblicazione.
Funzionalità di Ecommerce Video Maker
Creazione di video di prodotto in pochi minuti
Inserisci i dettagli del tuo prodotto e ottieni in pochi minuti video ecommerce di alta qualità. Descrivi l’articolo, scegli uno stile e il motore text-to-video creerà automaticamente scene, narrazione e movimento. Questo video maker per l’ecommerce ti aiuta a realizzare contenuti video professionali senza alcuna curva di apprendimento.
Pulizia vocale AI per registrazioni impeccabili
Registra una sola volta e lascia che AI Speech Cleanup rimuova automaticamente intercalari, lunghe pause, falsi inizi e ripetizioni. Senza bisogno di competenze di montaggio, unisce i tuoi momenti migliori con transizioni invisibili, così ogni video di demo prodotto sembra registrato alla perfezione e ti fa risparmiare ore di editing.
Annunci UGC in stile creator con voiceover
Crea annunci che fermano lo scroll e sembrano veri post dei clienti. Scrivi un hook, aggiungi voiceover naturali e produci velocemente clip in stile testimonianza. Il generatore di annunci AI integrato e gli strumenti di intelligenza artificiale mantengono i tuoi contenuti nativi nei feed e nei Reels di Instagram, portando clic alle pagine dei tuoi prodotti.
Video multilingue per brand globali
Raggiungi gli acquirenti in ogni mercato senza dover ricreare da zero un solo video. Genera una narrazione naturale in oltre 175 lingue, quindi localizza i video finiti con un lip sync accurato utilizzando il video translator. Un singolo video di prodotto diventa una risorsa pronta per lo store in ogni regione, tutto da un’unica piattaforma.
Editor tutto-in-uno nel tuo browser
Testa più creatività senza sforare il budget. Personalizza i tuoi video, ridimensionali per qualsiasi formato o cambia l’hook, quindi genera varianti da un unico progetto e scaricale. L’editor video AI tutto‑in‑uno funziona direttamente nel browser, quindi montare video per l’ecommerce non richiede alcuna esperienza di video editing.
Idee e casi d’uso per video e-commerce
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
Come funziona un creatore di video per ecommerce
Crea un video ecommerce in quattro semplici passaggi che ti portano dall’idea di prodotto a una clip rifinita e pronta per la pubblicazione.
Scegli un template, un formato e uno stile per il tuo store, quindi imposta il tipo di video prodotto che desideri.
Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.
Aggiungi sottotitoli, sfondi, musica, elementi di branding o voce, quindi regola il timing in modo che il messaggio arrivi nel modo giusto.
Genera un video pulito, poi esportalo nel formato corretto per il tuo store e i tuoi canali social.
Un creatore di video per ecommerce è una piattaforma di intelligenza artificiale che trasforma le informazioni sui prodotti in video senza bisogno di riprese. Scegli uno stile, incolla il tuo testo e potrai creare video di prodotto in pochi minuti. Il flusso di lavoro da script a video riunisce tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto.
Sì. Usa l’IA per creare clip in stile creator con una resa naturale che rispecchi il tono informale che gli acquirenti si aspettano. I marketer si affidano a questi strumenti di IA per realizzare video coinvolgenti con gli strumenti di annunci per i social media basati sull’IA, testare varianti per Instagram e scalare le clip che generano più clic e aumentano il coinvolgimento.
Assolutamente. Non servono né videocamera né competenze di montaggio. Crea un video senza volto per il tuo store usando presentatori e testo, direttamente dal browser o dall’app mobile. Pubblica il video online su qualsiasi piattaforma social, senza bisogno di girare alcuna ripresa.
Upload a product image, select a script or motion prompt, and the image to video tool adds animation with cinematic pans and zooms. Static catalog shots become polished videos you can showcase on Amazon, lifestyle ads, and product listings in a breeze.
Sì. Personalizza i tuoi video, ridimensionali in qualsiasi formato e scarica file di alta qualità per ogni canale. Abbina il tutto al Voice Cloning AI per mantenere una voce di brand coerente, aggiornare qualsiasi versione con un tocco finale e risparmiare tempo su test e montaggio video.
Sì. Scegli modelli professionali pensati per l’ecommerce e modificali in questo intuitivo editor video online o creatore di video per Instagram. Aggiungi una didascalia o un testo in sovrimpressione con un clic, inserisci elementi grafici e crea video straordinari dall’aspetto professionale.
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