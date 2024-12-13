Trupeer + HeyGen

Trupeer aiuta i team a trasformare le registrazioni dello schermo in video di prodotto personalizzati e documenti passo dopo passo—utilizzando avatar AI, voiceover multilingue e script contestuali.

Informazioni su Trupeer

Trupeer è una piattaforma AI che ti aiuta a trasformare registrazioni grezze dello schermo in video di prodotto di alta qualità e documentazione passo dopo passo, senza alcuna competenza di montaggio. Pensata per i team di apprendimento e sviluppo, vendite, marketing e successo del cliente, Trupeer rende facile creare contenuti personalizzati e contestuali su larga scala.

Con funzionalità come doppiaggio AI, avatar, effetti di zoom automatico e traduzione multilingue, Trupeer aiuta i team a ridurre i tempi di onboarding, migliorare l'adozione del prodotto e stimolare l'interazione con contenuti video simili a quelli umani. Che tu stia creando demo, guide per l'utente o materiali di formazione, Trupeer ti aiuta a farlo 10 volte più velocemente con qualità costante e senza alcuna incertezza.

HeyGen e Trupeer

Grazie all'integrazione di HeyGen, gli utenti di Trupeer possono creare demo video personalizzate animate da avatar AI dall'aspetto umano con sincronizzazione labiale perfetta e consegna naturale. Questo permette alle aziende di trasformare le presentazioni dei prodotti in esperienze coinvolgenti e in linea con il proprio marchio, che risuonano con il loro pubblico.

L'integrazione supporta sia avatar pre-costruiti che completamente personalizzati, così i team possono adattarli al tono, alla personalità dell'azienda e persino creare versioni avatar dei veri membri del team. Una volta che una registrazione dello schermo è caricata su Trupeer, gli utenti possono facilmente generare una demo video narrata da un avatar HeyGen, facendo sembrare come se una persona reale stia parlando direttamente a ciascun spettatore.

Questa potente combinazione ti permette di inviare dimostrazioni personalizzate guidate da avatar su larga scala, ideali per la ricerca di clienti, l'integrazione dei clienti e la formazione, senza spendere ore nella produzione manuale.

Casi d'uso

  • Formazione ed Educazione del Cliente: Crea contenuti video formativi coinvolgenti su larga scala che i team guarderanno effettivamente. Realizza video guidati da avatar per formare i tuoi clienti, promuovere l'adozione delle funzionalità e supportare il successo digitale con contenuti sempre disponibili e auto-serviti.
  • Dimostrazioni di vendita personalizzate: Crea dimostrazioni video su larga scala con avatar AI realistici che si rivolgono direttamente all'industria e al caso d'uso di ogni potenziale cliente, rendendo il tuo approccio di vendita personale e aiutandoti a concludere più affari.
  • Aggiornamenti Facili dei Contenuti: Aggiorna immediatamente video o documenti obsoleti, senza bisogno di registrare di nuovo. Mantieni sempre accurati e aggiornati i contenuti di formazione e di supporto.

