Perché esistiamo
Il nostro nome significa ‘gufo’ in francese—simbolo di saggezza e autorità. È ciò che manca nell'attuale PR e marketing influencer, che spesso privilegia l'attenzione piuttosto che l'impatto: trovate pubblicitarie, comunicati stampa vuoti e influencer superficiali. Da Hibou, riportiamo la sostanza. Non rincorriamo l'attenzione—costruiamo autorità.
Crediamo nell'autorità, non nell'attenzione
Hibou aiuta i marchi a diventare autorità: concentrati sulla sostanza, osa avere un'opinione, accresci la tua influenza e inizia a guidare la conversazione invece di seguirla. Che tu sia grande o piccolo, con noi diventerai il leader nel tuo settore. Ed è questo che rende il tuo marchio veramente credibile.
Per possederlo, devi innovare
I social media potrebbero ora essere più importanti dei media tradizionali. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni aspetto del marketing e della comunicazione. Il nostro hub di innovazione sperimenta continuamente con i nostri clienti per mantenere la posizione di leader nel marketing e nella comunicazione in futuro.
L'autorità del marchio digitale
Come autorità, la tua base di conoscenza online è sempre disponibile. Gli Umani Digitali (personaggi del marchio guidati dall'IA) sono uno strumento strategico per affermare e costruire autorità. Pensiamo, creiamo e sviluppiamo Umani Digitali per i nostri clienti che si allineano perfettamente con la loro comunicazione strategica.
Esempi di video di Gufo