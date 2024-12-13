Informazioni su HubSpot
HubSpot è una piattaforma cliente all-in-one che unisce marketing, vendite, servizio clienti e strumenti CRM per aiutare le aziende ad attrarre, coinvolgere e soddisfare i clienti. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di automazione permettono ai team di semplificare i flussi di lavoro, coltivare i potenziali clienti e costruire relazioni più forti con i clienti su larga scala.
HeyGen e HubSpot
L'integrazione tra HeyGen e HubSpot consente agli utenti di generare e inviare video personalizzati AI in modo fluido all'interno dei flussi di lavoro di HubSpot, aumentando l'engagement nei punti di contatto vendite, marketing e servizio clienti. Combinando gli avatar realistici di HeyGen con gli strumenti CRM e di automazione di HubSpot, i team possono fornire messaggi video umanizzati su larga scala, direttamente collegati ai dati di contatto e alle azioni.
Casi d'uso
- Outreach commerciale personalizzato: Utilizza i dati dei contatti di HubSpot per generare e inviare automaticamente messaggi video potenziati dall'IA con HeyGen come parte delle sequenze di vendita, aiutando gli agenti a distinguersi e ad aumentare i tassi di risposta.
- Coltivazione dei contatti e campagne di marketing: Incorpora contenuti video personalizzati nei flussi di lavoro email e nelle pagine di atterraggio utilizzando HubSpot e HeyGen per offrire messaggi più coinvolgenti e umani durante il percorso dell'acquirente.
- Onboarding e supporto clienti: Automatizza video di benvenuto, tutorial di onboarding o follow-up di supporto utilizzando i video HeyGen attivati da flussi di lavoro HubSpot, creando un'esperienza cliente più personale e scalabile.