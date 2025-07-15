DIGITAL A-TEAM

Stai perdendo il contatto con i tuoi clienti mentre cresci? I nostri avatar AI interattivi mantengono viva la connessione – 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In DIGITAL A-TEAM, combiniamo la potenza dei video AI di HeyGen con il nostro motore di avatar per creare esperienze cliente veramente interattive. I nostri avatar non si limitano a parlare – guidano, rispondono e convertono. Che sia su siti web, pagine di atterraggio o in funnel di uscita, schieriamo assistenti multilingue, disponibili 24/7, che automatizzano il servizio, le vendite e la generazione di lead. Integrando HeyGen nel nostro sistema proprietario, trasformiamo gli avatar video in punti di contatto completamente interattivi – personalizzati, scalabili e fidati dai principali marchi in tutta la regione DACH.

Rimani vicino – anche quando ti stai espandendo

La crescita crea distanza. Tra te e i tuoi clienti. Tra l'interesse e la risposta. Noi colmiamo quel divario con avatar IA interattivi – combinando la potenza video di HeyGen con il nostro motore di automazione per mantenere il tuo marchio personale, multilingue e sempre disponibile.

Da Video ad Assistente Virtuale

Non ci limitiamo a produrre video di avatar – creiamo assistenti intelligenti che coinvolgono, guidano e convertono. Integrando HeyGen nel nostro sistema proprietario, forniamo avatar conversazionali che si connettono con i tuoi clienti e si integrano direttamente nei tuoi strumenti esistenti.

Conversazioni reali. Risultati concreti.

I nostri clienti nell'area DACH segnalano tempi di risposta più rapidi, tassi di conversione più elevati e minor pressione sui loro team. Con oltre 25 implementazioni di avatar e in aumento, vi aiutiamo a scalare senza perdere il contatto – e rendiamo l'automazione personale.

Affidato dai leader del settore

Dai produttori agli enti pubblici, le aziende lungimiranti si affidano a DIGITAL A-TEAM. Come partner certificato HeyGen con una profonda competenza in automazione e CRM, offriamo più che tecnologia – creiamo esperienze digitali che funzionano.

