HubSpot + HeyGen

HubSpot è una piattaforma cliente che aiuta le aziende a crescere unificando marketing, vendite, servizio clienti e strumenti CRM in una soluzione facile da usare.

Informazioni su HubSpot

HubSpot è una piattaforma cliente all-in-one che unisce marketing, vendite, servizio clienti e strumenti CRM per aiutare le aziende ad attrarre, coinvolgere e soddisfare i clienti. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di automazione permettono ai team di semplificare i flussi di lavoro, coltivare i potenziali clienti e costruire relazioni più forti con i clienti su larga scala.

HeyGen e HubSpot

L'integrazione tra HeyGen e HubSpot consente agli utenti di generare e inviare video personalizzati AI in modo fluido all'interno dei flussi di lavoro di HubSpot, aumentando l'engagement nei punti di contatto vendite, marketing e servizio clienti. Combinando gli avatar realistici di HeyGen con gli strumenti CRM e di automazione di HubSpot, i team possono fornire messaggi video umanizzati su larga scala, direttamente collegati ai dati di contatto e alle azioni.

Casi d'uso

  • Outreach commerciale personalizzato: Utilizza i dati dei contatti di HubSpot per generare e inviare automaticamente messaggi video potenziati dall'IA con HeyGen come parte delle sequenze di vendita, aiutando gli agenti a distinguersi e ad aumentare i tassi di risposta.
  • Coltivazione dei contatti e campagne di marketing: Incorpora contenuti video personalizzati nei flussi di lavoro email e nelle pagine di atterraggio utilizzando HubSpot e HeyGen per offrire messaggi più coinvolgenti e umani durante il percorso dell'acquirente.
  • Onboarding e supporto clienti: Automatizza video di benvenuto, tutorial di onboarding o follow-up di supporto utilizzando i video HeyGen attivati da flussi di lavoro HubSpot, creando un'esperienza cliente più personale e scalabile.
video thumbnail
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo