Creatività che non sembra prodotta in serie

Non ci accontentiamo di essere noiosi. I nostri contenuti guidati da avatar sono veloci, flessibili e creati per essere ricordati, che si tratti del lancio di un prodotto, di una serie di onboarding o di un video promozionale interno. Se il tuo marchio ha qualcosa da dire, ci assicureremo che le persone vogliano davvero guardarlo.

Personalità Sintetiche di Lunga Durata

Creiamo personaggi, non avatar usa e getta. Ospiti virtuali, narratori di campagne, guide di formazione: sono creati con l'idea di continuità e progettati per essere presenti su diversi formati, piattaforme e punti di contatto senza perdere il loro fascino.