Informazioni su Adobe Express

Adobe Express è uno strumento di progettazione facile da usare che consente a individui e aziende di creare grafiche per i social media, video, volantini e altri contenuti visivi. Offre modelli, funzionalità potenziate dall'IA e integrazione perfetta con Adobe Creative Cloud per semplificare la creazione di contenuti per tutti i livelli di abilità.

HeyGen e Adobe Express

L'integrazione tra Adobe Express e HeyGen permette agli utenti di combinare design grafici accattivanti con la creazione di video potenziata dall'intelligenza artificiale per produrre contenuti professionali per il marketing, la formazione e i social media. Con i modelli personalizzabili di Adobe Express e HeyGen, gli utenti possono creare video coinvolgenti con avatar AI e supporto multilingue in modo rapido ed efficiente.