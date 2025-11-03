ICOM Marketing

Ridefinire il marketing odontoiatrico con il potere dell'IA

In ICOM Marketing, ridefiniamo il marketing odontoiatrico attraverso la creatività potenziata dall'AI. Specializzati in odontoiatria e sanità, combiniamo strategia, storytelling, big data e intelligenza artificiale di nuova generazione per produrre contenuti autentici e di grande impatto. Dagli avatar virtuali alle campagne intelligenti.

La sfida di marketing che ogni dentista affronta

I dentisti devono creare contenuti per la loro presenza sui social e per le esigenze di marketing, ma sono incapaci e non vogliono farlo. Non sanno cosa dire o come comportarsi davanti a una telecamera. Odiano quanto del loro tempo sia speso nella creazione di contenuti e sono contrari all'esposizione di apparire davanti a una telecamera.

Per tutte le loro esigenze di marketing, abbiamo una soluzione disponibile

Costruita da dentisti per dentisti, la nostra azienda offre servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, software e formazione — dalla creazione di video tramite la nostra partnership con HeyGen fino al marketing, alla conversione di contatti e all'abilitazione delle vendite. Ogni soluzione è progettata per permetterti di concentrarti sui pazienti mentre noi gestiamo il carico di lavoro e garantiamo un coinvolgimento di alta qualità.

Dal marketing che richiede tempo all'efficienza senza sforzo

Creata da dentisti per dentisti, la nostra azienda fornisce servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, software e formazione — dalla creazione di video HeyGen al marketing, conversione di potenziali clienti e potenziamento delle vendite. Ogni soluzione è progettata per aiutarti a concentrarti sui tuoi pazienti mentre noi gestiamo le operazioni e stimoliamo un coinvolgimento significativo.

Conosciamo il mercato odontoiatrico in Brasile meglio di chiunque altro

Da oltre 30 anni, abbiamo aiutato migliaia di dentisti e cliniche odontoiatriche in Brasile a ottenere risultati eccezionali. Oggi, la nostra agenzia di marketing, i programmi di formazione e le soluzioni software supportano più di 1.800 cliniche, potenziando i professionisti del settore odontoiatrico a sviluppare le loro pratiche, attrarre più pazienti e fornire cure eccezionali con fiducia.

