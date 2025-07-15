DIGITAL A-TEAM

Stai perdendo il contatto con i tuoi clienti mentre cresci? I nostri avatar AI interattivi mantengono viva la connessione – 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In DIGITAL A-TEAM, combiniamo la potenza dei video AI di HeyGen con il nostro motore di avatar per creare esperienze cliente veramente interattive. I nostri avatar non si limitano a parlare – guidano, rispondono e convertono. Che sia su siti web, pagine di atterraggio o in funnel di uscita, schieriamo assistenti multilingue, disponibili 24/7, che automatizzano il servizio, le vendite e la generazione di lead. Integrando HeyGen nel nostro sistema proprietario, trasformiamo gli avatar video in punti di contatto completamente interattivi – personalizzati, scalabili e fidati dai principali marchi in tutta la regione DACH.