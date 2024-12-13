Repurpose.io + HeyGen

Repurpose.io è una piattaforma di automazione dei contenuti che aiuta creatori e marketer a riproporre e distribuire automaticamente video, podcast e trasmissioni in diretta su più canali di social media.

Informazioni su Repurpose.io

Repurpose.io è uno strumento di automazione dei contenuti che permette a creatori e aziende di convertire e pubblicare automaticamente video, podcast e trasmissioni in diretta su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn. Semplifica la distribuzione dei contenuti, risparmiando tempo e massimizzando la portata trasformando un singolo contenuto in molti, ottimizzati per ogni canale.

HeyGen e Repurpose.io

L'integrazione tra HeyGen e Repurpose.io consente agli utenti di distribuire automaticamente video generati tramite intelligenza artificiale su molteplici piattaforme di social media e contenuti. Questo semplifica il flusso di lavoro del video marketing, permettendo una consegna di contenuti coerente e di ampia portata con messaggi video simili a quelli umani creati su larga scala.

Casi d'uso

  • Distribuzione di contenuti multi-piattaforma: Pubblica automaticamente video generati da AI da HeyGen su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn utilizzando Repurpose.io, garantendo una presenza coerente del marchio su vari canali.
  • Riutilizzo di script video in contenuti fruibili in pillole: Trasforma video AI lunghi in clip brevi o highlight e usa Repurpose.io per distribuirli ampiamente—ideale per riconfezionare webinar, interviste o contenuti educativi in formati brevi e condivisibili.
  • Campagne video automatizzate sui social media: Configura flussi di lavoro dove i video di HeyGen vengono attivati da eventi o campagne (come lanci di prodotti o promozioni), poi programmati e distribuiti automaticamente tramite Repurpose.io per massimizzare la portata e l'interazione.
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo