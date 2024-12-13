HeyGen Integrations

Plainly + HeyGen

Plainly è una piattaforma di automazione video che consente agli utenti di creare video personalizzati e basati sui dati su larga scala utilizzando modelli personalizzabili e contenuti dinamici.

Informazioni su Plainly

Plainly è uno strumento di automazione video che consente agli utenti di generare video personalizzati su larga scala collegando fonti di dati dinamici a modelli di video pre-progettati. È ideale per il marketing, le vendite e le comunicazioni interne, permettendo alle aziende di fornire contenuti video su misura automaticamente senza montaggio manuale.

HeyGen e Plainly

L'integrazione tra HeyGen e Plainly combina video di avatar AI realistici con un potente automatismo video, permettendo agli utenti di creare contenuti video dinamici e personalizzati su larga scala. Collegando la narrazione umana di HeyGen con i template basati sui dati di Plainly, i team possono automatizzare la produzione di video ad alto volume per il marketing, le vendite e l'engagement dei clienti.

Casi d'uso

  • Video di marketing personalizzati su larga scala: Combina gli avatar AI di HeyGen con i template dinamici di Plainly per generare centinaia o migliaia di annunci video personalizzati o campagne email, adattati al nome, alla località o alle preferenze di ogni spettatore.
  • Comunicazione automatica con i clienti: Utilizza i dati dei clienti per creare messaggi di benvenuto automatizzati, promemoria per il rinnovo o aggiornamenti sui prodotti, con gli avatar realistici di HeyGen e i formati video personalizzabili di Plainly.
  • Outreach commerciale scalabile: Dotare i team di vendita di strumenti per inviare pitch video iper-personalizzati o follow-up su larga scala, utilizzando HeyGen per una consegna simile a quella umana e Plainly per una personalizzazione guidata dai dati senza soluzione di continuità.
logo
