Crea video di formazione interna che potenziano e fanno crescere il tuo team L&D
Il tuo team L&D di tre persone supporta 2.000 dipendenti. Ogni reparto richiede formazione: sviluppo della leadership, onboarding dei nuovi manager, formazione sui sistemi, aggiornamenti dei processi, competenze di comunicazione. Aumenta la capacità formativa senza dover ampliare il team.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Esportazione SCORM inclusa
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D
La sfida della capacità di formazione
Offri formazione sulla sicurezza, sulla conformità, sull’onboarding e sulle operazioni nelle lingue che i dipendenti comprendono. Soddisfa i requisiti linguistici OSHA, migliora la comprensione e riduci i rischi erogando la formazione in inglese, spagnolo, mandarino, vietnamita e altre lingue.video di onboarding per i dipendenti, per mantenere una formazione coerente in tutte le regioni senza produzioni separate. Le organizzazioni riportano una comprensione superiore all’85% e un minor numero di incidenti legati alla sicurezza quando la formazione è erogata nelle lingue native dei dipendenti.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma il tuo piccolo team L&D in una potenza nella produzione di formazione. Converti le tue presentazioni PowerPoint esistenti, la documentazione e le conoscenze dei tuoi esperti interni in video formativi professionali. Carica le slide del workshop di leadership dell'anno scorso. Incolla i testi presi dai tuoi manuali operativi. Registra i tuoi migliori collaboratori mentre spiegano le best practice. Genera video formativi di qualità broadcast in pochi minuti.
Clona i tuoi esperti di dominiocome avatar AI. Il tuo direttore della comunicazione registra una sola volta e forma un numero illimitato di dipendenti sulle capacità di presentazione. L’esperienza del tuo responsabile delle operazioni diventa formazione sui processi, riutilizzabile. Il tuo responsabile IT eroga formazione sui sistemi senza alzarsi dalla scrivania. La conoscenza degli SME si scala senza richiedere il loro tempo.
Aggiorna la formazione all’istante quando qualcosa cambia. Il processo è stato migliorato? Modifica lo script e rigenera il video in cinque minuti. È stato lanciato un nuovo sistema? Aggiorna la formazione nello stesso giorno. La tua libreria di formazione rimane sempre aggiornata senza dover ricreare tutto da zero
Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala
Converti i contenuti esistenti in video
La tua organizzazione ha già contenuti formativi nascosti in presentazioni PowerPoint, PDF, documenti Word e nella testa degli esperti. Carica le presentazioni e HeyGen le trasforma in video formativi professionali. Incolla i testi tratti dai manuali e genera corsi con narrazione. Il lavoro che hai già fatto diventa contenuto video coinvolgente.
Importa PowerPoint, Google Slides, PDF
Trasforma la documentazione in formazione video
Aggiungi presentatore avatar professionale
Brand con colori aziendali e logo
Clona esperti in materia
Il tuo responsabile della compliance è l’unica persona che conosce davvero le tue policy. Il tuo miglior venditore ha tecniche che vale la pena condividere. Il tuo direttore delle operazioni conosce i processi più efficienti. Clonali come avatar AI. Registrali una volta sola e distribuisci la loro competenza un numero illimitato di volte, senza doverli programmare di continuo.
Registra l’esperto una volta per una formazione illimitata
Esperto digitale disponibile 24/7
Consegna puntuale ogni volta
Libera le PMI dalle sessioni ripetitive
Qualità professionale senza bisogno di competenze di produzione
La tua formazione dovrebbe apparire professionale quanto la tua azienda. Niente telecamere, luci, studi o competenze di montaggio video necessarie. Scegli tra oltre 120 avatar professionali o crea cloni personalizzati. Seleziona gli sfondi. Aggiungi il tuo branding. Genera contenuti formativi di qualità broadcast che valorizzino la tua organizzazione.
Presentatori professionisti per qualsiasi argomento
Qualità costante in tutta la formazione
Non è richiesta alcuna esperienza nella produzione video
Qualità da studio senza bisogno di uno studio
Aggiorna la formazione in pochi minuti
Le aziende cambiano. I processi migliorano. I sistemi si aggiornano. Le policy si rivedono. Le organizzazioni si riorganizzano. Quando la tua formazione ha bisogno di aggiornamenti, modifica lo script e rigenera il video. Cinque minuti invece di cinque settimane. La tua libreria di formazione rimane allineata alla tua attività.
