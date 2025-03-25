Quantum Studios

Produzione video AI per imprese che supera i tradizionali colli di bottiglia

Quantum Studios è un'agenzia video AI specializzata in produzioni aziendali su larga scala. Trasformiamo testi e presentazioni in video guidati da avatar, li localizziamo in modo efficiente e garantiamo coerenza tra le lingue. Come partner certificato HeyGen, forniamo soluzioni rapide ed economiche—pronte per LMS e completamente gestite dalla sceneggiatura alla consegna finale.

Progettato per le esigenze delle imprese

Che tu abbia bisogno di moduli di conformità nel settore sanitario o di aggiornamenti finanziari multilingue, personalizziamo ogni progetto in base alle realtà aziendali. I nostri flussi di lavoro danno priorità alla sicurezza dei dati, alla coerenza del marchio e all'approvazione degli stakeholder, garantendo che i tuoi risultati soddisfino gli standard più elevati.

Salto quantico nel video aziendale

Immagina di colmare istantaneamente le lacune di conoscenza in tutta la tua forza lavoro, in qualsiasi lingua, senza il sovraccarico della produzione video. Aiutiamo le imprese a fare proprio questo, fornendo video alimentati da intelligenza artificiale per l'onboarding, la conformità e altro ancora in una frazione del tempo solito.

Oltre un decennio di esperienza nel campo dei video

Con oltre 12 anni di esperienza nella produzione di video per i principali marchi, abbiamo perfezionato ogni fase dal concetto alla consegna. Ora, combiniamo quell'esperienza con flussi di lavoro AI per scalare rapidamente i contenuti, garantendo coerenza del marchio, impatto visivo e realizzazione nei tempi e nel budget stabiliti.

La mentalità quantistica

Da Quantum Studios, realizziamo progressi quantistici in termini di velocità e scala, sfruttando istantaneamente le nuove scoperte nell'intelligenza artificiale. Come partner certificato HeyGen con una profonda esperienza produttiva, forniamo video ad alto impatto fino a 20 volte più velocemente, con minori costi e attriti.

Quantum Studios Esempi di Video

video thumbnail
video thumbnail
