Crea video di formazione sui prodotti che aumentano la produttività delle vendite
Clona i tuoi product manager e i tuoi sales engineer in avatar AI che possono formare un numero illimitato di membri del team. Aggiorna all’istante la formazione sul prodotto quando le funzionalità cambiano. Diffondi la conoscenza del prodotto tra i team di vendita, supporto e partner senza dover programmare un’altra sessione dal vivo.
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D
Il tuo team di prodotto è bloccato a ripetere sempre le stesse formazioni mentre la conoscenza del prodotto rimane indietro. I product manager passano ore a rispiegare le funzionalità, i nuovi assunti in vendita aspettano la formazione, il supporto e il customer success faticano a tenere il passo con le ultime release e i partner fanno demo del prodotto in modo errato. Con decine di aggiornamenti rilasciati ogni trimestre, la formazione dal vivo non è scalabile, i commerciali impiegano mesi per entrare a regime, la qualità delle demo varia da persona a persona e i tuoi migliori esperti di prodotto perdono tempo prezioso di sviluppo per fare formazione. La documentazione non viene letta, le registrazioni di bassa qualità su Zoom sono difficili da aggiornare e il tuo team di vendita perde opportunità a favore di concorrenti i cui venditori conoscono meglio il prodotto.
La soluzione HeyGen
HeyGen clona i tuoi esperti di dominio in avatar AI che offrono formazione illimitata sul prodotto senza occupare il loro tempo. Registra una volta il tuo product manager, solutions engineer o il tuo miglior venditore, e il loro gemello digitale formerà ogni nuovo assunto, spiegherà ogni funzionalità e mostrerà ogni caso d’uso. Quando i prodotti cambiano, aggiorna lo script e rigenera la formazione in pochi minuti così i team di vendita imparano le nuove funzionalità lo stesso giorno in cui vengono lanciate. Standardizza la tua demo con le migliori performance per tutto il team, garantendo demo coerenti e di alta qualità invece di risultati che variano da un commerciale all’altro.
Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala
Clonazione di esperti in materia
Il tuo product manager è il collo di bottiglia. Clonalo come avatar AI. La sua versione digitale fornisce panoramiche di prodotto, approfondimenti sulle funzionalità, posizionamento competitivo e architettura tecnica. Registra una volta, si allena per sempre. Il sales engineer è troppo impegnato per formare i partner? Clonalo. Il top performer ha la demo migliore? Clonalo.
Registra l’esperto una volta per una formazione illimitata
Clona product manager, sales engineer e top performer
Esperto digitale disponibile 24/7
Libera le PMI dalla formazione ripetitiva
Formazione per il rilascio immediato delle funzionalità
Le aziende SaaS rilasciano nuove versioni ogni settimana o ogni mese. Crea formazione sulle funzionalità lo stesso giorno in cui rilasci. Il tuo product manager registra un aggiornamento di 10 minuti. Genera il video. Distribuiscilo subito ai team di vendita, supporto e customer success. Tutti conoscono le nuove funzionalità prima che i clienti inizino a fare domande. Il rilascio del mese prossimo? Aggiorna lo script e rigenera.
Formazione sul rilascio di funzionalità nello stesso giorno
Aggiorna la formazione in pochi minuti
Tieni il passo con il ritmo di sviluppo del prodotto
Nessuna nuova registrazione degli esperti per gli aggiornamenti
Qualità di demo costante
Il tuo miglior commerciale chiude 3 volte più contratti della media. Il motivo è la sua demo. Trasforma la sua demo nello standard che tutti imparano. Registra il suo miglior flusso di demo, il copione di vendita e la gestione delle obiezioni. Ogni nuova assunzione impara questo approccio collaudato. La qualità della demo diventa il tuo vantaggio competitivo.
Registrare la migliore demo come formazione standard
Qualità delle demo coerente in tutto il team
Script collaudati per tutti i commerciali
Domande di scoperta standardizzate
Rapido incremento delle vendite
Le nuove assunzioni impiegano sei mesi per diventare produttive. Riduci i tempi di inserimento con una formazione completa sul prodotto che possono seguire secondo i loro ritmi. Dal primo giorno iniziano a guardare la formazione creata dai tuoi esperti clonati. Alla seconda settimana comprendono le funzionalità principali. Dopo il primo mese sono in grado di fare demo con sicurezza. Il tempo medio per chiudere il primo accordo scende da sei mesi a tre.
Riduci i tempi di onboarding del 40-60%
Formazione autonoma per i nuovi assunti
Conoscenze sui prodotti on-demand
Tempo più rapido per chiudere il primo accordo
Team globali multilingue
I team internazionali di vendita, assistenza e partnership hanno bisogno di formazione sui prodotti nella propria lingua. Crea la formazione una sola volta in inglese. Traduce in tedesco, portoghese, giapponese e mandarino. Il voice cloning offre una formazione in lingua naturale, non un doppiaggio innaturale. I team globali comprendono i prodotti in modo approfondito quanto la sede centrale.
Oltre 175 lingue da un'unica fonte
Clonazione naturale della voce per lingua
Abilitazione del team globale
Formazione internazionale in giornata
Crescere senza assumere personale
Il tuo team di enablement di due persone supporta 200 persone, in crescita verso 400. Clona i tuoi esperti. I loro avatar gestiscono un volume di formazione illimitato. Classi di nuovi assunti da 50 persone? Nessun problema. La tua capacità di formazione diventa infinita senza aumentare l’organico.
Capacità di formazione illimitata
Non è necessario personale aggiuntivo
Servire organizzazioni in crescita
Scala più velocemente di quanto potresti assumere personale
Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi
Acquisisci la conoscenza sui prodotti
Parti dai tuoi esperti di prodotto: product manager, solutions engineer, i migliori venditori. Registrali mentre spiegano il tuo prodotto, mostrano le funzionalità, fanno demo. Oppure carica presentazioni già esistenti. L’esperienza è già lì. HeyGen la rende riutilizzabile.
Crea avatar PMI
Trasforma le registrazioni in avatar AI. Il tuo product manager diventa un presentatore digitale che eroga formazione on demand. Scegli avatar professionali oppure crea cloni personalizzati a partire dai video. L’esperienza dei tuoi esperti si scala senza richiedere il loro tempo.
Distribuisci e aggiorna in modo continuo
Distribuisci a vendite, customer success, supporto e partner. Ospita nel tuo LMS, incorpora nelle knowledge base, condividi tramite link. Quando i prodotti cambiano, aggiorna gli script e rigenera tutto in pochi minuti. La tua formazione evolve insieme al tuo prodotto.
Progettato per ogni esigenza di allenamento
Formazione sul prodotto per il team di vendita
Fornisci ai venditori una conoscenza approfondita del prodotto: panoramica delle funzionalità, posizionamento rispetto alla concorrenza, casi d’uso per settore, prezzi, requisiti tecnici, gestione delle obiezioni. I nuovi assunti completano una formazione completa prima della loro prima chiamata con un potenziale cliente.
Metti i commerciali in condizione di avere una conoscenza approfondita del prodotto già prima della loro prima chiamata con un potenziale cliente. Molti team lo combinano con video strutturati di onboarding dei dipendenti per accelerare la fase iniziale di inserimento.
Abilitazione del Customer Success
Forma i CSM sulle funzionalità del prodotto, le best practice di utilizzo delle feature, le strategie di adozione e le opportunità di espansione. I CSM comprendono i prodotti in modo sufficientemente approfondito da generare valore per il cliente e identificare opportunità di upsell.
Caso d’uso: team CSM di 40 persone che gestisce 2.000 account. Rilasci del prodotto su base mensile. Il manager CSM crea la formazione sulle nuove funzionalità lo stesso giorno dei rilasci. L’adozione delle funzionalità da parte dei clienti migliora del 60%.
Formazione per l'assistenza tecnica
Abilita un supporto basato su una solida conoscenza tecnica del prodotto: funzionalità delle feature, guide alla risoluzione dei problemi, problemi noti, dettagli di integrazione, gestione degli errori. Gli agenti di supporto risolvono i ticket più rapidamente grazie a una comprensione completa del prodotto.
Caso d’uso: team di supporto globale distribuito su tre fusi orari. Il product manager, clonato come avatar, eroga la formazione tecnica. Il tempo di risoluzione dei ticket di supporto è diminuito del 35%.
Abilitazione di partner e canali
Forma i rivenditori e i partner di implementazione sul tuo portafoglio di prodotti. Crea programmi di formazione per i partner che possano scalare su un numero illimitato di organizzazioni partner, anche senza un team dedicato all’enablement dei partner.
Caso d’uso: Fornitore di software con 200 partner di canale. Il partner manager crea una formazione sul prodotto. I partner completano la certificazione. I ricavi generati dai partner aumentano del 45%.
