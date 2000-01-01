Crea video di formazione sui prodotti che aumentano la produttività delle vendite

Clona i tuoi product manager e i tuoi sales engineer in avatar AI che possono formare un numero illimitato di membri del team. Aggiorna all’istante la formazione sul prodotto quando le funzionalità cambiano. Diffondi la conoscenza del prodotto tra i team di vendita, supporto e partner senza dover programmare un’altra sessione dal vivo.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Esportazione SCORM inclusa
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
giornata lavorativa
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
giornata lavorativa
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
giornata lavorativa
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Senza HeyGen

Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

Senza HeyGen

Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

Il tuo team di prodotto è bloccato a ripetere sempre le stesse formazioni mentre la conoscenza del prodotto rimane indietro. I product manager passano ore a rispiegare le funzionalità, i nuovi assunti in vendita aspettano la formazione, il supporto e il customer success faticano a tenere il passo con le ultime release e i partner fanno demo del prodotto in modo errato. Con decine di aggiornamenti rilasciati ogni trimestre, la formazione dal vivo non è scalabile, i commerciali impiegano mesi per entrare a regime, la qualità delle demo varia da persona a persona e i tuoi migliori esperti di prodotto perdono tempo prezioso di sviluppo per fare formazione. La documentazione non viene letta, le registrazioni di bassa qualità su Zoom sono difficili da aggiornare e il tuo team di vendita perde opportunità a favore di concorrenti i cui venditori conoscono meglio il prodotto.

Con HeyGen

La soluzione HeyGen

La soluzione HeyGen

HeyGen clona i tuoi esperti di dominio in avatar AI che offrono formazione illimitata sul prodotto senza occupare il loro tempo. Registra una volta il tuo product manager, solutions engineer o il tuo miglior venditore, e il loro gemello digitale formerà ogni nuovo assunto, spiegherà ogni funzionalità e mostrerà ogni caso d’uso. Quando i prodotti cambiano, aggiorna lo script e rigenera la formazione in pochi minuti così i team di vendita imparano le nuove funzionalità lo stesso giorno in cui vengono lanciate. Standardizza la tua demo con le migliori performance per tutto il team, garantendo demo coerenti e di alta qualità invece di risultati che variano da un commerciale all’altro.

Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala

Clonazione di esperti in materia

Il tuo product manager è il collo di bottiglia. Clonalo come avatar AI. La sua versione digitale fornisce panoramiche di prodotto, approfondimenti sulle funzionalità, posizionamento competitivo e architettura tecnica. Registra una volta, si allena per sempre. Il sales engineer è troppo impegnato per formare i partner? Clonalo. Il top performer ha la demo migliore? Clonalo.

Registra l’esperto una volta per una formazione illimitata

Clona product manager, sales engineer e top performer

Esperto digitale disponibile 24/7

Libera le PMI dalla formazione ripetitiva

Un’interfaccia di un software di presentazione che mostra una slide intitolata "Weekly Report" su "Team Performance" con il video di una donna, del testo e un carosello di altre slide.

Formazione per il rilascio immediato delle funzionalità

Le aziende SaaS rilasciano nuove versioni ogni settimana o ogni mese. Crea formazione sulle funzionalità lo stesso giorno in cui rilasci. Il tuo product manager registra un aggiornamento di 10 minuti. Genera il video. Distribuiscilo subito ai team di vendita, supporto e customer success. Tutti conoscono le nuove funzionalità prima che i clienti inizino a fare domande. Il rilascio del mese prossimo? Aggiorna lo script e rigenera.

Formazione sul rilascio di funzionalità nello stesso giorno

Aggiorna la formazione in pochi minuti

Tieni il passo con il ritmo di sviluppo del prodotto

Nessuna nuova registrazione degli esperti per gli aggiornamenti

Tre schede mostrano donne in contesti video con descrizioni testuali, principalmente "Corporate Communications", e un cartellino con il nome Sophie Park, Marketing Director.

Qualità di demo costante

Il tuo miglior commerciale chiude 3 volte più contratti della media. Il motivo è la sua demo. Trasforma la sua demo nello standard che tutti imparano. Registra il suo miglior flusso di demo, il copione di vendita e la gestione delle obiezioni. Ogni nuova assunzione impara questo approccio collaudato. La qualità della demo diventa il tuo vantaggio competitivo.

Registrare la migliore demo come formazione standard

Qualità delle demo coerente in tutto il team

Script collaudati per tutti i commerciali

Domande di scoperta standardizzate

Interfaccia video multilingue con presentatori per contenuti in spagnolo e cinese, ed inglese evidenziato in un elenco di lingue.

Rapido incremento delle vendite

Le nuove assunzioni impiegano sei mesi per diventare produttive. Riduci i tempi di inserimento con una formazione completa sul prodotto che possono seguire secondo i loro ritmi. Dal primo giorno iniziano a guardare la formazione creata dai tuoi esperti clonati. Alla seconda settimana comprendono le funzionalità principali. Dopo il primo mese sono in grado di fare demo con sicurezza. Il tempo medio per chiudere il primo accordo scende da sei mesi a tre.

Riduci i tempi di onboarding del 40-60%

Formazione autonoma per i nuovi assunti

Conoscenze sui prodotti on-demand

Tempo più rapido per chiudere il primo accordo

Una pila di schede blu semitrasparenti inclinate verso il basso, etichettate con "Content Library", "content.pdf", "Voice", "Voice Clone", "Avatar" e "Digital Twin".

Team globali multilingue

I team internazionali di vendita, assistenza e partnership hanno bisogno di formazione sui prodotti nella propria lingua. Crea la formazione una sola volta in inglese. Traduce in tedesco, portoghese, giapponese e mandarino. Il voice cloning offre una formazione in lingua naturale, non un doppiaggio innaturale. I team globali comprendono i prodotti in modo approfondito quanto la sede centrale.

Oltre 175 lingue da un'unica fonte

Clonazione naturale della voce per lingua

Abilitazione del team globale

Formazione internazionale in giornata

Una donna in un riquadro video accanto a un’interfaccia di chat che descrive una semplice creazione di video basata sull’IA con voci personalizzate.

Crescere senza assumere personale

Il tuo team di enablement di due persone supporta 200 persone, in crescita verso 400. Clona i tuoi esperti. I loro avatar gestiscono un volume di formazione illimitato. Classi di nuovi assunti da 50 persone? Nessun problema. La tua capacità di formazione diventa infinita senza aumentare l’organico.

Capacità di formazione illimitata

Non è necessario personale aggiuntivo

Servire organizzazioni in crescita

Scala più velocemente di quanto potresti assumere personale

Schermi di presentazione digitali che mostrano dati di reclutamento, un brand kit con campioni di font e palette di colori e una scheda di risultati di vendita parzialmente visibile.

Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi

Passaggio 1

Acquisisci la conoscenza sui prodotti

Parti dai tuoi esperti di prodotto: product manager, solutions engineer, i migliori venditori. Registrali mentre spiegano il tuo prodotto, mostrano le funzionalità, fanno demo. Oppure carica presentazioni già esistenti. L’esperienza è già lì. HeyGen la rende riutilizzabile.


Una donna con una tuta verde appare all’interno dell’inquadratura di una registrazione video, che mostra un pulsante rosso di stop, un timer e un’icona di riproduzione blu-verde.
Passo 2

Crea avatar PMI

Trasforma le registrazioni in avatar AI. Il tuo product manager diventa un presentatore digitale che eroga formazione on demand. Scegli avatar professionali oppure crea cloni personalizzati a partire dai video. L’esperienza dei tuoi esperti si scala senza richiedere il loro tempo.

