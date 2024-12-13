Riguardo Pabbly
Pabbly è una piattaforma di automazione completa che permette agli utenti di collegare più applicazioni, automatizzare compiti ripetitivi e semplificare i processi aziendali senza alcuna programmazione. Offre strumenti per il marketing via email, la fatturazione di abbonamenti, la creazione di moduli e l'automazione dei flussi di lavoro, rendendola ideale per le piccole e medie imprese.
HeyGen e Pabbly
L'integrazione tra HeyGen e Pabbly permette agli utenti di automatizzare la creazione e distribuzione di video personalizzati AI collegando HeyGen con centinaia di altre applicazioni e trigger. Ciò consente ai team di ottimizzare i flussi di lavoro di marketing, vendite e coinvolgimento dei clienti con contenuti video realistici attivati da dati ed eventi in tempo reale.
Casi d'uso
- Video di follow-up automatico per lead: Attiva messaggi video personalizzati con intelligenza artificiale da HeyGen quando un nuovo lead viene acquisito tramite moduli, CRM o iscrizioni via email collegati attraverso Pabbly, aumentando l'interazione e la conversione.
- Onboarding e coinvolgimento dei clienti: Invia automaticamente video personalizzati di onboarding o di benvenuto dopo un acquisto o una registrazione, utilizzando Pabbly per monitorare l'evento e HeyGen per generare contenuti video scalabili e simili a quelli umani.
- Campagne video basate sugli eventi: Utilizza Pabbly per monitorare azioni degli utenti come registrazioni a webinar, invii di moduli o aggiornamenti di piani, e attiva video HeyGen mirati per informare, educare o vendere aggiunte al momento giusto.