I dipendenti non portano a termine i programmi di formazione troppo lunghi. I corsi di formazione sulla compliance e sui prodotti della durata di un’ora registrano tassi di completamento anche solo del 35%, con la maggior parte dei partecipanti che abbandona nei primi 10–15 minuti. Il problema non è la mancanza di motivazione, ma la mancanza di tempo: le giornate di lavoro intense lasciano spazio solo a brevi momenti per apprendere. Anche quando i corsi lunghi vengono completati, l’eccesso di informazioni riduce la comprensione e la capacità di ricordare i contenuti. La soglia di attenzione raggiunge il picco intorno agli 8–10 minuti, rendendo inefficaci le sessioni di formazione “maratona”. Di conseguenza, l’engagement cala, competenze fondamentali non vengono acquisite e la formazione non riesce a migliorare le performance. Le ricerche dimostrano che i dipendenti apprendono meglio attraverso brevi moduli di formazione mirati, erogati in sessioni dilazionate nel tempo e “just-in-time”.

Il microlearning offre formazione tramite video mirati di 2–10 minuti, con un solo argomento, competenza o processo per modulo. Invece di corsi lunghi, i team imparano esattamente ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. I commerciali possono rivedere un video di 3–5 minuti sulla gestione delle obiezioni prima di una chiamata e applicare subito la tecnica, migliorando la memorizzazione grazie all’uso in tempo reale. Il microlearning si integra in modo naturale nelle giornate lavorative intense, permettendo ai dipendenti di imparare tra una riunione e l’altra, durante le pause o mentre sono in movimento. HeyGen semplifica il microlearning trasformando i contenuti esistenti in video brevi e professionali, ottimizzati per la visualizzazione da mobile, con monitoraggio integrato del completamento e un coinvolgimento più elevato.

Molti team utilizzano il microlearning per integrare la formazione strutturata con video di onboarding dei dipendenti, rafforzando i concetti chiave nel tempo invece di sommergere i nuovi assunti già dalla prima settimana.