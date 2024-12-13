Informazioni su Repurpose.io
Repurpose.io è uno strumento di automazione dei contenuti che permette a creatori e aziende di convertire e pubblicare automaticamente video, podcast e trasmissioni in diretta su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn. Semplifica la distribuzione dei contenuti, risparmiando tempo e massimizzando la portata trasformando un singolo contenuto in molti, ottimizzati per ogni canale.
HeyGen e Repurpose.io
L'integrazione tra HeyGen e Repurpose.io consente agli utenti di distribuire automaticamente video generati tramite intelligenza artificiale su molteplici piattaforme di social media e contenuti. Questo semplifica il flusso di lavoro del video marketing, permettendo una consegna di contenuti coerente e di ampia portata con messaggi video simili a quelli umani creati su larga scala.
Casi d'uso
- Distribuzione di contenuti multi-piattaforma: Pubblica automaticamente video generati da AI da HeyGen su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn utilizzando Repurpose.io, garantendo una presenza coerente del marchio su vari canali.
- Riutilizzo di script video in contenuti fruibili in pillole: Trasforma video AI lunghi in clip brevi o highlight e usa Repurpose.io per distribuirli ampiamente—ideale per riconfezionare webinar, interviste o contenuti educativi in formati brevi e condivisibili.
- Campagne video automatizzate sui social media: Configura flussi di lavoro dove i video di HeyGen vengono attivati da eventi o campagne (come lanci di prodotti o promozioni), poi programmati e distribuiti automaticamente tramite Repurpose.io per massimizzare la portata e l'interazione.