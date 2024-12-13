Informazioni su Clay

Clay si integra con strumenti come LinkedIn, Salesforce e Apollo per acquisire dati in tempo reale, arricchire i contatti e innescare azioni personalizzate. La sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità AI rendono facile per i team creare liste di potenziali clienti dinamiche, elaborare messaggi su misura e scalare strategie di prospezione in modo efficiente.

HeyGen e Clay

L'integrazione tra Clay e HeyGen permette agli utenti di automatizzare la creazione di video AI personalizzati su larga scala combinando i dati arricchiti dei lead di Clay con la generazione di video avatar di HeyGen. Ciò consente ai team di vendita e marketing di fornire un approccio video altamente mirato e simile a quello umano senza la produzione manuale di video.