Crea video di onboarding per i dipendenti che i nuovi assunti guardino davvero
Trasforma presentazioni PowerPoint e documenti di onboarding in video formativi coinvolgenti che si scalano per ogni nuova assunzione, sede e lingua. Niente sessioni dal vivo da organizzare, nessuna ripresa necessaria, nessun ritardo quando le policy cambiano.
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D
Il collo di bottiglia dell’onboarding
Il tuo team sta assumendo rapidamente, ma l’onboarding dal vivo non è scalabile. Coordinare le sessioni distoglie i manager dal loro lavoro, i neoassunti da remoto passano ore in lunghe call su Zoom tra fusi orari diversi e le informazioni cambiano a seconda di chi le presenta. Le presentazioni di onboarding sono obsolete, la formazione solo in inglese lascia indietro i talenti globali e l’HR trascorre ore a gestire solo la logistica. Di conseguenza, i nuovi dipendenti restano confusi, poco coinvolti e impiegano mesi per raggiungere la piena produttività, mentre slide statiche e sessioni dal vivo non riescono a tenere il passo con la crescita dell’azienda.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma i tuoi materiali di onboarding esistenti in formazione video professionale che i nuovi assunti completano davvero. Carica le presentazioni PowerPoint, incolla i contenuti dal manuale del dipendente o genera script con l’IA, poi scegli un avatar come presentatore e crea video di onboarding curati in pochi minuti. I nuovi assunti imparano secondo i propri tempi, con la possibilità di mettere in pausa e rivedere, migliorando la memorizzazione. Quando le policy cambiano, ti basta modificare lo script e rigenerare il video all’istante. Assumi a livello globale? Traduci l’intero programma di onboarding in oltre 175 lingue con clonazione naturale della voce e sincronizzazione labiale. Il tuo team HR crea una volta sola, aggiorna all’istante e scala l’onboarding al ritmo delle assunzioni.
Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala
Da PowerPoint a video di onboarding
Smettila di chiedere ai nuovi assunti di leggere presentazioni da 80 slide. Carica le tue presentazioni esistenti e HeyGen le trasforma in video formativi guidati da avatar, con narrazione, transizioni e una finitura professionale. La tua libreria di slide diventa contenuto video senza dover ricominciare da zero.
Importa PowerPoint, Google Slides o PDF
L’avatar scorre i contenuti in modo professionale
Aggiungi automaticamente il tuo logo e i colori del tuo brand
Clonazione di esperti in materia
Il tuo responsabile vendite offre la migliore formazione sul prodotto. Il tuo engineering manager spiega l’onboarding tecnico in modo impeccabile. Trasformali in versioni digitali partendo da una breve registrazione video. Registrano una volta, fanno onboarding per sempre. Erogazione coerente, zero conflitti di agenda e niente più attese per gli esperti sempre impegnati.
Clona i veri membri del team da una breve registrazione
Metti a frutto le loro competenze su un numero illimitato di nuove assunzioni
Aggiorna gli script di formazione senza doverli ri-registrare
Localizzazione dell'onboarding globale
Un video di onboarding, in tutte le lingue parlate dal tuo team. Traduzione video con IA con clonazione vocale significa che la formazione suona nativa in spagnolo, portoghese, mandarino e in oltre 175 altre lingue, senza l’effetto doppiaggio innaturale. Fai l’onboarding di tutti nella loro lingua preferita partendo da un’unica fonte.
Il voice cloning preserva l’autenticità del presentatore
La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti facciali per ogni lingua
Distribuisci a livello globale da un unico video master
Integrazione LMS
Esporta i video di onboarding direttamente nel tuo sistema di gestione dell’apprendimento. I pacchetti SCORM 1.2 e 2004 sono compatibili con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR e molti altri. Monitora i completamenti, imposta i requisiti di superamento e integrali con il tuo attuale stack di tecnologie HR.
Esportazione SCORM 1.2 e SCORM 2004
Soglie di completamento personalizzabili
Supporto per il caricamento diretto su LMS
Aggiornamenti di contenuti istantanei
Le policy cambiano. I processi evolvono. Gli strumenti vengono sostituiti. Quando i tuoi contenuti di onboarding hanno bisogno di un aggiornamento, modifica lo script e rigenera tutto in pochi minuti, non in mesi. Niente nuove riprese, niente ritardi di produzione, niente formazione obsoleta. Il tuo onboarding rimane sempre allineato alla realtà della tua azienda.
