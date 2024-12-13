Informazioni su Plainly

Plainly è uno strumento di automazione video che consente agli utenti di generare video personalizzati su larga scala collegando fonti di dati dinamici a modelli di video pre-progettati. È ideale per il marketing, le vendite e le comunicazioni interne, permettendo alle aziende di fornire contenuti video su misura automaticamente senza montaggio manuale.

HeyGen e Plainly

L'integrazione tra HeyGen e Plainly combina video di avatar AI realistici con un potente automatismo video, permettendo agli utenti di creare contenuti video dinamici e personalizzati su larga scala. Collegando la narrazione umana di HeyGen con i template basati sui dati di Plainly, i team possono automatizzare la produzione di video ad alto volume per il marketing, le vendite e l'engagement dei clienti.