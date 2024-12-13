Informazioni su Adobe Express
Adobe Express è uno strumento di progettazione facile da usare che consente a individui e aziende di creare grafiche per i social media, video, volantini e altri contenuti visivi. Offre modelli, funzionalità potenziate dall'IA e integrazione perfetta con Adobe Creative Cloud per semplificare la creazione di contenuti per tutti i livelli di abilità.
HeyGen e Adobe Express
L'integrazione tra Adobe Express e HeyGen permette agli utenti di combinare design grafici accattivanti con la creazione di video potenziata dall'intelligenza artificiale per produrre contenuti professionali per il marketing, la formazione e i social media. Con i modelli personalizzabili di Adobe Express e HeyGen, gli utenti possono creare video coinvolgenti con avatar AI e supporto multilingue in modo rapido ed efficiente.
Casi d'uso
- Contenuti video per marketing e social media: Progetta grafiche coinvolgenti ed elementi di branding in Adobe Express e integrarli senza problemi in HeyGen.
- Video formativi e didattici personalizzati: Le aziende e gli educatori possono creare slide, infografiche e modelli visivamente accattivanti in Adobe Express, per poi arricchirli con avatar AI in HeyGen.
- Localizza i contenuti e crea video multilingue: Producete materiali di branding adattabili e layout in Adobe Express. Quindi, le funzionalità di traduzione video e doppiaggio AI di HeyGen possono creare video localizzati in oltre 170 lingue e dialetti.