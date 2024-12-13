Informazioni su Make

Make funge da piattaforma di automazione visiva user-friendly che permette agli individui di progettare, costruire e automatizzare flussi di lavoro in modo visuale. Gli utenti possono collegare app e servizi con pochi clic. Grazie alla sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e ai potenti controlli logici, i team possono semplificare i processi, risparmiare tempo ed espandere le loro operazioni tra i vari dipartimenti.

HeyGen e Make

L'integrazione di HeyGen e Make consente agli utenti di automatizzare la creazione e distribuzione di video AI personalizzati. Collegando HeyGen con migliaia di altre applicazioni e trigger, gli utenti possono utilizzare i migliori strumenti per la generazione di video AI. Questa integrazione permette ai team di creare flussi di lavoro personalizzati che generano e inviano messaggi video realistici su larga scala. La funzionalità aumenta notevolmente il coinvolgimento nel marketing, nelle vendite e nel supporto utilizzando le avanzate capacità di un creatore di video AI e di un produttore di video AI.

In sintesi, utilizzando una piattaforma di automazione visiva come Make insieme alle innovative capacità di generazione di video AI di HeyGen, le aziende possono migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e i livelli di coinvolgimento. Questi strumenti offrono agli utenti un vantaggio nel creare contenuti video impattanti senza sforzo. Inizia a esplorare questi benefici con una registrazione gratuita oggi stesso.