Brainsonic è una delle agenzie di comunicazione più conosciute a Parigi, pioniera nell'uso dell'Intelligenza Artificiale Generativa. Lavoriamo da tre anni sugli avatar insieme a HeyGen, e abbiamo sviluppato alcuni dei casi d'uso più rilevanti in Francia (E.Leclerc, Indigo, Guy Hoquet L’Immobilier). Possiamo integrare tutte le funzionalità di HeyGen nei nostri progetti, inclusi avatar, avatar in tempo reale, sincronizzazione labiale per la traduzione e altro ancora.

Approccio strategico alla creazione di Avatar

Come agenzia di comunicazione, affrontiamo la creazione di avatar con lo stesso rigore strategico di qualsiasi brief — guidati da intuizioni, intenzioni e creatività. Ogni progetto inizia comprendendo profondamente i tuoi obiettivi, il tuo pubblico e il tuo messaggio, perché crediamo che un avatar sia potente solo quanto la comunicazione che rappresenta. Non ci limitiamo a consegnare un avatar; creiamo una voce, una presenza e, cosa più importante, una connessione autentica.

Produzione su larga scala

Con una profonda competenza in intelligenza artificiale generativa, sintesi vocale e sincronizzazione labiale multilingue, portiamo la produzione di avatar su larga scala—senza compromettere la qualità. Utilizziamo HeyGen in combinazione con i nostri flussi di lavoro personalizzati per consentire una produzione scalabile a costi controllati.

Team di esperti al tuo servizio

Il nostro team unisce competenza tecnica e direzione creativa per dare vita agli avatar. Ci occupiamo di tutto, dalla sviluppo della sceneggiatura e identità visiva alla produzione e integrazione su diverse piattaforme. Questo approccio completo garantisce che il tuo avatar diventi uno strumento di comunicazione versatile che può evolversi con le tue esigenze, mentre i nostri project manager dedicati assicurano una realizzazione fluida per tutto il processo.

Un Avatar per Ogni Esigenza

Se stai cercando di migliorare il servizio clienti, creare contenuti di formazione coinvolgenti, presentare in più lingue o sviluppare campagne di comunicazione innovative, i nostri avatar si adattano alle tue esigenze specifiche. Abbiamo implementato con successo avatar in diversi settori, creando esperienze personalizzate che risuonano con il pubblico e offrono risultati misurabili.

