Informazioni su FlowShare

FlowShare è uno strumento di documentazione che cattura automaticamente ogni passaggio del flusso di lavoro sullo schermo di un utente per creare guide chiare e visive. Aiuta i team a risparmiare tempo sulla formazione, l'integrazione e la documentazione dei processi generando istruzioni passo dopo passo con screenshot annotati.

HeyGen e FlowShare

L'integrazione tra HeyGen e FlowShare permette agli utenti di trasformare guide di processi passo dopo passo in tutorial video coinvolgenti, generati dall'intelligenza artificiale con avatar realistici. Ciò rende semplice scalare la formazione, l'orientamento e la documentazione con contenuti video dinamici e simili a quelli umani, generati direttamente dai flussi di lavoro catturati.