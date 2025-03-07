Videoimmagine AI

Raggiungi il tuo pubblico con video personalizzati al 100%

Migliora la tua strategia di comunicazione con Videoimagem AI. Utilizzando HeyGen, trasformiamo i tuoi contenuti in video d'impatto con avatar realistici per una comunicazione moderna e coinvolgente. Perfetti per i social media o per esigenze interne, questi video possono essere prodotti rapidamente in più lingue per raggiungere un pubblico internazionale e massimizzare il tuo impatto.

Video personalizzati su larga scala

Forniamo video completamente personalizzati per i tuoi clienti! Dai nomi e la cronologia degli acquisti a sfondi e avatar personalizzati, ogni elemento può essere adattato per creare un'esperienza individualizzata. Che tu abbia bisogno di centinaia o centinaia di migliaia di video, rendiamo la personalizzazione su larga scala senza sforzo.

Consulenza Esperta & Personalizzazione

Il nostro team agisce come consulenti, guidandovi attraverso l'intero processo. Tutto inizia con la comprensione degli obiettivi della vostra campagna. Vi aiutiamo a redigere lo script, a filmare i contenuti necessari e a generare l'avatar HeyGen. Questo diventa il fondamento per la vostra campagna video personalizzata.

Integrazione API senza soluzione di continuità

Una volta che il video pilota è pronto, utilizziamo la nostra API proprietaria per integrare il tuo database, generando dinamicamente video personalizzati per ogni utente. Che si tratti di marketing, vendite o coinvolgimento dei clienti, la nostra automazione garantisce una personalizzazione fluida e su larga scala.

Aumenta Coinvolgimento e Conversioni

Con video personalizzati, puoi migliorare il coinvolgimento, aumentare le conversioni e creare connessioni più forti con il tuo pubblico. Discutiamo di come Videoimagem AI possa dare vita alle tue campagne con il potere della personalizzazione video. Contattaci oggi!

Videoimagem AI Esempi di video

video thumbnail
video thumbnail
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo