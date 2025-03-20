Fameplay valorizza la diversità della voce umana sia nel parlare che nel cantare. Nelle nostre produzioni originali, esploriamo la replicazione delle voci esistenti e la sintesi di nuove voci, ampliando i confini della tecnologia vocale nell'intrattenimento e nei media.

L'uso di un gemello digitale o di un avatar permette di comunicare facilmente in diverse lingue e di risparmiare tempo prezioso che altrimenti sarebbe speso negli studi cinematografici. Questa tecnologia consente un'interazione fluida in tempo reale anche senza una presenza fisica.

Localizzazione continua e portata globale

Siamo convinti che i contenuti audiovisivi non debbano avere confini. Garantiamo che le informazioni e i contenuti educativi raggiungano un pubblico globale e diversificato attraverso traduzioni certificate in decine di lingue.

Creazione di immagini e video guidata dall'IA

Progettiamo metodi per creare e testare video di alta qualità senza accendere la telecamera. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per generare una varietà di risultati multimodali, dai grafici ai collage di immagini, dai video verticali e orizzontali agli audiolibri, podcast e persino canzoni.