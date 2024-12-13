Informazioni su ChatGPT

ChatGPT è un nuovo modello di linguaggio AI. Crea testi che sembrano scritti da un umano. È utile per molte attività creative. Questo creatore AI è perfetto per scrivere, rispondere a domande e favorire interazioni conversazionali.

Molte industrie sfruttano le capacità di ChatGPT per compiti diversi come la produzione di video generati dall'AI, utilizzando tecniche di generazione video AI e automatizzando i flussi di lavoro dei contenuti. La tecnologia è una risorsa importante nel marketing, nelle vendite e nel servizio clienti. Uno strumento chiave per qualsiasi creatore di video AI.

HeyGen e ChatGPT

L'abbinamento di strumenti linguistici AI avanzati con HeyGen rappresenta un'opportunità notevole per potenziare la creatività. L'integrazione nativa permette agli utenti di creare script avvincenti, potenziati dall'AI, che si trasformano senza soluzione di continuità in video di avatar di alta qualità.

Questa partnership tra la scrittura automatica di script e gli strumenti di creazione video di HeyGen cambia il modo in cui le aziende realizzano video AI. Rende la creazione di contenuti per il marketing e i social media facile. Iscriviti su HeyGen per iniziare a esplorare queste potenti funzionalità oggi stesso.