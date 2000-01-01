Crea video di formazione multilingue che tutti possano capire
I tuoi dipendenti di lingua spagnola non capiscono la formazione sulla sicurezza in inglese. L’OSHA ti ha sanzionato per violazioni legate alla lingua. Le traduzioni tradizionali ti hanno preventivato 50.000 $ per il tuo programma di formazione. Crea corsi in oltre 175 lingue con clonazione vocale naturale e sincronizzazione labiale. Un solo video diventa illimitate lingue. Conforme OSHA, costa il 90% in meno.
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D
La sfida dell’addestramento multilingue
La tua forza lavoro parla più lingue, ma la formazione su sicurezza e conformità viene erogata solo in inglese. Molti dipendenti non la comprendono pienamente, esponendo la tua organizzazione al rischio di violazioni linguistiche OSHA e a multe fino a 15.000 $ per singolo caso. La traduzione tradizionale dei corsi è lenta e costosa, spesso richiede migliaia di dollari per lingua e produce doppiaggi di bassa qualità che riducono il coinvolgimento. I sottotitoli non risolvono il problema, perché presuppongono buone capacità di lettura e la visione con l’audio attivo. Il risultato è una scarsa comprensione, bassi tassi di completamento e un’esposizione legale continua, mentre le organizzazioni con programmi di formazione multilingue operano in modo sicuro e conforme in tutti i gruppi linguistici.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma i tuoi attuali materiali di formazione in contenuti video multilingue in oltre 175 lingue. Carica il tuo corso in inglese e genera all’istante traduzioni dal suono naturale con clonazione vocale tramite IA e sincronizzazione labiale accurata, ottenendo una qualità professionale senza doppiaggi innaturali. A differenza delle traduzioni tradizionali, che costano migliaia di euro per lingua, l’abbonamento fisso di HeyGen copre video illimitati in lingue illimitate, riducendo i costi fino al 90%. Quando la formazione cambia, ti basta aggiornare una sola volta lo script e rigenerare in pochi minuti ogni versione linguistica, mantenendo la tua libreria di formazione globale accurata, conforme e sempre aggiornata.
Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala
Oltre 175 lingue con clonazione vocale
Traduci la formazione in qualsiasi lingua parli la tua forza lavoro. Spagnolo (latinoamericano ed europeo), mandarino, vietnamita, tagalog, arabo, hindi, portoghese, polacco, coreano, giapponese e oltre 165 altre lingue. Naturale clonazione vocale con IA che offre una formazione dal suono autentico in ogni lingua. Non una sintesi vocale robotica. Voci professionali di qualità umana che mantengono emozione e tono.
Oltre 175 lingue e varianti regionali
Clonazione naturale della voce per lingua
Qualità autentica da madrelingua
Emozione e tono preservati tra le lingue
Tecnologia professionale di lip-sync
I movimenti della bocca corrispondono alla lingua parlata. La formazione in spagnolo mostra movimenti labiali in spagnolo. La formazione in mandarino mostra l’articolazione in mandarino. Elimina il fastidioso effetto doppiaggio in cui l’audio non corrisponde alle immagini. Una qualità di presentazione professionale crea fiducia e credibilità negli studenti. I dipendenti si coinvolgono di più con contenuti che appaiono e suonano naturali.
Lip-sync in tutte le oltre 175 lingue
Movimento naturale della bocca per lingua
Nessun fastidioso effetto di doppiaggio
Qualità di presentazione professionale
Conformità linguistica OSHA
OSHA richiede che la formazione sia erogata in una lingua che i dipendenti comprendano. HeyGen offre una formazione conforme alla sicurezza in più lingue. Comunicazione dei pericoli, lockout/tagout, DPI, procedure di emergenza nella lingua madre dei dipendenti. Documenta la conformità con il tracciamento dei completamenti. Evita sanzioni e multe grazie a una formazione che i dipendenti comprendono davvero.
Formazione linguistica conforme agli standard OSHA
Formazione sulla sicurezza in qualsiasi lingua
Comprensione documentata dei dipendenti
Evita segnalazioni per violazioni linguistiche
Riduzione dei costi del 90% rispetto alla traduzione tradizionale
Agenzie tradizionali: da 3.000 a 8.000 $ per lingua per video. HeyGen: abbonamento fisso per lingue illimitate. Lo stesso costo che tu scelga una lingua o cinquanta. I primi video multilingue si ripagano da soli. ROI enorme sui programmi di formazione globali. Smetti di scegliere quali lingue puoi permetterti. Forma tutti nella loro lingua madre.