Le modifiche agli script vengono distribuite in pochi minuti
Non è necessaria una nuova ripresa
Controllo delle versioni per il monitoraggio della conformità
Autoapprendimento per team remoti
I nuovi assunti da remoto in fusi orari diversi guardano i contenuti quando è più comodo per loro. Niente più incastri di calendari per la formazione dal vivo. Possono mettere in pausa, tornare indietro e rivedere le parti di cui hanno bisogno. L’onboarding avviene secondo i loro tempi, non i tuoi.
Funziona in tutti i fusi orari
Accesso on-demand in qualsiasi momento
Ottimizzato per dispositivi mobili per la massima flessibilità
Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi
Usa ciò che hai già
Carica le presentazioni PowerPoint esistenti, incolla i testi dal tuo manuale del dipendente oppure lascia che l’IA generi i contenuti a partire dalla tua documentazione di onboarding. Niente più blocco da pagina bianca. Hai già stabilito cosa devono sapere i nuovi assunti. HeyGen rende semplicemente tutto questo piacevole da guardare.
Scegli il tuo presentatore
Scegli tra oltre 120 avatar AI professionali oppure crea un clone digitale del tuo CEO, CHRO o responsabile delle assunzioni. Seleziona una voce che rispecchi la cultura della tua azienda. Personalizza aspetto e stile per adattarli alla tua organizzazione. Il tuo onboarding avrà un aspetto professionale senza dover ingaggiare videomaker.
Genera, traduci, distribuisci
Fai clic su Genera. In pochi minuti avrai video di onboarding professionali. Esporta file SCORM per il tuo LMS, scarica MP4 per il tuo portale di onboarding oppure incorporali nella tua intranet. Ti servono altre lingue? Generale tutte le oltre 175 dalla stessa fonte con un solo clic. I nuovi assunti possono accedere dai loro laptop, tablet o smartphone.
Progettato per ogni esigenza di allenamento
Inserimento aziendale
Offri a ogni nuova assunzione la stessa introduzione di alta qualità alla tua azienda. Messaggio di benvenuto dalla leadership, storia e missione dell’azienda, cultura e valori, struttura organizzativa, panoramica dei benefit e politiche interne. Le basi di cui tutti hanno bisogno, indipendentemente dal ruolo.
Caso d’uso: un’azienda SaaS in crescita crea una serie principale di onboarding composta da 8 video che coprono gli aspetti essenziali dell’azienda. Ogni nuovo assunto, dal dipendente numero 50 al 500, guarda la stessa presentazione professionale introduttiva.
Formazione specifica per ruolo
Metodologia di vendita per account executive, standard di ingegneria per gli sviluppatori, flussi di lavoro di customer success per il team di supporto, requisiti di conformità per il reparto finance. Formazione mirata per i diversi reparti senza dover organizzare sessioni live separate per ogni ruolo.
Caso d’uso: un’azienda tech gestisce percorsi di onboarding per Engineering, Sales, Marketing e Customer Success. I nuovi assunti completano sia la serie valida per tutta l’azienda sia i moduli specifici del loro reparto.
Inserimento di dipendenti da remoto
Linee guida per i team distribuiti, strumenti di comunicazione e best practice, costruire relazioni in modo virtuale, aspettative per l’allestimento dell’home office, policy sul lavoro da remoto. Aiuta i nuovi assunti da remoto a sentirsi integrati fin dal primo giorno senza costringerli a partecipare a call con la sede centrale alle 6 del mattino.
Caso d’uso: un’azienda completamente remota inserisce oltre 40 nuovi dipendenti a trimestre in 15 paesi. La formazione tramite video garantisce un’esperienza coerente indipendentemente dalla sede o dal fuso orario.
Inserimento del team globale
Implementa un onboarding coerente in tutto il mondo utilizzando video formativi multilingue che garantiscono a ogni dipendente di apprendere nella propria lingua preferita.
Caso d’uso: una multinazionale crea un unico percorso di onboarding centrale e lo distribuisce in 8 lingue. Le assunzioni internazionali accelerano senza la necessità di budget di produzione separati per ogni mercato.
Formazione sulla conformità e obbligatoria
Soddisfa i requisiti normativi con una formazione obbligatoria coerente e tracciabile: prevenzione delle molestie, sicurezza sul lavoro, protezione dei dati, codice di condotta. Assicurati che i nuovi assunti completino le policy obbligatorie, la formazione sulla sicurezza e i corsi di aggiornamento normativo utilizzando video di formazione sulla compliance con tracciamento basato su SCORM e reportistica pronta per gli audit.
