Video personalizzati su larga scala
Forniamo video completamente personalizzati per i tuoi clienti! Dai nomi e la cronologia degli acquisti a sfondi e avatar personalizzati, ogni elemento può essere adattato per creare un'esperienza individualizzata. Che tu abbia bisogno di centinaia o centinaia di migliaia di video, rendiamo la personalizzazione su larga scala senza sforzo.
Consulenza Esperta & Personalizzazione
Il nostro team agisce come consulenti, guidandovi attraverso l'intero processo. Tutto inizia con la comprensione degli obiettivi della vostra campagna. Vi aiutiamo a redigere lo script, a filmare i contenuti necessari e a generare l'avatar HeyGen. Questo diventa il fondamento per la vostra campagna video personalizzata.
Integrazione API senza soluzione di continuità
Una volta che il video pilota è pronto, utilizziamo la nostra API proprietaria per integrare il tuo database, generando dinamicamente video personalizzati per ogni utente. Che si tratti di marketing, vendite o coinvolgimento dei clienti, la nostra automazione garantisce una personalizzazione fluida e su larga scala.
Aumenta Coinvolgimento e Conversioni
Con video personalizzati, puoi migliorare il coinvolgimento, aumentare le conversioni e creare connessioni più forti con il tuo pubblico. Discutiamo di come Videoimagem AI possa dare vita alle tue campagne con il potere della personalizzazione video. Contattaci oggi!
Videoimagem AI Esempi di video