La sfida di marketing che ogni dentista affronta

I dentisti devono creare contenuti per la loro presenza sui social e per le esigenze di marketing, ma sono incapaci e non vogliono farlo. Non sanno cosa dire o come comportarsi davanti a una telecamera. Odiano quanto del loro tempo sia speso nella creazione di contenuti e sono contrari all'esposizione di apparire davanti a una telecamera.



Per tutte le loro esigenze di marketing, abbiamo una soluzione disponibile

Costruita da dentisti per dentisti, la nostra azienda offre servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, software e formazione — dalla creazione di video tramite la nostra partnership con HeyGen fino al marketing, alla conversione di contatti e all'abilitazione delle vendite. Ogni soluzione è progettata per permetterti di concentrarti sui pazienti mentre noi gestiamo il carico di lavoro e garantiamo un coinvolgimento di alta qualità.