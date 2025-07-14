Perché esistiamo

Il nostro nome significa ‘gufo’ in francese—simbolo di saggezza e autorità. È ciò che manca nell'attuale PR e marketing influencer, che spesso privilegia l'attenzione piuttosto che l'impatto: trovate pubblicitarie, comunicati stampa vuoti e influencer superficiali. Da Hibou, riportiamo la sostanza. Non rincorriamo l'attenzione—costruiamo autorità.

Crediamo nell'autorità, non nell'attenzione

Hibou aiuta i marchi a diventare autorità: concentrati sulla sostanza, osa avere un'opinione, accresci la tua influenza e inizia a guidare la conversazione invece di seguirla. Che tu sia grande o piccolo, con noi diventerai il leader nel tuo settore. Ed è questo che rende il tuo marchio veramente credibile.