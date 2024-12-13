HeyGen + Tolstoy

Tolstoy è una piattaforma video interattiva che permette alle aziende di creare esperienze video personalizzate e interattive, dove l'utente può scegliere il proprio percorso, al fine di aumentare l'engagement, le conversioni e l'interazione con i clienti.

Riguardo Tolstoj

Tolstoy è una piattaforma video interattiva che permette agli utenti di creare esperienze video personalizzate e multitraccia, dove gli spettatori possono scegliere il proprio percorso attraverso opzioni cliccabili. È ideale per vendite, marketing e assistenza clienti, aiutando le aziende ad aumentare il coinvolgimento, qualificare i potenziali clienti e fornire contenuti su misura in un formato conversazionale.

HeyGen e Tolstoj

L'integrazione tra HeyGen e Tolstoy combina video generati da intelligenza artificiale realistici con esperienze interattive a scelta multipla, permettendo agli utenti di creare percorsi video altamente coinvolgenti e personalizzati. Questo consente alle aziende di scalare le vendite, l'onboarding e il supporto attraverso contenuti dinamici guidati da avatar che si adattano alle scelte di ogni spettatore.

Casi d'uso

  • Funnel di vendita interattivi: Utilizza gli avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso percorsi di vendita interattivi e personalizzati in Tolstoy—qualificando lead, affrontando obiezioni e indirizzandoli verso il prodotto giusto o il rappresentante basandosi sulle loro risposte.
  • Onboarding e supporto clienti: Crea esperienze di onboarding personalizzabili con i video di HeyGen che forniscono istruzioni passo dopo passo, permettendo ai clienti di ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno senza sovraccaricarli di informazioni irrilevanti.
  • Reclutamento e coinvolgimento dei candidati: Crea flussi video interattivi che presentano introduzioni e segmenti di domande e risposte con l'avatar di HeyGen, aiutando i candidati a conoscere i ruoli, la cultura aziendale e i passi successivi in base alle scelte che fanno durante l'esperienza.
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo