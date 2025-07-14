Hibou/x

Rivendicalo. Agenzia PR & Influencer che trasforma il tuo marchio in un'autorità

Siamo Hibou, un'agenzia di PR & Influencer che aiuta i marchi a diventare vere autorità. Ci concentriamo sulla credibilità piuttosto che sui clic, sulla sostanza piuttosto che sugli stunt. Dalle idee audaci agli Umani Digitali alimentati da intelligenza artificiale, innoviamo per guidare. Non inseguire le tendenze: le plasmiamo. Con noi, non ti limiti a partecipare.Ne sei il protagonista.

Perché esistiamo

Il nostro nome significa ‘gufo’ in francese—simbolo di saggezza e autorità. È ciò che manca nell'attuale PR e marketing influencer, che spesso privilegia l'attenzione piuttosto che l'impatto: trovate pubblicitarie, comunicati stampa vuoti e influencer superficiali. Da Hibou, riportiamo la sostanza. Non rincorriamo l'attenzione—costruiamo autorità.

Crediamo nell'autorità, non nell'attenzione

Hibou aiuta i marchi a diventare autorità: concentrati sulla sostanza, osa avere un'opinione, accresci la tua influenza e inizia a guidare la conversazione invece di seguirla. Che tu sia grande o piccolo, con noi diventerai il leader nel tuo settore. Ed è questo che rende il tuo marchio veramente credibile.

Per possederlo, devi innovare

I social media potrebbero ora essere più importanti dei media tradizionali. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto del marketing e della comunicazione. Il nostro hub di innovazione sperimenta continuamente con i nostri clienti per mantenere la posizione di leader nel marketing e nella comunicazione in futuro.

L'autorità del marchio digitale

Come autorità, la tua base di conoscenza online è sempre disponibile. Gli Umani Digitali (personaggi del marchio guidati dall'IA) sono uno strumento strategico per affermare e costruire autorità. Pensiamo, creiamo e sviluppiamo Umani Digitali per i nostri clienti che si allineano perfettamente con la loro comunicazione strategica.

Esempi di video di Gufo

video thumbnail
video thumbnail
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo