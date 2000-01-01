Senza HeyGen La sfida dell’addestramento multilingue

La tua forza lavoro parla più lingue, ma la formazione su sicurezza e conformità viene erogata solo in inglese. Molti dipendenti non la comprendono pienamente, esponendo la tua organizzazione al rischio di violazioni linguistiche OSHA e a multe fino a 15.000 $ per singolo caso. La traduzione tradizionale dei corsi è lenta e costosa, spesso richiede migliaia di dollari per lingua e produce doppiaggi di bassa qualità che riducono il coinvolgimento. I sottotitoli non risolvono il problema, perché presuppongono buone capacità di lettura e la visione con l’audio attivo. Il risultato è una scarsa comprensione, bassi tassi di completamento e un’esposizione legale continua, mentre le organizzazioni con programmi di formazione multilingue operano in modo sicuro e conforme in tutti i gruppi linguistici.



