La sfida di marketing che ogni dentista affronta
I dentisti devono creare contenuti per la loro presenza sui social e per le esigenze di marketing, ma sono incapaci e non vogliono farlo. Non sanno cosa dire o come comportarsi davanti a una telecamera. Odiano quanto del loro tempo sia speso nella creazione di contenuti e sono contrari all'esposizione di apparire davanti a una telecamera.
Per tutte le loro esigenze di marketing, abbiamo una soluzione disponibile
Costruita da dentisti per dentisti, la nostra azienda offre servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, software e formazione — dalla creazione di video tramite la nostra partnership con HeyGen fino al marketing, alla conversione di contatti e all'abilitazione delle vendite. Ogni soluzione è progettata per permetterti di concentrarti sui pazienti mentre noi gestiamo il carico di lavoro e garantiamo un coinvolgimento di alta qualità.
Dal marketing che richiede tempo all'efficienza senza sforzo
Conosciamo il mercato odontoiatrico in Brasile meglio di chiunque altro
Da oltre 30 anni, abbiamo aiutato migliaia di dentisti e cliniche odontoiatriche in Brasile a ottenere risultati eccezionali. Oggi, la nostra agenzia di marketing, i programmi di formazione e le soluzioni software supportano più di 1.800 cliniche, potenziando i professionisti del settore odontoiatrico a sviluppare le loro pratiche, attrarre più pazienti e fornire cure eccezionali con fiducia.
ICOM Marketing Video Examples