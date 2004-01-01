Crea video di formazione aziendale che il tuo team vorrà davvero guardare
Trasforma PowerPoint, PDF e conoscenze interne in video formativi coinvolgenti che si scalano su ogni team, sede e lingua, senza bisogno di studi di registrazione, troupe cinematografiche o di dover aspettare la disponibilità degli esperti.
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D
Il tuo backlog di formazione continua a crescere. I nuovi assunti hanno bisogno di onboarding. Gli aggiornamenti di prodotto richiedono attività di enablement. La leadership vuole programmi di sviluppo delle competenze. Ma creare formazione video significa coordinare gli esperti di contenuto che non hanno mai tempo, prenotare studi, ingaggiare troupe di produzione e aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Nel frattempo, la tua forza lavoro globale ha bisogno di tutto in più lingue, e il tuo budget non prevede i costi di doppiaggio per ogni mercato. Le slide statiche non coinvolgono chi apprende. Le sessioni live non sono scalabili. E il tuo team di due persone non può servire un’organizzazione di migliaia di dipendenti.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma i tuoi materiali di formazione esistenti in contenuti video professionali che i tuoi corsisti portano davvero a termine. Carica una presentazione PowerPoint, incolla uno script oppure lascia che l’IA generi i contenuti a partire dalla tua documentazione. Scegli un avatar IA—oppure clona il tuo esperto di contenuti—e genera video formativi rifiniti in pochi minuti. Devi raggiungere la tua forza lavoro globale? Con un clic traduci il tuo video in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Gli aggiornamenti sono immediati: modifica lo script, rigenera e il tuo LMS rimane sempre aggiornato senza dover rifare le riprese.
Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala
Da PowerPoint a video
Smetti di chiedere ai partecipanti di leggere le slide. Carica le tue presentazioni esistenti e HeyGen le trasforma in moduli video guidati da avatar, con narrazione, transizioni e un tocco professionale. La tua libreria di contenuti diventa una videoteca, senza dover ricominciare da zero.
• Importa PowerPoint, Google Slides o PDF
• Preserva la tua struttura e il tuo flusso esistenti
• Aggiungi automaticamente il presentatore dell'avatar
Clonazione di esperti in materia
I tuoi migliori formatori non possono essere ovunque. Crea gemelli digitali a partire da una breve registrazione video, quindi diffondi le loro competenze in un numero illimitato di moduli formativi. Erogazione coerente, zero conflitti di agenda e niente più ritardi dovuti a “stiamo aspettando l’SME”.
• Clona le competenze degli esperti partendo da una breve registrazione
• Riutilizzo in un numero illimitato di moduli
• Aggiorna gli script senza doverli registrare di nuovo
Localizzazione della formazione globale
Un solo video di formazione, in ogni lingua parlata dalla tua forza lavoro. Traduzione video con IA con clonazione vocale fa sì che il tuo onboarding suoni nativo in spagnolo, mandarino, tedesco e in oltre 175 altre lingue, senza sembrare un doppiaggio. Forma tutti nella loro lingua preferita partendo da un’unica fonte.
• Il voice cloning mantiene l’autenticità del presentatore
• La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti del viso
• Distribuisci a livello globale partendo da un unico video principale
Integrazione LMS
Esporta i moduli di formazione direttamente nel tuo sistema di gestione dell’apprendimento. I pacchetti SCORM 1.2 e 2004 sono compatibili con Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors e molti altri. Monitora i completamenti, imposta le soglie di superamento e integrali con il tuo ecosistema di apprendimento esistente.
• Esportazione in SCORM 1.2 e SCORM 2004
• Soglie di completamento personalizzabili
• Supporto per il caricamento diretto su LMS
Aggiornamenti rapidi dei contenuti
I prodotti cambiano. I processi evolvono. Le policy si aggiornano. Quando i tuoi contenuti di formazione hanno bisogno di un aggiornamento, modifica il copione e rigenera il video: in minuti, non in mesi. Niente nuove riprese, niente tempo in studio, niente arretrati di produzione. La tua formazione rimane sempre aggiornata quanto il tuo business.
• Le modifiche agli script vengono distribuite in pochi minuti
• Nessuna nuova ripresa necessaria
• Controllo delle versioni per le tracce di audit
Coerenza del brand
Rendi coerente l’identità visiva della tua organizzazione con il Brand Kit. Colori, font, loghi e avatar approvati garantiscono che ogni video di formazione sembri realizzato dallo stesso team di professionisti, anche quando viene creato da persone diverse.Il Glossario del brand garantisce che i nomi dei prodotti e la terminologia vengano pronunciati correttamente ogni volta.
• Applicare gli standard del brand a tutti i video
• Controlla la pronuncia dei termini chiave
• Libreria di avatar approvati per il tuo team
Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi
Inizia con ciò che hai
Carica le presentazioni PowerPoint esistenti, incolla gli script dalla tua documentazione oppure lascia che il generatore di script basato sull’IA crei contenuti a partire dai tuoi obiettivi formativi. Niente più pagina bianca: parti dalle conoscenze che hai già.
Scegli il tuo presentatore
Scegli tra oltre 200 avatar AI diversi o crea il gemello digitale del tuo formatore. Seleziona una voce che rispecchi il tuo brand oppure clona la voce del tuo esperto interno per una maggiore autenticità. Personalizza aspetto e stile per adattarli alla tua organizzazione.
Progettato per ogni esigenza di allenamento
Inserimento Nuovi Dipendenti
Rendi i nuovi assunti produttivi più rapidamente con un onboarding coerente che non dipende dalla disponibilità dei formatori. I video di onboarding coprono la cultura aziendale, la formazione sui sistemi e le aspettative del ruolo, erogati sempre allo stesso modo in ogni sede.
Caso d’uso: Standardizzare l’orientamento dei nuovi assunti in tutte le sedi con moduli video che sostituiscono le sessioni in presenza.
Formazione per lo sviluppo delle competenze
Sviluppa le competenze in tutta la tua forza lavoro con formazione sulle competenze che scala. Sviluppo della leadership, capacità di comunicazione, formazione tecnica: crea una volta, eroga a migliaia di persone.
Caso d’uso: fornire la formazione manageriale a ogni nuovo supervisore senza dover programmare workshop in presenza.
Formazione su Prodotti e Sistemi
Mantieni i team aggiornati su novità di prodotto, modifiche al software e nuovi strumenti. I video tutorial mostrano esattamente come funzionano i sistemi e si aggiornano all’istante quando cambia l’interfaccia.
Caso d’uso: creare video di formazione sul CRM che si aggiornano automaticamente quando vengono rilasciate nuove funzionalità.
Formazione della forza lavoro globale
Forma i tuoi team internazionali nelle loro lingue native senza dover creare produzioni separate per ogni mercato. Stessi contenuti, stessa qualità, oltre 175 lingue.
Caso d’uso: fornire formazione sulla sicurezza in magazzino in 12 lingue nei centri di distribuzione globali.
Risultato verificato: il Gruppo Würth ha realizzato una presentazione formativa di 65 minuti in 8 lingue in soli 4 giorni, riducendo i costi di traduzione dell’80%.
Formazione su conformità e sicurezza
Soddisfa i requisiti normativi con formazione sulla compliance coerente e tracciabile. L’esportazione in formato SCORM consente al tuo LMS di registrare i completamenti per la documentazione di audit.
Caso d’uso: distribuire le certificazioni annuali di conformità con tracciamento dei completamenti in tutti i reparti.
Abilitazione di partner e canali
Estendi la formazione oltre i dipendenti a partner, distributori e team di canale. Comunicazione coerente su larga scala, senza dover mandare formatori in ogni sede.
Caso d’uso: consentire ai team di vendita dei distributori di formarsi sui nuovi lanci di prodotto tramite video training che possono completare in autonomia, nei tempi a loro più comodi.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, anche a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore alla qualità, alla semplicità e alla velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Che cos’è un software per video di formazione?
Il software per video di formazione aiuta i team L&D a creare, gestire e distribuire contenuti didattici basati su video. HeyGen utilizza avatar AI e sintesi vocale per generare video di formazione professionali a partire da script, slide o documenti, senza bisogno di telecamere, studi o troupe di produzione. Il risultato è una formazione video scalabile, che può essere aggiornata rapidamente e tradotta in qualsiasi lingua.
Come posso creare video di formazione aziendale senza uno studio?
Carica la tua presentazione PowerPoint esistente o lo script di formazione su HeyGen. Seleziona un avatar AI come presentatore sullo schermo, scegli una voce e genera il tuo video. L’intero processo richiede minuti, non mesi. Per un tocco più personale, clona il tuo esperto della materia così che il suo gemello digitale eroghi la formazione.
Posso convertire le mie presentazioni PowerPoint esistenti in video di formazione?
Sì, questo è uno dei flussi di lavoro L&D più popolari di HeyGen. Carica la tua presentazione PowerPoint o Google Slides e HeyGen trasforma ogni slide in una scena video con narrazione tramite avatar. La struttura, i contenuti e il flusso che hai già creato vengono mantenuti. Puoi modificare i copioni, regolare i tempi e aggiungere transizioni prima di generare il video finale.
Come funziona l’addestramento multilingue?
Crea il tuo video di formazione una sola volta nella tua lingua principale. Poi usa la funzione di traduzione di HeyGen per generare versioni in una qualsiasi delle oltre 175 lingue supportate. La traduzione include il voice cloning (così il tuo presentatore suona naturale in ogni lingua) e il lip-sync (così i movimenti della bocca corrispondono all’audio tradotto). Un solo video sorgente, una portata globale.
HeyGen si integra con il nostro LMS?
Sì. HeyGen esporta pacchetti SCORM 1.2 e SCORM 2004 che funzionano con i principali sistemi di gestione dell’apprendimento, tra cui Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb e altri. Imposta le soglie di completamento, monitora i progressi dei discenti e integralo con il tuo ecosistema di formazione esistente.
Come posso creare un clone digitale del nostro esperto di dominio?
La funzione di clonazione AI di HeyGen crea un gemello digitale a partire da una breve registrazione video. Il tuo esperto registra una sola volta—seguendo semplici linee guida per illuminazione e inquadratura—e il suo avatar può poi erogare contenuti formativi illimitati. Quando non è disponibile o lascia l’organizzazione, la sua competenza rimane comunque catturata in forma di video.
Quanto possono essere lunghi i video di formazione?
HeyGen supporta video di varie durate. La formazione più efficace segue i principi del microlearning: moduli di 3–10 minuti che si concentrano su obiettivi di apprendimento specifici. Tuttavia, puoi creare contenuti più lunghi per argomenti complessi. Per corsi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e i tassi di completamento.
Più persone del mio team L&D possono usare HeyGen?
Sì. HeyGen for Business include spazi di lavoro per i team in cui progettisti didattici, responsabili della formazione e creatori di contenuti possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand e modelli sempre accessibili all’intero team. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni e monitorare l’utilizzo.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video formativi richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione—di solito servono 2-3 mesi e da 5.000 a oltre 15.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate. Advantive ha riportato una riduzione del 50% dei tempi di creazione dei contenuti. Il Gruppo Würth ha dimezzato i tempi di produzione e ridotto dell’80% i costi di traduzione.
Posso aggiungere quiz o elementi interattivi ai miei video di formazione?
HeyGen supporta elementi interattivi tra cui quiz, verifiche di apprendimento e percorsi ramificati. Aggiungi domande a scelta multipla, incorpora link e crea punti decisionali che personalizzano l’esperienza di apprendimento. Le funzionalità interattive vengono esportate insieme al tuo pacchetto SCORM per il tracciamento nel LMS.
I miei contenuti di formazione sono al sicuro?
HeyGen è certificato SOC 2 Type II ed è conforme al GDPR. I tuoi contenuti sono crittografati sia in transito che a riposo. Per i team L&D aziendali che gestiscono materiali di formazione sensibili, HeyGen offre workspace dedicati con integrazione SSO e gestione centralizzata degli utenti. Non utilizziamo i tuoi contenuti per addestrare i nostri modelli di IA.
Quali formati video e livelli di qualità sono supportati?
HeyGen esporta in formato MP4 fino alla risoluzione 4K. La maggior parte dei team L&D utilizza il 1080p (Full HD), che offre un buon equilibrio tra qualità e dimensione del file per la distribuzione tramite LMS e per le esigenze di banda. Puoi anche esportare a 720p per contesti mobile-first o con larghezza di banda limitata.
Inizia a creare video di formazione oggi stesso
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che il tuo business cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le loro persone.
