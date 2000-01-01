Crea microlearning video che i dipendenti completano davvero

I tuoi corsi di formazione da 60 minuti hanno un tasso di completamento del 35%. I dipendenti dicono che non hanno tempo. Tanto si dimenticano tutto nel giro di una settimana. Suddividi la formazione in video mirati da 3-5 minuti. I tassi di completamento salgono al 90%. Le conoscenze, questa volta, restano davvero.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Senza HeyGen

Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

Senza HeyGen

Il problema dell'allenamento lungo

Il problema dell'allenamento lungo

I dipendenti non portano a termine i programmi di formazione troppo lunghi. I corsi di formazione sulla compliance e sui prodotti della durata di un’ora registrano tassi di completamento anche solo del 35%, con la maggior parte dei partecipanti che abbandona nei primi 10–15 minuti. Il problema non è la mancanza di motivazione, ma la mancanza di tempo: le giornate di lavoro intense lasciano spazio solo a brevi momenti per apprendere. Anche quando i corsi lunghi vengono completati, l’eccesso di informazioni riduce la comprensione e la capacità di ricordare i contenuti. La soglia di attenzione raggiunge il picco intorno agli 8–10 minuti, rendendo inefficaci le sessioni di formazione “maratona”. Di conseguenza, l’engagement cala, competenze fondamentali non vengono acquisite e la formazione non riesce a migliorare le performance. Le ricerche dimostrano che i dipendenti apprendono meglio attraverso brevi moduli di formazione mirati, erogati in sessioni dilazionate nel tempo e “just-in-time”.


Con HeyGen

La soluzione HeyGen

La soluzione HeyGen

Il microlearning offre formazione tramite video mirati di 2–10 minuti, con un solo argomento, competenza o processo per modulo. Invece di corsi lunghi, i team imparano esattamente ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. I commerciali possono rivedere un video di 3–5 minuti sulla gestione delle obiezioni prima di una chiamata e applicare subito la tecnica, migliorando la memorizzazione grazie all’uso in tempo reale. Il microlearning si integra in modo naturale nelle giornate lavorative intense, permettendo ai dipendenti di imparare tra una riunione e l’altra, durante le pause o mentre sono in movimento. HeyGen semplifica il microlearning trasformando i contenuti esistenti in video brevi e professionali, ottimizzati per la visualizzazione da mobile, con monitoraggio integrato del completamento e un coinvolgimento più elevato.

Molti team utilizzano il microlearning per integrare la formazione strutturata con video di onboarding dei dipendenti, rafforzando i concetti chiave nel tempo invece di sommergere i nuovi assunti già dalla prima settimana.

Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala

Perfetto per video mirati da 2 a 10 minuti

HeyGen crea in modo naturale la lunghezza ideale per il microlearning. Gli avatar AI offrono contenuti concisi, senza fronzoli. Tre minuti sulle tecniche di ascolto attivo. Cinque minuti sull’invio delle note spese. Sette minuti sulla panoramica delle nuove funzionalità. Mirato, completo, immediatamente applicabile. Scegli tra template e stili professionali che rispecchiano il tuo brand.

Niente divagazioni. Niente riempitivi. Solo contenuti essenziali che i dipendenti possono assimilare e applicare subito. Un formato perfetto per i moderni tempi di attenzione e la fruizione da mobile.

Lunghezza ideale: da 2 a 10 minuti circa

Contenuti mirati, senza riempitivi

Chiarezza: un solo argomento per video

Concetto completo in pochi minuti

Modelli professionali personalizzabili

Crea moduli più velocemente di quanto i dipendenti riescano a guardarli

Creare una libreria di microlearning è rapido. Realizza un video di 5 minuti in 10 minuti. Dieci moduli mirati in un pomeriggio. Il tuo corso esteso che ha richiesto settimane di lavoro? Suddividilo in 15 micro-moduli. Creali tutti in un giorno. La velocità è fondamentale quando stai costruendo librerie con decine o centinaia di video focalizzati.

Video di 5 minuti creato in 10 minuti

Crea rapidamente intere librerie di moduli

Non è richiesta alcuna esperienza nella produzione video

Qualità professionale su larga scala

Distribuzione rapida ai discenti

Ottimizzato per il mobile per l’apprendimento in movimento

Il tuo team di vendita guarda la formazione tra un incontro con i clienti e l’altro sui propri telefoni. I tecnici dell’assistenza imparano sui cantieri tramite tablet. I commessi dei negozi completano i moduli durante le pause sui loro dispositivi. Il microlearning è mobile learning. I video brevi si caricano rapidamente. Dimensioni dei file leggere, adatte al traffico dati. Metti in pausa e riprendi senza interruzioni. Impara ovunque, in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo.

Formato video mobile-first

Caricamento rapido, uso efficiente dei dati

Guarda su qualsiasi dispositivo

Metti in pausa e riprendi ovunque

Perfetto per i lavoratori sul campo

Crea librerie di microlearning ricercabili

Invece di cercare una singola risposta in un video di 90 minuti, i dipendenti trovano esattamente il modulo di 4 minuti di cui hanno bisogno. Librerie organizzate di contenuti mirati. Categorizzati per argomento. Ricercabili per parola chiave. Accesso just-in-time esattamente a ciò di cui hanno bisogno. Serve un ripasso su come gestire i clienti arrabbiati? Cerca. Trova il video di 3 minuti. Guarda. Applica.

Contenuti organizzati e mirati

Ricercabile per argomento

Libreria di consultazione rapida

Accesso just-in-time

Trova risposte in pochi minuti

Aggiorna i singoli moduli senza rifare tutto da capo

Il corso lungo ha bisogno di un aggiornamento? Rifai tutti i 60 minuti. Il modulo di microlearning ha bisogno di un aggiornamento? Rigenera un singolo video da 4 minuti. Un approccio modulare significa aggiornamenti chirurgici. È cambiato un processo? Aggiorna solo il video che copre quel processo. È stata aggiornata una funzionalità del prodotto? Rivedi solo il modulo di 5 minuti dedicato a quella funzionalità.

Aggiorna singoli moduli in modo indipendente

Nessuna completa ristrutturazione del corso

Aggiornamenti rapidi e mirati

Manutenzione modulare

Libreria di contenuti sempre aggiornata

Ripetizione dilazionata per una migliore memorizzazione

Il microlearning favorisce in modo naturale la ripetizione dilazionata. Invece di una singola sessione di 60 minuti, i dipendenti guardano video correlati di 5 minuti distribuiti su diversi giorni o settimane. La distribuzione nel tempo migliora la memorizzazione del 200-300%. Settimana 1: Introduzione alla negoziazione (5 min). Settimana 2: Tattiche di preparazione (4 min). Settimana 3: Mosse iniziali (6 min). Un apprendimento distribuito che rimane, invece di un’unica sessione massacrante che viene dimenticata.

Ripetizione dilazionata naturale

Migliore memorizzazione grazie alla ripetizione dilazionata

Evita il sovraccarico di informazioni

Rafforza l’apprendimento nel tempo

Conoscenze che restano impresse

Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi

Passo 1

Suddividi i contenuti in argomenti mirati

Prendi la formazione che hai già. Identifica gli argomenti distinti. Un corso sul prodotto di un’ora? Suddividilo in 12 singole funzionalità del prodotto. Ognuna diventa un proprio video di 5 minuti. Mirato. Completabile. Facile da trovare. Oppure parti da zero. Elenca le competenze di cui i dipendenti hanno bisogno. Crea un video mirato per ogni competenza. Costruisci la tua libreria argomento per argomento.


Passo 2

Crea video da 2 a 10 minuti

Seleziona un avatar professionale. Incolla il tuo script mirato. Tre minuti sulle tecniche di gestione del tempo. Cinque minuti sulla navigazione del CRM. Sette minuti sulle tattiche di de‑escalation. Genera microlearning professionale che rispetti la soglia di attenzione. Mantieni ogni video focalizzato su un solo, chiaro obiettivo di apprendimento. I dipendenti devono concludere pensando: "Ho imparato proprio questa cosa specifica."

Passaggio 3

Distribuisci una libreria ottimizzata per dispositivi mobili

Organizza i moduli per categoria. Competenze. Processi. Prodotti. Sistemi. I dipendenti cercano in base alle loro esigenze. Trovano esattamente il video di 4 minuti di cui hanno bisogno in questo momento. Lo guardano sul telefono. Lo applicano subito. L’apprendimento diventa just-in-time invece che just-in-case. Tieni traccia di quali moduli vengono guardati di più. Individua i gap di conoscenza. Crea micro-contenuti mirati per colmarli.


Progettato per ogni esigenza di allenamento

Applicazione delle competenze just-in-time

Applicazione delle competenze just-in-time

I dipendenti imparano esattamente ciò di cui hanno bisogno, proprio quando ne hanno bisogno. I commerciali guardano un video di 3–4 minuti su come gestire le obiezioni prima delle chiamate e lo applicano subito, migliorando i tassi di vittoria del 28%.

