Senza HeyGen Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

Il tuo backlog di formazione continua a crescere. I nuovi assunti hanno bisogno di onboarding. Gli aggiornamenti di prodotto richiedono attività di enablement. La leadership vuole programmi di sviluppo delle competenze. Ma creare formazione video significa coordinare gli esperti di contenuto che non hanno mai tempo, prenotare studi, ingaggiare troupe di produzione e aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Nel frattempo, la tua forza lavoro globale ha bisogno di tutto in più lingue, e il tuo budget non prevede i costi di doppiaggio per ogni mercato. Le slide statiche non coinvolgono chi apprende. Le sessioni live non sono scalabili. E il tuo team di due persone non può servire un’organizzazione di migliaia di dipendenti.