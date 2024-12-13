FlowShare + HeyGen

FlowShare è uno strumento di documentazione passo dopo passo che cattura automaticamente i flussi di lavoro e li trasforma in guide visive per semplificare la formazione e la condivisione dei processi.

Informazioni su FlowShare

FlowShare è uno strumento di documentazione che cattura automaticamente ogni passaggio del flusso di lavoro sullo schermo di un utente per creare guide chiare e visive. Aiuta i team a risparmiare tempo sulla formazione, l'integrazione e la documentazione dei processi generando istruzioni passo dopo passo con screenshot annotati.

HeyGen e FlowShare

L'integrazione tra HeyGen e FlowShare permette agli utenti di trasformare guide di processi passo dopo passo in tutorial video coinvolgenti, generati dall'intelligenza artificiale con avatar realistici. Ciò rende semplice scalare la formazione, l'orientamento e la documentazione con contenuti video dinamici e simili a quelli umani, generati direttamente dai flussi di lavoro catturati.

Casi d'uso

  • Integrazione e formazione dei dipendenti: Trasforma le guide passo dopo passo catturate in FlowShare in video coinvolgenti guidati da avatar AI con HeyGen, aiutando i nuovi assunti ad apprendere rapidamente strumenti, sistemi e flussi di lavoro con il minimo sforzo manuale.
  • Assistenza clienti e video tutorial: Utilizza FlowShare per documentare processi complessi, poi genera tutorial video chiari e personalizzati con HeyGen per aiutare gli utenti a risolvere problemi o a comprendere meglio le caratteristiche del prodotto.
  • Documentazione dei processi interni su larga scala: I team possono semplificare la condivisione della conoscenza interna trasformando i flussi di lavoro di routine in video guide facili da seguire, migliorando la consistenza e riducendo il tempo speso a rispondere alle stesse domande.
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo