Informazioni su HubSpot

HubSpot è una piattaforma cliente all-in-one che unisce marketing, vendite, servizio clienti e strumenti CRM per aiutare le aziende ad attrarre, coinvolgere e soddisfare i clienti. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di automazione permettono ai team di semplificare i flussi di lavoro, coltivare i potenziali clienti e costruire relazioni più forti con i clienti su larga scala.

HeyGen e HubSpot

L'integrazione tra HeyGen e HubSpot consente agli utenti di generare e inviare video personalizzati AI in modo fluido all'interno dei flussi di lavoro di HubSpot, aumentando l'engagement nei punti di contatto vendite, marketing e servizio clienti. Combinando gli avatar realistici di HeyGen con gli strumenti CRM e di automazione di HubSpot, i team possono fornire messaggi video umanizzati su larga scala, direttamente collegati ai dati di contatto e alle azioni.