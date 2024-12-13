Pabbly + HeyGen

Pabbly è una piattaforma di automazione e integrazione che aiuta le aziende a collegare applicazioni, automatizzare flussi di lavoro e gestire marketing, fatturazione e moduli senza programmazione.

Riguardo Pabbly

Pabbly è una piattaforma di automazione completa che permette agli utenti di collegare più applicazioni, automatizzare compiti ripetitivi e semplificare i processi aziendali senza alcuna programmazione. Offre strumenti per il marketing via email, la fatturazione di abbonamenti, la creazione di moduli e l'automazione dei flussi di lavoro, rendendola ideale per le piccole e medie imprese.

HeyGen e Pabbly

L'integrazione tra HeyGen e Pabbly permette agli utenti di automatizzare la creazione e distribuzione di video personalizzati AI collegando HeyGen con centinaia di altre applicazioni e trigger. Ciò consente ai team di ottimizzare i flussi di lavoro di marketing, vendite e coinvolgimento dei clienti con contenuti video realistici attivati da dati ed eventi in tempo reale.

Casi d'uso

  • Video di follow-up automatico per lead: Attiva messaggi video personalizzati con intelligenza artificiale da HeyGen quando un nuovo lead viene acquisito tramite moduli, CRM o iscrizioni via email collegati attraverso Pabbly, aumentando l'interazione e la conversione.
  • Onboarding e coinvolgimento dei clienti: Invia automaticamente video personalizzati di onboarding o di benvenuto dopo un acquisto o una registrazione, utilizzando Pabbly per monitorare l'evento e HeyGen per generare contenuti video scalabili e simili a quelli umani.
  • Campagne video basate sugli eventi: Utilizza Pabbly per monitorare azioni degli utenti come registrazioni a webinar, invii di moduli o aggiornamenti di piani, e attiva video HeyGen mirati per informare, educare o vendere aggiunte al momento giusto.
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo