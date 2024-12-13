Adobe Express + HeyGen

Adobe è un'azienda globale di software nota per le sue soluzioni creative e di marketing leader nel settore, tra cui Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Adobe Express.

Informazioni su Adobe Express

Adobe Express è uno strumento di progettazione facile da usare che consente a individui e aziende di creare grafiche per i social media, video, volantini e altri contenuti visivi. Offre modelli, funzionalità potenziate dall'IA e integrazione perfetta con Adobe Creative Cloud per semplificare la creazione di contenuti per tutti i livelli di abilità.

HeyGen e Adobe Express

L'integrazione tra Adobe Express e HeyGen permette agli utenti di combinare design grafici accattivanti con la creazione di video potenziata dall'intelligenza artificiale per produrre contenuti professionali per il marketing, la formazione e i social media. Con i modelli personalizzabili di Adobe Express e HeyGen, gli utenti possono creare video coinvolgenti con avatar AI e supporto multilingue in modo rapido ed efficiente.

Casi d'uso

  • Contenuti video per marketing e social media: Progetta grafiche coinvolgenti ed elementi di branding in Adobe Express e integrarli senza problemi in HeyGen.
  • Video formativi e didattici personalizzati: Le aziende e gli educatori possono creare slide, infografiche e modelli visivamente accattivanti in Adobe Express, per poi arricchirli con avatar AI in HeyGen.
  • Localizza i contenuti e crea video multilingue: Producete materiali di branding adattabili e layout in Adobe Express. Quindi, le funzionalità di traduzione video e doppiaggio AI di HeyGen possono creare video localizzati in oltre 170 lingue e dialetti.
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo