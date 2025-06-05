Il Matto

Avatar AI di livello aziendale che alimentano una narrazione onnicomprensiva e senza soluzione di continuità

The Fool trasforma HeyGen in un motore di crescita full-funnel per marchi globali. Il risultato è una singola narrazione guidata dai dati che fluisce senza sforzo attraverso il web, i social, l'e-commerce, trasformando il video AI da novità occasionale in un motore di crescita scalabile.

Strategia AI multi-formato

Dal testo all'immagine, dalle idee alla strategia, intrecciamo video generati dall'IA, immagini e testi in un unico filo narrativo, così che ogni punto di contatto—web, social o retail—racconti la stessa storia in modo fluido e scalabile.

Competenza Provata

Il nostro vantaggio deriva da tre anni di guida delle aziende Fortune 500 attraverso l'implementazione di AI generativa, producendo video a livello aziendale e sviluppando modelli di adozione e governance.

Gestione del Cambiamento nell'IA Generativa

Non forniamo soltanto video di avatar, ma vi lasciamo con un kit di adozione chiavi in mano: manuali esecutivi, laboratori pratici e linee guida di governance che rendono l'intelligenza artificiale generativa sicura, conforme al marchio e naturale per ogni team.

Padronanza Full-Stack HeyGen

Riprese di Avatar, sincronizzazione labiale multilingue, video interattivi 'scegli la tua strada' e contenuti in stile UGC—utilizziamo l'intero set di strumenti HeyGen per trasformare qualsiasi brief in un asset raffinato e sicuro per il marchio in poche ore.

The Fool Esempi Video

