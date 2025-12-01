Sinergico

Strategie video basate sull'intelligenza artificiale per la comunicazione globale e la formazione

Sinergis fonde una strategia creativa con la potente intelligenza artificiale di HeyGen per ridefinire ciò che è possibile fare con i video. Dalle campagne di marketing iper-personalizzate alle innovative piattaforme di formazione multilingue, trasformiamo la tua visione in contenuti video di impatto che risuonano a livello globale e danno potere ai tuoi utenti.

Produzione Strategica di Video

Non siamo solo un'agenzia di produzione - siamo partner strategici. Iniziamo comprendendo gli obiettivi aziendali e delineando una strategia video che porta risultati. Dalle idee creative alle riprese e alla creazione di avatar, gestiamo tutto, ogni passaggio, producendo video efficaci che funzionano in diverse lingue, per diversi pubblici e obiettivi per voi.

Formazione innovativa per aziende e utenti finali

Reinventa la formazione con avatar AI. Creiamo piattaforme di apprendimento dinamiche e multilingue che sono più veloci, più efficaci e scalabili. Istruttori AI ti permettono di aggiornare i contenuti istantaneamente e tradurli in qualsiasi lingua, così team e clienti ricevono una formazione coerente e di alta qualità ovunque, su richiesta, attraverso ruoli e regioni con uno sforzo minimo continuativo.

Campagne personalizzate su larga scala

Sfrutta l'iper-personalizzazione con HeyGen su larga scala, in pochi minuti oggi. Generiamo migliaia di video unici per il marketing, le vendite e le campagne di fidelizzazione, ognuno personalizzato per l'individuo. Salutando gli spettatori per nome e facendo riferimento ai loro dati, ogni messaggio sembra personale, si distingue, cattura l'attenzione e stimola l'azione in tutto il mondo.

Promuovi Coinvolgimento e Impatto Globale

Trasforma la tua comunicazione da testo statico a video dinamico e multilingue. Le nostre soluzioni sono progettate per catturare l'attenzione e stimolare l'azione superando qualsiasi barriera linguistica, aumentando l'engagement e le conversioni. Collaborando con noi, sfrutti un modo più veloce, creativo e di maggiore impatto per connetterti con il tuo pubblico e raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.

Sinergis Esempi Video

video thumbnail
video thumbnail
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo