Dalla produzione video tradizionale alla produzione intelligente.

L'intelligenza artificiale semplifica e accelera la produzione video, offrendo strumenti potenti per scalare e adattare i contenuti. Tuttavia, quando si tratta di apprendimento aziendale e istituzionale, la progettazione efficace rimane un processo guidato dall'uomo. FadPro porta un'esperienza eccezionale in questo campo, perfezionata attraverso progetti ad alto impatto come il FLEX Executive MBA, il programma di apprendimento digitale di punta della Polimi Graduate School of Management.

In FadPro, abbiamo costruito uno studio interno dedicato alla registrazione di avatar e alla cattura vocale. Questo garantisce una qualità professionale e un controllo completo sul processo di creazione. Da lì, utilizziamo HeyGen per ottimizzare la produzione, gestire la localizzazione e fornire contenuti didattici potenti in modo efficiente.

La tecnologia incontra le prestazioni multilingue

Dal 2024, abbiamo completamente integrato HeyGen nel nostro flusso di produzione. Lo utilizziamo per creare versioni multilingue, generare avatar interattivi e automatizzare compiti ripetitivi. Questo ci permette di mantenere la coerenza estendendo al contempo la portata e l'impatto di ogni video formativo.

Un approccio completo dal principio alla fine

Come agenzia ufficiale HeyGen, supportiamo i clienti in tutto il processo. Dalla licenza e configurazione tecnologica alla creazione di storyboard, sceneggiatura, registrazione e consegna finale, ci assicuriamo che ogni passaggio sia gestito con precisione. Il nostro approccio è supportato dalla forza accademica e dalla credibilità di una business school di livello mondiale.