Una donna bionda con un top verde accanto a un pulsante "Modifica look" e a un pannello "FaceSwap" che mostra un'opzione di caricamento e diversi volti femminili.
Passaggio 3

Distribuisci e aggiorna in modo continuo

Distribuisci a vendite, customer success, supporto e partner. Ospita nel tuo LMS, incorpora nelle knowledge base, condividi tramite link. Quando i prodotti cambiano, aggiorna gli script e rigenera tutto in pochi minuti. La tua formazione evolve insieme al tuo prodotto.


Un ritratto di una donna con una giacca verde su uno sfondo blu, con un cursore in stile fumetto che punta a un pulsante "Salva come nuovo".

Progettato per ogni esigenza di allenamento

Formazione sul prodotto per il team di vendita

Formazione sul prodotto per il team di vendita

Fornisci ai venditori una conoscenza approfondita del prodotto: panoramica delle funzionalità, posizionamento rispetto alla concorrenza, casi d’uso per settore, prezzi, requisiti tecnici, gestione delle obiezioni. I nuovi assunti completano una formazione completa prima della loro prima chiamata con un potenziale cliente.

Metti i commerciali in condizione di avere una conoscenza approfondita del prodotto già prima della loro prima chiamata con un potenziale cliente. Molti team lo combinano con video strutturati di onboarding dei dipendenti per accelerare la fase iniziale di inserimento.

Abilitazione del Customer Success

Abilitazione del Customer Success

Forma i CSM sulle funzionalità del prodotto, le best practice di utilizzo delle feature, le strategie di adozione e le opportunità di espansione. I CSM comprendono i prodotti in modo sufficientemente approfondito da generare valore per il cliente e identificare opportunità di upsell.

Caso d’uso: team CSM di 40 persone che gestisce 2.000 account. Rilasci del prodotto su base mensile. Il manager CSM crea la formazione sulle nuove funzionalità lo stesso giorno dei rilasci. L’adozione delle funzionalità da parte dei clienti migliora del 60%.


Formazione per l'assistenza tecnica

Formazione per l'assistenza tecnica

Abilita un supporto basato su una solida conoscenza tecnica del prodotto: funzionalità delle feature, guide alla risoluzione dei problemi, problemi noti, dettagli di integrazione, gestione degli errori. Gli agenti di supporto risolvono i ticket più rapidamente grazie a una comprensione completa del prodotto.

Caso d’uso: team di supporto globale distribuito su tre fusi orari. Il product manager, clonato come avatar, eroga la formazione tecnica. Il tempo di risoluzione dei ticket di supporto è diminuito del 35%.


Abilitazione di partner e canali

Abilitazione di partner e canali

Forma i rivenditori e i partner di implementazione sul tuo portafoglio di prodotti. Crea programmi di formazione per i partner che possano scalare su un numero illimitato di organizzazioni partner, anche senza un team dedicato all’enablement dei partner.

Caso d’uso: Fornitore di software con 200 partner di canale. Il partner manager crea una formazione sul prodotto. I partner completano la certificazione. I ricavi generati dai partner aumentano del 45%.

Risultato verificato: le organizzazioni riportano una riduzione del 50% del tempo di ramp-up delle vendite con la formazione sui prodotti basata su video rispetto agli approcci basati solo sulla documentazione.


Formazione sul rilascio delle funzionalità

Formazione sul rilascio delle funzionalità

Forma i team sulle nuove funzionalità lo stesso giorno in cui vengono lanciate. I product manager creano brevi training di rilascio. Vendite, customer success e supporto restano sempre aggiornati con l’evoluzione continua del prodotto.

Caso d’uso: piattaforma SaaS con rilasci settimanali. Il product marketing crea sessioni di formazione sui rilasci della durata di 5-10 minuti. I team di revenue iniziano a fare riferimento alle nuove funzionalità nel giro di pochi giorni invece che di settimane.


Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non per caso

Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:

10Xaumento della velocità di produzione video
5Xaumento nella creazione di video
40%aumento del tempo di visualizzazione dei video
5Xritorno sulla spesa pubblicitaria
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che stavo facendo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Hai domande? Noi abbiamo le risposte

Che cos’è la clonazione degli esperti (SME) per la formazione sui prodotti?