Formazione per la forza lavoro mobile

Formazione per la forza lavoro mobile

Brevi video di troubleshooting si inseriscono facilmente tra un intervento e l’altro. I tecnici sul campo guardano moduli di 3–5 minuti sui loro dispositivi direttamente in cantiere, aumentando il tasso di risoluzione al primo intervento del 35% e riducendo le visite ripetute.

Ripetizione dilazionata per la memorizzazione

Ripetizione dilazionata per la memorizzazione

Sostituisci i lunghi workshop con brevi video distribuiti nel tempo. Suddividere la formazione in moduli di 5–7 minuti erogati ogni settimana migliora la memorizzazione a lungo termine di oltre 2× rispetto alle sessioni maratona.

Aggiornamenti di processi e sistemi

Aggiornamenti di processi e sistemi

Il microlearning consente aggiornamenti rapidi quando cambiano funzionalità, processi o policy. I team ricevono video di aggiornamento di 3–6 minuti lo stesso giorno in cui le modifiche vengono rilasciate, favorendo un’adozione più rapida.

Rafforzamento dell’onboarding

Rafforzamento dell’onboarding

Estendi l’onboarding oltre la prima settimana con moduli di microlearning settimanali allineati alle reali esigenze del ruolo. Questo approccio graduale riduce il senso di sovraccarico e taglia il tempo necessario per raggiungere la piena produttività da 87 a 52 giorni.

Hai domande? Abbiamo le risposte

Quanto dovrebbero durare i video di microlearning?

2-10 minuti è la durata ideale. 3-5 minuti per concetti semplici o aggiornamenti rapidi. 5-7 minuti per procedure o abilità. 7-10 minuti per argomenti complessi che richiedono davvero più tempo. Oltre i 10 minuti non è più microlearning. Se un argomento richiede più di 10 minuti, suddividilo in più moduli mirati.


Il microlearning aumenta davvero i tassi di completamento?

Sì. I dati di settore mostrano un tasso di completamento superiore al 90% per il microlearning, rispetto al 30-40% dell’e-learning tradizionale di lunga durata. I dipendenti portano a termine i video brevi perché si inseriscono facilmente nei loro orari. Abbandonano invece i corsi lunghi perché è impossibile trovare 60 minuti consecutivi senza interruzioni.


Quali argomenti funzionano meglio per il microlearning?

Competenze, processi, funzionalità del prodotto, walkthrough del sistema e aggiornamenti delle policy funzionano tutti molto bene. Per una conoscenza più approfondita del prodotto, i team spesso affiancano la microformazione a video di formazione sul prodotto.

Come organizzi tanti video brevi?

Crea librerie ricercabili organizzate per categoria: competenze, processi, prodotti, conformità, sistemi. Tagga i video con parole chiave. Crea playlist per percorsi di apprendimento. I dipendenti possono cercare ciò di cui hanno bisogno o seguire sequenze curate.


Puoi usare il microlearning per una formazione complessa?

Sì, ma progetta il tutto come una sequenza. Argomento complesso che richiede 60 minuti? Crea 12 video da 5 minuti ciascuno. I dipendenti li completano nell’arco di giorni o settimane invece che in un’unica sessione. La ripetizione dilazionata nel tempo migliora effettivamente la memorizzazione degli argomenti complessi.


Una formazione breve significa imparare di meno?

No. La focalizzazione batte la completezza. I dipendenti assimilano di più da cinque video mirati da 5 minuti che da un unico video da 25 minuti che copre cinque argomenti. Quando si tratta di carico cognitivo e attenzione, meno è meglio.


In che modo il microlearning si integra con un LMS tradizionale?

Come per qualsiasi formazione video. Carica nel LMS, aggiungi tag per la ricerca, traccia il completamento. I video standard conformi a SCORM funzionano in qualsiasi LMS. I video brevi sono più facili da organizzare e da trovare rispetto a quelli lunghi.


E per la formazione pratica che richiede esercitazione?

Il microlearning funziona molto bene per trasmettere conoscenze e fare dimostrazioni. Per l’esercitazione pratica, combina più approcci: un video di microlearning mostra come fare (5 minuti), poi una sessione di pratica permette di applicarlo. Il video insegna l’abilità. La pratica sviluppa la padronanza.


Come funziona il microlearning con un LMS?

I video di microlearning si integrano perfettamente con qualsiasi LMS e sono facili da tracciare e organizzare. Molte organizzazioni estendono inoltre il microlearning a iniziative di video di formazione interna per supportare l’apprendimento continuo e il miglioramento delle competenze.

Esplora altre soluzioni

Casi d'uso

Strumenti

Storie dei clienti

Inizia a creare video di formazione oggi stesso

Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le persone.