Le modifiche agli script vengono distribuite all’istante
Non è necessaria una nuova ripresa
Controllo delle versioni per i registri di audit
Mantieni la formazione accurata e pertinente
Distribuisci in tutte le sedi
Cinque uffici. Tre turni. Dipendenti da remoto. Team internazionali. Tutti hanno bisogno della stessa formazione, ma vi accedono in modo diverso. Crea una volta, distribuisci ovunque. L’accesso on-demand significa che il turno di notte guarda alle 2 di notte, i team remoti accedono da casa, gli uffici internazionali ricevono la formazione nel proprio fuso orario.
Accesso on-demand 24/7
Distribuzione su più sedi
Funziona in tutti i turni
Apprendimento ottimizzato per dispositivi mobili
Multilingue per team globali
Le sedi internazionali hanno bisogno di formazione nella propria lingua. Crea i contenuti in inglese, traducili in oltre 175 lingue con clonazione vocale. L’ufficio di Berlino riceve la formazione in tedesco, il team di Shanghai in mandarino, San Paolo in portoghese. Tutto a partire da un unico contenuto sorgente.
Oltre 175 lingue da un unico video
Clonazione naturale della voce per lingua
La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti della bocca
Formazione globale della forza lavoro
Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi
Parti da ciò che hai
Carica i materiali di formazione esistenti. Presentazioni PowerPoint da workshop. Manuali in PDF. Documentazione di processo. Script di sessioni di formazione dal vivo. Oppure registra gli esperti di dominio mentre spiegano gli argomenti che insegnano ripetutamente. I tuoi contenuti formativi esistono già in varie forme. HeyGen li converte in video professionali.
Crea video di formazione professionali
Seleziona un avatar AI come presentatore in linea con il tuo argomento. Presentatori professionali per la formazione sulla leadership. Volti amichevoli per le soft skill. Esperti tecnici per la formazione sui sistemi. Personalizza con il tuo branding: aggiungi logo aziendale, colori e font approvati. Genera video che sembrano realizzati da uno studio di produzione professionale.
Distribuisci nella tua organizzazione
Esporta nel tuo LMS con pacchetti SCORM. Scarica per l’intranet o la knowledge base. Incorpora nei portali aziendali. Condividi tramite link. La tua formazione raggiunge i dipendenti ovunque apprendano. Traccia il completamento, monitora i progressi e misura l’efficacia attraverso i sistemi che già utilizzi.
Progettato per ogni esigenza di allenamento
Leadership e management
Formazione Sviluppa leader a ogni livello con percorsi di formazione per neo–manager, coaching, presa di decisioni e change management. Le organizzazioni riportano fino al 40% di miglioramento nell’efficacia della gestione dopo programmi strutturati di leadership.
Programmi di sviluppo delle competenze
Sviluppa competenze professionali fondamentali come comunicazione, problem solving, negoziazione e gestione del tempo. La formazione autonoma migliora le capacità della forza lavoro e genera incrementi misurabili nella soddisfazione dei clienti.
Formazione su processi e procedure
Standardizza i flussi di lavoro e le best practice con una formazione coerente sulle SOP. I team che seguono una formazione sui processi basata su video riducono gli errori e migliorano la qualità di oltre il 30%.
Formazione su sistemi e strumenti
Accelera l’adozione dei sistemi interni come CRM, ERP e strumenti di produttività. La formazione video favorisce una padronanza più rapida e un utilizzo più elevato rispetto alla sola documentazione.
Formazione specifica per reparto
Offri una formazione mirata per vendite, marketing, operations, HR e assistenza clienti. I team rilasciano aggiornamenti in pochi giorni invece che in settimane, con una distribuzione coerente e scalabile.
Risultato verificato
Le organizzazioni ottengono fino a 10 volte più risultati nella formazione utilizzando la formazione basata su video rispetto ai metodi tradizionali
Il prodotto in più rapida crescita su G2, e non è un caso
Dalla formazione globale agli annunci video, HeyGen permette a chiunque (sì, proprio a te) di creare contenuti video di alta qualità e facilmente scalabili per ogni esigenza. Ecco alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più:
Utilizzato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Hai domande? Noi abbiamo le risposte
Che tipi di formazione interna puoi creare?
Qualsiasi tipo di formazione per i dipendenti: sviluppo della leadership, competenze manageriali, soft skills, formazione tecnica, procedure di processo, formazione sui sistemi, aggiornamenti sulla compliance, formazione specifica per reparto, sviluppo professionale, competenze comunicative, project management, gestione del tempo. Se devi formare i dipendenti su qualcosa, HeyGen se ne occupa.
