Stai perdendo il contatto con i tuoi clienti mentre cresci? I nostri avatar AI interattivi mantengono viva la connessione – 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Rimani vicino – anche quando ti stai espandendo
La crescita crea distanza. Tra te e i tuoi clienti. Tra l'interesse e la risposta. Noi colmiamo quel divario con avatar IA interattivi – combinando la potenza video di HeyGen con il nostro motore di automazione per mantenere il tuo marchio personale, multilingue e sempre disponibile.
Da Video ad Assistente Virtuale
Non ci limitiamo a produrre video di avatar – creiamo assistenti intelligenti che coinvolgono, guidano e convertono. Integrando HeyGen nel nostro sistema proprietario, forniamo avatar conversazionali che si connettono con i tuoi clienti e si integrano direttamente nei tuoi strumenti esistenti.
Conversazioni reali. Risultati concreti.
I nostri clienti nell'area DACH segnalano tempi di risposta più rapidi, tassi di conversione più elevati e minor pressione sui loro team. Con oltre 25 implementazioni di avatar e in aumento, vi aiutiamo a scalare senza perdere il contatto – e rendiamo l'automazione personale.
Affidato dai leader del settore
Dai produttori agli enti pubblici, le aziende lungimiranti si affidano a DIGITAL A-TEAM. Come partner certificato HeyGen con una profonda competenza in automazione e CRM, offriamo più che tecnologia – creiamo esperienze digitali che funzionano.
Esempi di video DIGITAL A-TEAM