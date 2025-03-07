Video personalizzati su larga scala

Forniamo video completamente personalizzati per i tuoi clienti! Dai nomi e la cronologia degli acquisti a sfondi e avatar personalizzati, ogni elemento può essere adattato per creare un'esperienza individualizzata. Che tu abbia bisogno di centinaia o centinaia di migliaia di video, rendiamo la personalizzazione su larga scala senza sforzo.

Consulenza Esperta & Personalizzazione

Il nostro team agisce come consulenti, guidandovi attraverso l'intero processo. Tutto inizia con la comprensione degli obiettivi della vostra campagna. Vi aiutiamo a redigere lo script, a filmare i contenuti necessari e a generare l'avatar HeyGen. Questo diventa il fondamento per la vostra campagna video personalizzata.