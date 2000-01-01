Senza HeyGen Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

Il tuo team di prodotto è bloccato a ripetere sempre le stesse formazioni mentre la conoscenza del prodotto rimane indietro. I product manager passano ore a rispiegare le funzionalità, i nuovi assunti in vendita aspettano la formazione, il supporto e il customer success faticano a tenere il passo con le ultime release e i partner fanno demo del prodotto in modo errato. Con decine di aggiornamenti rilasciati ogni trimestre, la formazione dal vivo non è scalabile, i commerciali impiegano mesi per entrare a regime, la qualità delle demo varia da persona a persona e i tuoi migliori esperti di prodotto perdono tempo prezioso di sviluppo per fare formazione. La documentazione non viene letta, le registrazioni di bassa qualità su Zoom sono difficili da aggiornare e il tuo team di vendita perde opportunità a favore di concorrenti i cui venditori conoscono meglio il prodotto.