Risultato verificato: le organizzazioni riportano una riduzione del 50% del tempo di ramp-up delle vendite con la formazione sui prodotti basata su video rispetto agli approcci basati solo sulla documentazione.
Formazione sul rilascio delle funzionalità
Forma i team sulle nuove funzionalità lo stesso giorno in cui vengono lanciate. I product manager creano brevi training di rilascio. Vendite, customer success e supporto restano sempre aggiornati con l’evoluzione continua del prodotto.
Caso d’uso: piattaforma SaaS con rilasci settimanali. Il product marketing crea sessioni di formazione sui rilasci della durata di 5-10 minuti. I team di revenue iniziano a fare riferimento alle nuove funzionalità nel giro di pochi giorni invece che di settimane.
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Che cos’è la clonazione degli esperti (SME) per la formazione sui prodotti?
La clonazione degli SME crea avatar IA dei tuoi esperti di prodotto che erogano la formazione con la loro voce e il loro stile. Molti team estendono questo approccio oltre la formazione sul prodotto, trasformandolo in un programma continuo di video di formazione interna per garantire un aggiornamento costante in tutti i ruoli.
Come fai a mantenere la formazione aggiornata quando le funzionalità cambiano continuamente?
Modifica lo script con le informazioni aggiornate e rigenera il video in pochi minuti. Il tuo avatar esperto spiega le nuove funzionalità senza dover registrare di nuovo la persona reale. La formazione rimane sincronizzata con i rilasci del prodotto. Aggiorna i corsi con la stessa rapidità con cui distribuisci il codice.
Questo può sostituire completamente la formazione dal vivo sul prodotto?
Per il trasferimento di conoscenze e la formazione dimostrativa, sì. Il video è eccellente per spiegare le funzionalità e insegnare la messaggistica. Per i role play interattivi, combina il video per la parte teorica con sessioni dal vivo per la pratica. La maggior parte delle organizzazioni utilizza il video per l’80% della formazione sui prodotti.
Quanto tempo ci vuole per creare una formazione completa sul prodotto?
Per un tipico prodotto SaaS, 2-4 ore di contenuti registrati sono sufficienti per coprire le funzionalità principali, i casi d’uso e il posizionamento. Registra il tuo esperto di dominio mentre illustra gli argomenti. Genera i video. La maggior parte delle organizzazioni realizza la formazione di base in una settimana.
La formazione tramite video riduce davvero i tempi di inserimento nelle vendite?
Sì. Le aziende riportano una riduzione del 40-60% del tempo necessario per raggiungere la piena produttività. I video on-demand permettono ai nuovi assunti di imparare alla massima velocità con cui riescono ad assimilare le informazioni, invece di dover aspettare la formazione programmata. Una conoscenza completa del prodotto già nel primo mese accelera il loro percorso verso la prima vendita.
Come funziona questo per l’abilitazione dei partner?
Crea un percorso di certificazione per i partner. I partner lo completano secondo i propri tempi. Tieni traccia del completamento per verificare le competenze. Molti fornitori di software richiedono la certificazione dei partner prima di approvare la registrazione delle opportunità.
Quanto possono essere lunghi i video di formazione?
HeyGen supporta video di varie durate. La formazione più efficace segue i principi del microlearning: moduli da 3 a 10 minuti che si concentrano su obiettivi di apprendimento specifici. Tuttavia, puoi creare contenuti più lunghi per argomenti complessi. Per corsi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e i tassi di completamento.
Più persone del mio team L&D possono usare HeyGen?
Sì. HeyGen per le aziende include spazi di lavoro per i team in cui progettisti didattici, responsabili della formazione e creatori di contenuti possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand e modelli sempre accessibili a tutto il tuo team. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni e monitorare l’utilizzo.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video formativi richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione—di solito 2-3 mesi e da 5.000 a oltre 15.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate. Advantive ha riportato una riduzione del 50% del tempo di creazione dei contenuti. Würth Group ha dimezzato i tempi di produzione e ridotto dell’80% i costi di traduzione.
E se il nostro product manager non volesse essere registrato?
Usa avatar IA professionali invece del cloning. Le tue conoscenze di prodotto presentate da un professionista. La competenza sui contenuti conta più di chi li presenta.
Inizia a creare video di formazione oggi stesso
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le loro persone.
- Disdici in qualsiasi momento