Riguardo Pabbly

Pabbly è una piattaforma di automazione completa che permette agli utenti di collegare più applicazioni, automatizzare compiti ripetitivi e semplificare i processi aziendali senza alcuna programmazione. Offre strumenti per il marketing via email, la fatturazione di abbonamenti, la creazione di moduli e l'automazione dei flussi di lavoro, rendendola ideale per le piccole e medie imprese.

HeyGen e Pabbly

L'integrazione tra HeyGen e Pabbly permette agli utenti di automatizzare la creazione e distribuzione di video personalizzati AI collegando HeyGen con centinaia di altre applicazioni e trigger. Ciò consente ai team di ottimizzare i flussi di lavoro di marketing, vendite e coinvolgimento dei clienti con contenuti video realistici attivati da dati ed eventi in tempo reale.