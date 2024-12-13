Riguardo Tolstoj
Tolstoy è una piattaforma video interattiva che permette agli utenti di creare esperienze video personalizzate e multitraccia, dove gli spettatori possono scegliere il proprio percorso attraverso opzioni cliccabili. È ideale per vendite, marketing e assistenza clienti, aiutando le aziende ad aumentare il coinvolgimento, qualificare i potenziali clienti e fornire contenuti su misura in un formato conversazionale.
HeyGen e Tolstoj
L'integrazione tra HeyGen e Tolstoy combina video generati da intelligenza artificiale realistici con esperienze interattive a scelta multipla, permettendo agli utenti di creare percorsi video altamente coinvolgenti e personalizzati. Questo consente alle aziende di scalare le vendite, l'onboarding e il supporto attraverso contenuti dinamici guidati da avatar che si adattano alle scelte di ogni spettatore.
Casi d'uso
- Funnel di vendita interattivi: Utilizza gli avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso percorsi di vendita interattivi e personalizzati in Tolstoy—qualificando lead, affrontando obiezioni e indirizzandoli verso il prodotto giusto o il rappresentante basandosi sulle loro risposte.
- Onboarding e supporto clienti: Crea esperienze di onboarding personalizzabili con i video di HeyGen che forniscono istruzioni passo dopo passo, permettendo ai clienti di ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno senza sovraccaricarli di informazioni irrilevanti.
- Reclutamento e coinvolgimento dei candidati: Crea flussi video interattivi che presentano introduzioni e segmenti di domande e risposte con l'avatar di HeyGen, aiutando i candidati a conoscere i ruoli, la cultura aziendale e i passi successivi in base alle scelte che fanno durante l'esperienza.