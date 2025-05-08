Cruz Creative Media

Superate la barriera linguistica. Potenziate la vostra voce in tutta l'America Latina.

Cruz Creative Media è specializzata in servizi di doppiaggio, traduzione e comunicazione digitale di alta qualità. La nostra missione è non solo assicurare che il vostro messaggio venga trasmesso in modo accurato, ma anche che sia culturalmente adattato per risuonare con un'ampia audience globale. Se desiderate localizzare i vostri contenuti per nuovi mercati o migliorare l'accessibilità oltre le barriere linguistiche, combiniamo l'espertise linguistica con la narrazione creativa per rendere la vostra comunicazione chiara, rilevante ed efficace.

Potenziate la vostra missione con la nostra competenza linguistica

Cruise Creative Media è un'agenzia full-service specializzata che aiuta organizzazioni, dipartimenti e leader di opinione a superare le barriere linguistiche, a stabilire connessioni significative e ad espandere strategicamente la loro influenza e portata in America Latina.

Soluzioni strategiche di localizzazione e media

In collaborazione con HeyGen, offriamo doppiaggio, localizzazione e campagne mediatiche complete. Il nostro team multilingue è specializzato nel colmare il divario tra i contenuti globali e il pubblico latinoamericano, assicurando che ogni messaggio venga trasmesso con rilevanza culturale, chiarezza e massima efficacia.

Un partner affidabile per l'engagement del pubblico globale

Che si tratti di avviare una nuova iniziativa, personalizzare contenuti per utenti di lingua spagnola, o desiderare di ampliare il proprio pubblico, Cruz Creative Media è un partner affidabile nel toccare i cuori e cambiare vite oltre i confini.

Tradurre attraverso la partecipazione online effettiva

Offriamo anche un servizio di gestione dei social media per assicurarci che il tuo messaggio non sia semplicemente tradotto, ma veramente connesso. Il nostro team costruisce e mantiene comunità online su diverse piattaforme, aiutandoti ad interagire con il tuo pubblico in modo significativo e a creare un impatto sostenibile nello spazio digitale.

Cruz Creative Media esempi di video

video thumbnail
video thumbnail
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo