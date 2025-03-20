FAMEPLAY

Storytelling premiato incontra i video basati sull'intelligenza artificiale

Fameplay combina l'avanzata tecnologia di intelligenza artificiale di HeyGen con una narrazione premiata a livello internazionale per innovare i contenuti audiovisivi. Produce e localizza contenuti in decine di lingue internazionali presso uno studio specializzato situato a Praga, nella Repubblica Ceca, rendendo accessibili i suoi contenuti a un pubblico globale.

Gemello digitale: il tuo secondo io guidato dall'intelligenza artificiale

L'uso di un gemello digitale o di un avatar permette di comunicare facilmente in diverse lingue e di risparmiare tempo prezioso che altrimenti sarebbe speso negli studi cinematografici. Questa tecnologia consente un'interazione fluida in tempo reale anche senza una presenza fisica.

Clonazione vocale: l'arte del suono umano

Fameplay valorizza la diversità della voce umana sia nel parlare che nel cantare. Nelle nostre produzioni originali, esploriamo la replicazione delle voci esistenti e la sintesi di nuove voci, ampliando i confini della tecnologia vocale nell'intrattenimento e nei media.

Localizzazione continua e portata globale

Siamo convinti che i contenuti audiovisivi non debbano avere confini. Garantiamo che le informazioni e i contenuti educativi raggiungano un pubblico globale e diversificato attraverso traduzioni certificate in decine di lingue.

Creazione di immagini e video guidata dall'IA

Progettiamo metodi per creare e testare video di alta qualità senza accendere la telecamera. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per generare una varietà di risultati multimodali, dai grafici ai collage di immagini, dai video verticali e orizzontali agli audiolibri, podcast e persino canzoni.

Fameplay esempio video

video thumbnail
video thumbnail
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo