Intelligenza artificiale senza talento

Narrativa ai confini del video sull'intelligenza artificiale

Talentless AI è un partner certificato HeyGen che fornisce contenuti sintetici intelligenti e scalabili per marchi, piattaforme e team creativi. Siamo specializzati in storytelling, formazione, UGC AI, personalizzazione e personalità virtuali che si evolvono insieme al tuo pubblico.

Creatività che non sembra prodotta in serie

Non ci accontentiamo di essere noiosi. I nostri contenuti guidati da avatar sono veloci, flessibili e creati per essere ricordati, che si tratti del lancio di un prodotto, di una serie di onboarding o di un video promozionale interno. Se il tuo marchio ha qualcosa da dire, ci assicureremo che le persone vogliano davvero guardarlo.

Personalità Sintetiche di Lunga Durata

Creiamo personaggi, non avatar usa e getta. Ospiti virtuali, narratori di campagne, guide di formazione: sono creati con l'idea di continuità e progettati per essere presenti su diversi formati, piattaforme e punti di contatto senza perdere il loro fascino.

Iper-personalizzato senza essere inquietante

Dagli script intelligenti alle variazioni scalabili, rendiamo il video personalizzato simile a una conversazione, non a un'unione postale. E quando desideri una portata da influencer senza il dramma dell'influencer, abbiamo UGC AI che colpisce il tono giusto e mantiene l'identità del marchio.

Uno studio con i denti (e un arsenale adeguato)

Fondiamo strategia creativa con produzione sintetica per servire marchi in vari settori, dalla media e istruzione alla tecnologia e finanza. Non ci limitiamo a fornire asset, costruiamo motori di contenuto che scalano idee, voci e momenti degni di essere condivisi.

Intelligenza Artificiale senza talento Esempi di video