Costo fisso, lingue illimitate
90% di risparmio rispetto alla traduzione tradizionale
Nessun prezzo per singola lingua
ROI sui primi video
Aggiorna tutte le lingue contemporaneamente
La formazione va aggiornata? Modifica il copione in inglese. Rigenera tutte le lingue in pochi minuti. Niente più coordinamento di otto progetti di traduzione separati. Niente più attese di mesi per gli aggiornamenti. Tutte le versioni linguistiche restano automaticamente sincronizzate e aggiornate. Un cambiamento di processo influisce sulla formazione sulla sicurezza? Aggiorna tutte le lingue nello stesso giorno.
Modifica una volta, aggiorna tutte le lingue
Aggiornamenti multilingue simultanei
Nessun coordinamento di traduzione necessario
Formazione globale sempre aggiornata
Distribuzione globale in giornata
Crea la formazione in inglese il lunedì. Distribuiscila in 12 lingue il martedì. La traduzione tradizionale richiede settimane o mesi. HeyGen offre una distribuzione multilingue in giornata. Lancia la formazione a livello globale senza ritardi di traduzione. Rispondi immediatamente ai cambiamenti normativi in tutti i gruppi linguistici dei dipendenti.
Implementazione multilingue in giornata
Nessun tempo di attesa per la traduzione
Distribuzione globale immediata
Disponibilità immediata della lingua
Dalla formazione in inglese a oltre 175 lingue in 3 passaggi
Crea nella tua lingua principale
Sviluppa la formazione in inglese o nella tua lingua principale. Carica le presentazioni PowerPoint esistenti, registra gli esperti di contenuto oppure crea nuovi materiali. Questo diventa la base per tutte le versioni tradotte.materiali di formazione funzionano perfettamente. Non è necessario ricreare i contenuti da zero.
Seleziona le lingue di destinazione
Scegli di quali lingue ha bisogno la tua forza lavoro. Spagnolo per lo stabilimento in Texas. Vietnamita per il magazzino in California. Mandarino per l’ufficio di Shanghai. Portoghese per il Brasile. Seleziona una lingua o cinquanta. HeyGen genera automaticamente clonazione vocale naturale e sincronizzazione labiale per ogni lingua selezionata.
Distribuisci ai team globali
Distribuisci la formazione multilingue nelle sedi appropriate. La versione in spagnolo ai dipendenti di lingua spagnola. Quella in vietnamita ai dipendenti di lingua vietnamita. Tieni traccia del completamento per lingua. Garantisci la conformità della documentazione per tutti i gruppi di dipendenti in base alla loro lingua. Il tuo LMS gestisce i contenuti multilingue esattamente come la formazione in inglese.
Progettato per ogni esigenza di allenamento
Conformità alla formazione sulla sicurezza OSHA
Soddisfa i requisiti linguistici OSHA offrendo una formazione sulla sicurezza che i dipendenti possano davvero comprendere. Crea corsi su comunicazione dei pericoli, lockout tagout e DPI in inglese, spagnolo, vietnamita, mandarino e altre lingue. Le organizzazioni riportano zero sanzioni legate alla lingua dopo aver introdotto la formazione multilingue.
Formazione aziendale globale
Implementa in modo coerente programmi di leadership, compliance e onboarding in tutte le sedi internazionali. Traduci i programmi principali nelle lingue locali senza produzioni separate utilizzando video di onboarding per i dipendenti, garantendo coerenza globale e tempi di rollout più rapidi.
Formazione sulla forza lavoro diversificata negli Stati Uniti
Supporta una forza lavoro multilingue nei settori retail, hospitality e dei servizi con corsi di formazione in più lingue su sicurezza alimentare, prevenzione delle molestie e servizio al cliente. L’erogazione multilingue aumenta i tassi di completamento da circa il 50% a oltre il 90% e consente di soddisfare i requisiti linguistici previsti dagli stati.
Personale sanitario multilingue
Offri formazione sulla sicurezza del paziente, sull’HIPAA e sul controllo delle infezioni nelle lingue native del personale. Una comprensione chiara riduce gli episodi di comunicazione errata e migliora gli esiti in termini di sicurezza del paziente.
Sicurezza nei cantieri edili
Fornisci formazione sulla sicurezza specifica del sito, nelle lingue delle squadre, per la protezione contro le cadute, l’uso delle attrezzature e la sicurezza negli scavi. Una formazione adeguata alla lingua riduce gli incidenti e consente di superare le ispezioni OSHA senza rilievi.
Risultato verificato
Le organizzazioni registrano un aumento della comprensione superiore all’85% quando la formazione è erogata nelle lingue native dei dipendenti, rispetto a contenuti solo in inglese o semplicemente sottotitolati.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Quali lingue sono disponibili?
Oltre 175 lingue, tra cui spagnolo (latinoamericano ed europeo), mandarino, vietnamita, tagalog, francese, tedesco, portoghese (brasiliano ed europeo), arabo, hindi, coreano, giapponese, polacco, russo, italiano, thailandese e più di altre 160. Varianti regionali disponibili per le principali lingue per garantire adeguatezza culturale e linguistica.
Questo soddisfa i requisiti linguistici dell’OSHA?
Sì. L’OSHA richiede che la formazione sia erogata in una lingua che i dipendenti comprendono. HeyGen offre corsi di formazione con voce naturale e tracciamento della partecipazione, a supporto delle verifiche di conformità. Molti team lo combinano con video di formazione interni per rafforzare nel tempo la sicurezza e le procedure.
Quanto costa la formazione multilingue?
Traduzione tradizionale: 3.000-8.000 $ per lingua per video. L’abbonamento fisso di HeyGen copre video illimitati in un numero illimitato di lingue. Lo stesso costo per una lingua o per cinquanta. Risparmio tipico: 90% rispetto ai servizi di traduzione tradizionali. Di solito i primi video coprono già il costo dell’abbonamento annuale.
In che modo il voice cloning si confronta con il doppiaggio?
Il voice cloning crea voci naturali, di qualità umana, in ogni lingua. Il doppiaggio tradizionale suona robotico, con un audio innaturale che non corrisponde alle immagini. HeyGen include il lip-sync, così i movimenti della bocca corrispondono in modo professionale alla lingua parlata. I dipendenti si coinvolgono con una formazione dal suono naturale invece di ridere per un doppiaggio evidentemente finto.
Puoi aggiornare la formazione in tutte le lingue?
Sì. Modifica una sola volta il testo nella lingua di origine. Rigenera tutte le versioni nelle altre lingue in pochi minuti. Tutte le lingue si aggiornano simultaneamente. Niente più coordinamento di progetti di traduzione separati o attese di settimane. Il processo è cambiato? Aggiorna tutte le lingue nello stesso giorno.
Quanto tempo richiede la traduzione?
Nello stesso giorno. Seleziona le lingue di destinazione, genera traduzioni con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Distribuisci immediatamente. La traduzione tradizionale richiede settimane o mesi per ogni lingua. HeyGen consente un lancio globale immediato.
Che dire delle varianti regionali della lingua?
Disponibile per le principali lingue. Spagnolo latinoamericano vs spagnolo europeo. Portoghese brasiliano vs portoghese europeo. Cinese semplificato vs cinese tradizionale. Seleziona la variante più adatta per la tua forza lavoro per garantire una formazione naturale e culturalmente appropriata.
Funziona anche per contenuti tecnici?
Sì. Carica i glossari di terminologia. HeyGen garantisce che i termini tecnici, i nomi dei prodotti e la terminologia sulla sicurezza vengano tradotti in modo accurato. Mantiene la coerenza tra le lingue per i contenuti specialistici. La qualità della formazione tecnica rimane elevata in tutte le lingue.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video formativi richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione—di solito 2-3 mesi e da 5.000 a oltre 15.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate. Advantive ha riportato una riduzione del 50% del tempo di creazione dei contenuti. Il Gruppo Würth ha dimezzato i tempi di produzione e ridotto dell’80% i costi di traduzione.
Che dire delle varianti regionali della lingua?
Disponibile per le principali lingue. Spagnolo latinoamericano vs spagnolo europeo. Portoghese brasiliano vs portoghese europeo. Cinese semplificato vs cinese tradizionale. Seleziona la variante più adatta per la tua forza lavoro per garantire una formazione naturale e culturalmente appropriata.
Inizia a creare video di formazione oggi stesso
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le persone.
