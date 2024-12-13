Informazioni su Make
Make funge da piattaforma di automazione visiva user-friendly che permette agli individui di progettare, costruire e automatizzare flussi di lavoro in modo visuale. Gli utenti possono collegare app e servizi con pochi clic. Grazie alla sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e ai potenti controlli logici, i team possono semplificare i processi, risparmiare tempo ed espandere le loro operazioni tra i vari dipartimenti.
HeyGen e Make
L'integrazione di HeyGen e Make consente agli utenti di automatizzare la creazione e distribuzione di video AI personalizzati. Collegando HeyGen con migliaia di altre applicazioni e trigger, gli utenti possono utilizzare i migliori strumenti per la generazione di video AI. Questa integrazione permette ai team di creare flussi di lavoro personalizzati che generano e inviano messaggi video realistici su larga scala. La funzionalità aumenta notevolmente il coinvolgimento nel marketing, nelle vendite e nel supporto utilizzando le avanzate capacità di un creatore di video AI e di un produttore di video AI.
In sintesi, utilizzando una piattaforma di automazione visiva come Make insieme alle innovative capacità di generazione di video AI di HeyGen, le aziende possono migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e i livelli di coinvolgimento. Questi strumenti offrono agli utenti un vantaggio nel creare contenuti video impattanti senza sforzo. Inizia a esplorare questi benefici con una registrazione gratuita oggi stesso.
Casi d'uso
- Automazione del video outreach per vendite e marketing: Attiva la creazione di video personalizzati con intelligenza artificiale su HeyGen in base a eventi provenienti da strumenti CRM, invii di moduli o campagne email, inviando automaticamente messaggi video coinvolgenti a potenziali clienti e clienti.
- Onboarding e supporto clienti dinamico: Collega i dati dei clienti da strumenti come HubSpot, Zendesk o Intercom per generare automaticamente video di benvenuto o di supporto con HeyGen, semplificando la comunicazione pur mantenendola personale.
- Notifiche video basate su eventi: Utilizza Make per monitorare azioni come acquisti, iscrizioni a webinar o candidature di lavoro e attivare risposte video personalizzate di HeyGen, fornendo un punto di contatto simile a quello umano nel momento perfetto.
FAQ
Make è una piattaforma di automazione visiva progettata per connettere applicazioni, creare flussi di lavoro e automatizzare compiti senza bisogno di codifica. Scopri di più sui suoi vantaggi di personalizzazione AI che migliorano ogni compito.
HeyGen può essere integrato con Make per automatizzare la creazione e la consegna di video AI connettendosi a migliaia di applicazioni e trigger. Questa integrazione senza soluzione di continuità aiuta a sfruttare la potenza di una piattaforma di automazione visiva gratuitamente.
L'integrazione migliora il coinvolgimento nel marketing, nelle vendite e nel supporto automatizzando la generazione e l'invio di messaggi video personalizzati. Esplora i vantaggi della personalizzazione AI che questa combinazione offre.
Il supporto è disponibile sulla pagina FAQ della Make Community su.
Puoi consultare la documentazione dell'API HeyGen per una guida rapida all'avvio dell'automazione della creazione di contenuti video. Inizia il tuo percorso nell'automazione registrandoti gratuitamente qui.