In che modo questo è diverso dai corsi di formazione standard già pronti?
I corsi preconfezionati sono generici. La tua organizzazione ha processi, sistemi, cultura e terminologia specifici. HeyGen crea una formazione su misura per la tua azienda utilizzando i tuoi contenuti, i tuoi esperti interni, i tuoi esempi. I dipendenti imparano esattamente ciò di cui hanno bisogno per la tua organizzazione.
Quanto tempo ci vuole per creare un corso di formazione?
Formazione su procedure semplici: 30 minuti. Programma completo di leadership: una settimana. Decisamente più rapido rispetto alla produzione tradizionale (da settimane a mesi) o ai fornitori esterni (mesi). La maggior parte delle organizzazioni crea intere librerie di formazione già nel primo trimestre.
Cosa succede se i nostri contenuti di formazione devono essere aggiornati?
Modifica lo script e rigenera. Cinque minuti invece di ingaggiare fornitori o rigirare il video. Il processo è cambiato? Aggiorna la formazione lo stesso giorno. Il sistema è stato aggiornato? Aggiorna subito la formazione.
La formazione tramite video aumenta davvero i tassi di completamento?
Sì. Le organizzazioni riportano costantemente tassi di completamento da 2 a 3 volte superiori per la formazione in video rispetto a quella basata su documenti. Il video è più coinvolgente, più facile da fruire e si integra meglio nei flussi di lavoro. I dipendenti portano davvero a termine la formazione in video.
Come funziona questo con il nostro LMS?
Esporta i video come pacchetti SCORM compatibili con tutti i principali sistemi di gestione dell’apprendimento. Oppure scarica i file MP4 per portali interni, knowledge base e intranet. Funziona con Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o qualsiasi LMS che supporti SCORM.
Quanto possono essere lunghi i video di formazione?
Crea la formazione nella tua lingua principale, traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. Lo stesso corso, erogato in modo naturale in ogni lingua. La forza lavoro globale riceve una formazione coerente nella propria lingua preferita dal tuo unico team L&D.
Più persone del mio team L&D possono usare HeyGen?
Sì. HeyGen per le aziende include spazi di lavoro per i team in cui progettisti didattici, responsabili della formazione e creatori di contenuti possono collaborare. Le librerie di risorse condivise mantengono avatar approvati, elementi del brand e modelli sempre accessibili a tutto il tuo team. I controlli di amministrazione ti permettono di gestire le autorizzazioni e monitorare l’utilizzo.
In che modo HeyGen si confronta con la produzione video tradizionale?
La produzione tradizionale di video formativi richiede la pianificazione dei relatori, la prenotazione degli studi, il coordinamento delle troupe e il montaggio in post-produzione—di solito 2-3 mesi e da $5.000 a oltre $15.000 per ogni video finito. HeyGen genera una qualità equivalente in pochi minuti o ore, con revisioni illimitate. Advantive ha riportato una riduzione del 50% del tempo di creazione dei contenuti. Würth Group ha dimezzato i tempi di produzione e ridotto i costi di traduzione dell’80%.
E per quanto riguarda la formazione per i team globali?
Crea la formazione nella tua lingua principale, traduce in oltre 175 lingue con clonazione vocale e sincronizzazione labiale. La stessa formazione, erogata in modo naturale in ogni lingua. La forza lavoro globale riceve una formazione coerente nella propria lingua preferita dal tuo unico team L&D.
Quali formati video e livelli di qualità sono supportati?
HeyGen esporta in formato MP4 fino alla risoluzione 4K. La maggior parte dei team L&D utilizza il 1080p (Full HD), che bilancia qualità e dimensione del file per la distribuzione tramite LMS e le esigenze di banda. Puoi anche esportare a 720p per contesti mobile-first o con larghezza di banda limitata.
Esplora altre soluzioni
Casi d'uso
Strumenti
Storie dei clienti
- Advantive: creazione di contenuti più veloce del 50%
- Gruppo Würth: riduzione dei costi di traduzione dell’80%
- Workday: localizzazione in pochi minuti
- Sibelco: produzione di formazione su larga scala
- Stratasys: Implementazione globale della formazione
- HubSpot: video AI su larga scala
- Coursera: Localizzazione dei video
- Lattice: onboarding su larga scala
Inizia a creare video di formazione oggi stesso
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno rivoluzionato il modo in cui formano le persone.
- Nessuna carta di credito richiesta
- Esportazione SCORM inclusa
- Disdici in qualsiasi momento