Crea video di formazione interna che potenziano e fanno crescere il tuo team L&D

Il tuo team L&D di tre persone supporta 2.000 dipendenti. Ogni reparto richiede formazione: sviluppo della leadership, onboarding dei nuovi manager, formazione sui sistemi, aggiornamenti dei processi, competenze di comunicazione. Aumenta la capacità formativa senza dover ampliare il team.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D

La sfida della capacità di formazione

Offri formazione sulla sicurezza, sulla conformità, sull’onboarding e sulle operazioni nelle lingue che i dipendenti comprendono. Soddisfa i requisiti linguistici OSHA, migliora la comprensione e riduci i rischi erogando la formazione in inglese, spagnolo, mandarino, vietnamita e altre lingue.video di onboarding per i dipendenti, per mantenere una formazione coerente in tutte le regioni senza produzioni separate. Le organizzazioni riportano una comprensione superiore all’85% e un minor numero di incidenti legati alla sicurezza quando la formazione è erogata nelle lingue native dei dipendenti.

La soluzione HeyGen

HeyGen trasforma il tuo piccolo team L&D in una potenza nella produzione di formazione. Converti le tue presentazioni PowerPoint esistenti, la documentazione e le conoscenze dei tuoi esperti interni in video formativi professionali. Carica le slide del workshop di leadership dell'anno scorso. Incolla i testi presi dai tuoi manuali operativi. Registra i tuoi migliori collaboratori mentre spiegano le best practice. Genera video formativi di qualità broadcast in pochi minuti.

Clona i tuoi esperti di dominiocome avatar AI. Il tuo direttore della comunicazione registra una sola volta e forma un numero illimitato di dipendenti sulle capacità di presentazione. L’esperienza del tuo responsabile delle operazioni diventa formazione sui processi, riutilizzabile. Il tuo responsabile IT eroga formazione sui sistemi senza alzarsi dalla scrivania. La conoscenza degli SME si scala senza richiedere il loro tempo.

Aggiorna la formazione all’istante quando qualcosa cambia. Il processo è stato migliorato? Modifica lo script e rigenera il video in cinque minuti. È stato lanciato un nuovo sistema? Aggiorna la formazione nello stesso giorno. La tua libreria di formazione rimane sempre aggiornata senza dover ricreare tutto da zero

Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala

Converti i contenuti esistenti in video

La tua organizzazione ha già contenuti formativi nascosti in presentazioni PowerPoint, PDF, documenti Word e nella testa degli esperti. Carica le presentazioni e HeyGen le trasforma in video formativi professionali. Incolla i testi tratti dai manuali e genera corsi con narrazione. Il lavoro che hai già fatto diventa contenuto video coinvolgente.

Importa PowerPoint, Google Slides, PDF

Trasforma la documentazione in formazione video

Aggiungi presentatore avatar professionale

Brand con colori aziendali e logo

Un’interfaccia di un software di presentazione che mostra una slide intitolata "Weekly Report" su "Team Performance" con il video di una donna, del testo e un carosello di altre slide.

Clona esperti in materia

Il tuo responsabile della compliance è l’unica persona che conosce davvero le tue policy. Il tuo miglior venditore ha tecniche che vale la pena condividere. Il tuo direttore delle operazioni conosce i processi più efficienti. Clonali come avatar AI. Registrali una volta sola e distribuisci la loro competenza un numero illimitato di volte, senza doverli programmare di continuo.

Registra l’esperto una volta per una formazione illimitata

Esperto digitale disponibile 24/7

Consegna puntuale ogni volta

Libera le PMI dalle sessioni ripetitive

Tre schede mostrano donne in contesti video con descrizioni testuali, principalmente "Corporate Communications", e un cartellino con il nome Sophie Park, Marketing Director.

Qualità professionale senza bisogno di competenze di produzione

La tua formazione dovrebbe apparire professionale quanto la tua azienda. Niente telecamere, luci, studi o competenze di montaggio video necessarie. Scegli tra oltre 120 avatar professionali o crea cloni personalizzati. Seleziona gli sfondi. Aggiungi il tuo branding. Genera contenuti formativi di qualità broadcast che valorizzino la tua organizzazione.

Presentatori professionisti per qualsiasi argomento

Qualità costante in tutta la formazione

Non è richiesta alcuna esperienza nella produzione video

Qualità da studio senza bisogno di uno studio

Interfaccia video multilingue con presentatori per contenuti in spagnolo e cinese, e l’inglese evidenziato in un elenco di lingue.

Aggiorna la formazione in pochi minuti

Le aziende cambiano. I processi migliorano. I sistemi si aggiornano. Le policy si rivedono. Le organizzazioni si riorganizzano. Quando la tua formazione ha bisogno di aggiornamenti, modifica lo script e rigenera il video. Cinque minuti invece di cinque settimane. La tua libreria di formazione rimane allineata alla tua attività.

Le modifiche agli script vengono distribuite all’istante

Non è necessaria una nuova ripresa

Controllo delle versioni per i registri di audit

Mantieni la formazione accurata e pertinente

Una pila di schede blu semitrasparenti inclinate verso il basso, etichettate con "Content Library", "content.pdf", "Voice", "Voice Clone", "Avatar" e "Digital Twin".

Distribuisci in tutte le sedi

Cinque uffici. Tre turni. Dipendenti da remoto. Team internazionali. Tutti hanno bisogno della stessa formazione, ma vi accedono in modo diverso. Crea una volta, distribuisci ovunque. L’accesso on-demand significa che il turno di notte guarda alle 2 di notte, i team remoti accedono da casa, gli uffici internazionali ricevono la formazione nel proprio fuso orario.

Accesso on-demand 24/7

Distribuzione su più sedi

Funziona in tutti i turni

Apprendimento ottimizzato per dispositivi mobili

Una donna in un riquadro video accanto a un’interfaccia di chat che descrive una semplice creazione di video basata sull’IA con voci personalizzate.

Multilingue per team globali

Le sedi internazionali hanno bisogno di formazione nella propria lingua. Crea i contenuti in inglese, traducili in oltre 175 lingue con clonazione vocale. L’ufficio di Berlino riceve la formazione in tedesco, il team di Shanghai in mandarino, San Paolo in portoghese. Tutto a partire da un unico contenuto sorgente.

Oltre 175 lingue da un unico video

Clonazione naturale della voce per lingua

La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti della bocca

Formazione globale della forza lavoro

Schermi di presentazione digitali che mostrano dati di reclutamento, un brand kit con campioni di font e palette di colori e una scheda di risultati di vendita parzialmente visibile.

Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi

Passo 1

Parti da ciò che hai

Carica i materiali di formazione esistenti. Presentazioni PowerPoint da workshop. Manuali in PDF. Documentazione di processo. Script di sessioni di formazione dal vivo. Oppure registra gli esperti di dominio mentre spiegano gli argomenti che insegnano ripetutamente. I tuoi contenuti formativi esistono già in varie forme. HeyGen li converte in video professionali.


Una donna con una giacca da tuta verde appare all’interno di una cornice di registrazione video, che mostra un pulsante di stop rosso, un timer e un’icona di riproduzione blu-verde.
Passo 2

Crea video di formazione professionali

Seleziona un avatar AI come presentatore in linea con il tuo argomento. Presentatori professionali per la formazione sulla leadership. Volti amichevoli per le soft skill. Esperti tecnici per la formazione sui sistemi. Personalizza con il tuo branding: aggiungi logo aziendale, colori e font approvati. Genera video che sembrano realizzati da uno studio di produzione professionale.


Una donna bionda con una maglietta verde accanto a un pulsante "Modifica look" e a un pannello "FaceSwap" che mostra un’opzione di caricamento e diversi volti femminili.
Passaggio 3

Distribuisci nella tua organizzazione

Esporta nel tuo LMS con pacchetti SCORM. Scarica per l’intranet o la knowledge base. Incorpora nei portali aziendali. Condividi tramite link. La tua formazione raggiunge i dipendenti ovunque apprendano. Traccia il completamento, monitora i progressi e misura l’efficacia attraverso i sistemi che già utilizzi.


Un ritratto di una donna con una giacca verde su uno sfondo blu, con un cursore in stile cartone animato che punta a un pulsante "Salva come nuovo".

Progettato per ogni esigenza di allenamento

Leadership e management

Formazione Sviluppa leader a ogni livello con percorsi di formazione per neo–manager, coaching, presa di decisioni e change management. Le organizzazioni riportano fino al 40% di miglioramento nell’efficacia della gestione dopo programmi strutturati di leadership.

Programmi di sviluppo delle competenze

Sviluppa competenze professionali fondamentali come comunicazione, problem solving, negoziazione e gestione del tempo. La formazione autonoma migliora le capacità della forza lavoro e genera incrementi misurabili nella soddisfazione dei clienti.

Formazione su processi e procedure

Standardizza i flussi di lavoro e le best practice con una formazione coerente sulle SOP. I team che seguono una formazione sui processi basata su video riducono gli errori e migliorano la qualità di oltre il 30%.

Formazione su sistemi e strumenti

Accelera l’adozione dei sistemi interni come CRM, ERP e strumenti di produttività. La formazione video favorisce una padronanza più rapida e un utilizzo più elevato rispetto alla sola documentazione.

Formazione specifica per reparto

Offri una formazione mirata per vendite, marketing, operations, HR e assistenza clienti. I team rilasciano aggiornamenti in pochi giorni invece che in settimane, con una distribuzione coerente e scalabile.

Risultato verificato

Le organizzazioni ottengono fino a 10 volte più risultati nella formazione utilizzando la formazione basata su video rispetto ai metodi tradizionali

Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non è un caso

Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:

Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che stavo facendo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, mandarla in produzione e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
Hai domande? Noi abbiamo le risposte

Che tipi di formazione interna puoi creare?

Qualsiasi tipo di formazione per i dipendenti: sviluppo della leadership, competenze manageriali, soft skills, formazione tecnica, procedure di processo, formazione sui sistemi, aggiornamenti sulla compliance, formazione specifica per reparto, sviluppo professionale, competenze comunicative, project management, gestione del tempo. Se devi formare i dipendenti su qualcosa, HeyGen se ne occupa.


In che modo questo è diverso dai corsi di formazione standard già pronti?

I corsi preconfezionati sono generici. La tua organizzazione ha processi, sistemi, cultura e terminologia specifici. HeyGen crea una formazione su misura per la tua azienda utilizzando i tuoi contenuti, i tuoi esperti interni, i tuoi esempi. I dipendenti imparano esattamente ciò di cui hanno bisogno per la tua organizzazione.


Quanto tempo ci vuole per creare un corso di formazione?

Formazione su procedure semplici: 30 minuti. Programma completo di leadership: una settimana. Decisamente più rapido rispetto alla produzione tradizionale (da settimane a mesi) o ai fornitori esterni (mesi). La maggior parte delle organizzazioni crea intere librerie di formazione già nel primo trimestre.


Cosa succede se i nostri contenuti di formazione devono essere aggiornati?

Modifica lo script e rigenera. Cinque minuti invece di ingaggiare fornitori o rigirare il video. Il processo è cambiato? Aggiorna la formazione lo stesso giorno. Il sistema è stato aggiornato? Aggiorna subito la formazione.


La formazione tramite video aumenta davvero i tassi di completamento?

Sì. Le organizzazioni riportano costantemente tassi di completamento da 2 a 3 volte superiori per la formazione in video rispetto a quella basata su documenti. Il video è più coinvolgente, più facile da fruire e si integra meglio nei flussi di lavoro. I dipendenti portano davvero a termine la formazione in video.


Come funziona questo con il nostro LMS?

Esporta i video come pacchetti SCORM compatibili con tutti i principali sistemi di gestione dell’apprendimento. Oppure scarica i file MP4 per portali interni, knowledge base e intranet. Funziona con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o qualsiasi LMS che supporti SCORM.


Quanto possono essere lunghi i video di formazione?

Crea la formazione nella tua lingua principale, traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Lo stesso corso, erogato in modo naturale in ogni lingua. La forza lavoro globale riceve una formazione coerente nella propria lingua preferita dal tuo unico team L&D.

Più persone del mio team L&D possono usare HeyGen?

Sì. HeyGen per le aziende include spazi di lavoro per i team in cui progettisti didattici, responsabili della formazione e creatori di contenuti possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand e modelli sempre accessibili a tutto il tuo team. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni e monitorare l’utilizzo.

In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?

La produzione tradizionale di video formativi richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione—di solito 2-3 mesi e da $5.000 a oltre $15.000 per ogni video finito. HeyGen genera una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate. Advantive ha riportato una riduzione del 50% del tempo di creazione dei contenuti. Würth Group ha dimezzato i tempi di produzione e ridotto i costi di traduzione dell’80%.

E per quanto riguarda la formazione per i team globali?

Crea la formazione nella tua lingua principale, traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. La stessa formazione, erogata in modo naturale in ogni lingua. La forza lavoro globale riceve una formazione coerente nella propria lingua preferita dal tuo unico team L&D.

Quali formati video e livelli di qualità sono supportati?

HeyGen esporta in formato MP4 fino alla risoluzione 4K. La maggior parte dei team L&D utilizza il 1080p (Full HD), che bilancia qualità e dimensione del file per la distribuzione tramite LMS e le esigenze di banda. Puoi anche esportare a 720p per contesti mobile-first o con larghezza di banda limitata.

Esplora altre soluzioni

Casi d'uso

Strumenti

Storie dei clienti

Inizia a creare video di formazione oggi stesso

Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno rivoluzionato il modo in cui formano le persone.

