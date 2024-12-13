Clay + HeyGen

Clay è una piattaforma di arricchimento dati e automazione dei flussi di lavoro che aiuta le imprese a trovare e coinvolgere potenziali clienti combinando dati da molteplici fonti in un unico spazio di lavoro personalizzabile.

Informazioni su Clay

Clay si integra con strumenti come LinkedIn, Salesforce e Apollo per acquisire dati in tempo reale, arricchire i contatti e innescare azioni personalizzate. La sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità AI rendono facile per i team creare liste di potenziali clienti dinamiche, elaborare messaggi su misura e scalare strategie di prospezione in modo efficiente.

HeyGen e Clay

L'integrazione tra Clay e HeyGen permette agli utenti di automatizzare la creazione di video AI personalizzati su larga scala combinando i dati arricchiti dei lead di Clay con la generazione di video avatar di HeyGen. Ciò consente ai team di vendita e marketing di fornire un approccio video altamente mirato e simile a quello umano senza la produzione manuale di video.

Casi d'uso

  • Outreach video personalizzati su larga scala: I team di vendita e marketing possono utilizzare dati di lead arricchiti da Clay per generare e inviare automaticamente video personalizzati tramite intelligenza artificiale con HeyGen, aumentando l'engagement e il tasso di risposta nelle campagne di contatto a freddo o nei follow-up.
  • Campagne video automatizzate per l'ABM: Con dettagliati dati firmografici e comportamentali da Clay, gli utenti possono creare video personalizzati HeyGen per conti di alto valore, rendendo le campagne ABM più incisive e umanizzate senza sforzi manuali aggiuntivi.
  • Reclutamento e coinvolgimento dei candidati: I reclutatori possono sfruttare i dati dei candidati da Clay per generare messaggi video personalizzati tramite HeyGen, migliorando i tassi di risposta e creando un'esperienza candidato più memorabile nel coinvolgimento dei talenti.