La clonazione degli SME crea avatar IA dei tuoi esperti di prodotto che erogano la formazione con la loro voce e il loro stile. Molti team estendono questo approccio oltre la formazione sul prodotto, trasformandolo in un programma continuo di video di formazione interna per garantire un aggiornamento costante in tutti i ruoli.

Come fai a mantenere la formazione aggiornata quando le funzionalità cambiano continuamente?

Modifica lo script con le informazioni aggiornate e rigenera il video in pochi minuti. Il tuo avatar esperto spiega le nuove funzionalità senza dover registrare di nuovo la persona reale. La formazione rimane sincronizzata con i rilasci del prodotto. Aggiorna i corsi con la stessa rapidità con cui distribuisci il codice.

Questo può sostituire completamente la formazione dal vivo sul prodotto?

Per il trasferimento di conoscenze e la formazione dimostrativa, sì. Il video è eccellente per spiegare le funzionalità e insegnare la messaggistica. Per i role play interattivi, combina il video per la parte teorica con sessioni dal vivo per la pratica. La maggior parte delle organizzazioni utilizza il video per l’80% della formazione sui prodotti.

Quanto tempo ci vuole per creare una formazione completa sul prodotto?

Per un tipico prodotto SaaS, 2-4 ore di contenuti registrati sono sufficienti per coprire le funzionalità principali, i casi d’uso e il posizionamento. Registra il tuo esperto di dominio mentre illustra gli argomenti. Genera i video. La maggior parte delle organizzazioni realizza la formazione di base in una settimana.

La formazione tramite video riduce davvero i tempi di inserimento nelle vendite?

Sì. Le aziende riportano una riduzione del 40-60% del tempo necessario per raggiungere la piena produttività. I video on-demand permettono ai nuovi assunti di imparare alla massima velocità con cui riescono ad assimilare le informazioni, invece di dover aspettare la formazione programmata. Una conoscenza completa del prodotto già nel primo mese accelera il loro percorso verso la prima vendita.

Come funziona questo per l’abilitazione dei partner?

Crea un percorso di certificazione per i partner. I partner lo completano secondo i propri tempi. Tieni traccia del completamento per verificare le competenze. Molti fornitori di software richiedono la certificazione dei partner prima di approvare la registrazione delle opportunità.

Quanto possono essere lunghi i video di formazione?

HeyGen supporta video di varie durate. La formazione più efficace segue i principi del microlearning: moduli da 3 a 10 minuti che si concentrano su obiettivi di apprendimento specifici. Tuttavia, puoi creare contenuti più lunghi per argomenti complessi. Per corsi estesi (oltre 20 minuti), valuta di suddividere i contenuti in capitoli per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e i tassi di completamento.

Più persone del mio team L&D possono usare HeyGen?

Sì. HeyGen per le aziende include spazi di lavoro per i team in cui progettisti didattici, responsabili della formazione e creatori di contenuti possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand e modelli sempre accessibili a tutto il tuo team. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni e monitorare l’utilizzo.

In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?

La produzione tradizionale di video formativi richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione—di solito 2-3 mesi e da 5.000 a oltre 15.000 dollari per ogni video finito. HeyGen genera una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate. Advantive ha riportato una riduzione del 50% del tempo di creazione dei contenuti. Würth Group ha dimezzato i tempi di produzione e ridotto dell’80% i costi di traduzione.

E se il nostro product manager non volesse essere registrato?

Usa avatar IA professionali invece del cloning. Le tue conoscenze di prodotto presentate da un professionista. La competenza sui contenuti conta più di chi li presenta.

Esplora altre soluzioni

Casi d'uso

Strumenti

Storie dei clienti

Inizia a creare video di formazione oggi stesso

Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le loro persone.

  • Nessuna carta di credito richiesta
  • Esportazione SCORM inclusa
  • Disdici in qualsiasi momento
CTA background