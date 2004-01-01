Senza HeyGen Il collo di bottiglia dell’onboarding

Il tuo team sta assumendo rapidamente, ma l’onboarding dal vivo non è scalabile. Coordinare le sessioni distoglie i manager dal loro lavoro, i neoassunti da remoto passano ore in lunghe call su Zoom tra fusi orari diversi e le informazioni cambiano a seconda di chi le presenta. Le presentazioni di onboarding sono obsolete, la formazione solo in inglese lascia indietro i talenti globali e l’HR trascorre ore a gestire solo la logistica. Di conseguenza, i nuovi dipendenti restano confusi, poco coinvolti e impiegano mesi per raggiungere la piena produttività, mentre slide statiche e sessioni dal vivo non riescono a tenere il passo con la crescita dell’azienda.