Informazioni su FlowShare
FlowShare è uno strumento di documentazione che cattura automaticamente ogni passaggio del flusso di lavoro sullo schermo di un utente per creare guide chiare e visive. Aiuta i team a risparmiare tempo sulla formazione, l'integrazione e la documentazione dei processi generando istruzioni passo dopo passo con screenshot annotati.
HeyGen e FlowShare
L'integrazione tra HeyGen e FlowShare permette agli utenti di trasformare guide di processi passo dopo passo in tutorial video coinvolgenti, generati dall'intelligenza artificiale con avatar realistici. Ciò rende semplice scalare la formazione, l'orientamento e la documentazione con contenuti video dinamici e simili a quelli umani, generati direttamente dai flussi di lavoro catturati.
Casi d'uso
- Integrazione e formazione dei dipendenti: Trasforma le guide passo dopo passo catturate in FlowShare in video coinvolgenti guidati da avatar AI con HeyGen, aiutando i nuovi assunti ad apprendere rapidamente strumenti, sistemi e flussi di lavoro con il minimo sforzo manuale.
- Assistenza clienti e video tutorial: Utilizza FlowShare per documentare processi complessi, poi genera tutorial video chiari e personalizzati con HeyGen per aiutare gli utenti a risolvere problemi o a comprendere meglio le caratteristiche del prodotto.
- Documentazione dei processi interni su larga scala: I team possono semplificare la condivisione della conoscenza interna trasformando i flussi di lavoro di routine in video guide facili da seguire, migliorando la consistenza e riducendo il tempo speso a rispondere alle stesse domande.