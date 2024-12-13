Riguardo Tolstoj

Tolstoy è una piattaforma video interattiva che permette agli utenti di creare esperienze video personalizzate e multitraccia, dove gli spettatori possono scegliere il proprio percorso attraverso opzioni cliccabili. È ideale per vendite, marketing e assistenza clienti, aiutando le aziende ad aumentare il coinvolgimento, qualificare i potenziali clienti e fornire contenuti su misura in un formato conversazionale.

HeyGen e Tolstoj

L'integrazione tra HeyGen e Tolstoy combina video generati da intelligenza artificiale realistici con esperienze interattive a scelta multipla, permettendo agli utenti di creare percorsi video altamente coinvolgenti e personalizzati. Questo consente alle aziende di scalare le vendite, l'onboarding e il supporto attraverso contenuti dinamici guidati da avatar che si adattano alle scelte di ogni spettatore.