Caso d’uso: un’azienda sanitaria garantisce che il 100% dei nuovi assunti completi la formazione HIPAA prima di ottenere l’accesso ai sistemi. Il formato video, insieme al tracciamento SCORM, fornisce la documentazione necessaria per le verifiche ispettive degli enti regolatori.
Inserimento Manager
Aspettative di leadership, basi della gestione delle persone, processo di valutazione delle performance, buone pratiche per i one‑to‑one, responsabilità di assunzione e colloquio. Preparare i collaboratori individuali promossi a ruoli manageriali alle loro nuove responsabilità.
Caso d’uso: l’azienda promuove ogni anno 20 persone a posizioni manageriali. Il percorso di onboarding per i manager garantisce che comprendano le aspettative prima di guidare i team.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, anche a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Che tipi di contenuti di onboarding funzionano bene in formato video?
La maggior parte dei contenuti di onboarding funziona molto bene in formato video, inclusi l’orientamento aziendale, la cultura, i benefit, la formazione sui sistemi, le policy e le aspettative relative al ruolo. Molti team estendono inoltre l’onboarding convideo di formazione internacontinuativi per l’apprendimento costante e lo sviluppo delle competenze.
Quanto dovrebbero durare i video di onboarding?
Mantieni i singoli video tra 5 e 15 minuti. Suddividi gli argomenti più lunghi in capitoli. L’intero programma di onboarding può durare diverse ore, distribuite in più moduli brevi. L’attenzione cala in modo significativo dopo 15 minuti, quindi video più brevi e mirati portano a tassi di completamento più alti rispetto alle sessioni fiume.
Hai bisogno di competenze nella produzione video?
No. Se sai creare una presentazione PowerPoint o scrivere un copione, puoi creare video di onboarding professionali. HeyGen si occupa di tutta la parte tecnica di produzione. La maggior parte dei team HR realizza il proprio primo video in meno di 30 minuti, anche senza alcuna esperienza video.
Come funziona l'esportazione SCORM?
Esporta il tuo video di onboarding come pacchetto SCORM (formato 1.2 o 2004). Caricalo nel tuo LMS esattamente come qualsiasi altro modulo formativo. Imposta i requisiti di completamento. Il tuo LMS tiene traccia di chi ha guardato il video, dei progressi e dello stato di completamento. Funziona con Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors e tutte le principali piattaforme di formazione.
Puoi aggiornare i video senza ricominciare da capo?
Sì. Modifica il tuo script con le informazioni aggiornate e rigenera il video. Ci vogliono 5-10 minuti. Niente nuove registrazioni, niente aggiornamenti complicati dell’LMS, niente confusione tra le versioni. È fondamentale quando le policy cambiano o ti rendi conto che qualcosa va chiarito in base alle domande dei nuovi assunti.
Che ne dici di altre lingue?
Crea il tuo onboarding nella tua lingua principale. Clicca su “Traduci”. Seleziona spagnolo, francese, portoghese, mandarino, hindi o qualsiasi combinazione tra oltre 175 lingue. HeyGen genera versioni localizzate con clonazione naturale della voce e sincronizzazione labiale. Lo stesso avatar che parla fluentemente spagnolo, francese o giapponese.
Funziona anche per i dipendenti da remoto?
Funziona particolarmente bene per i dipendenti da remoto. Guardano i contenuti secondo i propri orari, anche in fusi orari diversi. Possono mettere in pausa per la pausa pranzo, rivedere le parti su cui hanno bisogno di maggiore chiarezza, guardare da laptop o da telefono. Niente più obbligo per il team di Tokyo di collegarsi alle chiamate con la sede centrale alle 3 del mattino.
Quanto costa questo rispetto a una formazione in presenza?
L’onboarding dal vivo comporta costi nascosti in termini di tempo del coordinatore HR, tempo dei manager, strutture e viaggi per le aziende con più sedi. In media un’azienda spende da 15 a 25 ore di lavoro per ogni nuovo gruppo di assunzioni. L’onboarding tramite video elimina la maggior parte di questi costi indiretti: uno sforzo di creazione una tantum, riutilizzabile all’infinito. La maggior parte dei team HR registra un ROI positivo già entro il primo trimestre.
Inizia a creare video di formazione oggi stesso
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le persone.
