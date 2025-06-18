Bay Ray Studio

Distinguersi con il marketing video cinematografico AI

Bay Ray Studio è un servizio completo di creazione di avatar e video AI con assistenza white‑glove. Con Bay Ray Studio non dovrai muovere un dito! Il nostro team di professionisti del video cattura la tua essenza con dettagli ultra‑realistici, mentre i nostri esperti di marketing integrano il tuo nuovo avatar in campagne ad alto impatto che risuonano con il tuo pubblico.

Creazione di Avatar Ultra-Realistici

Con anni di esperienza, sappiamo cosa serve per ottenere una presenza realistica sullo schermo. Ogni ripresa è gestita con telecamere 4K, attrezzature audio professionali e illuminazione cinematografica per garantire che il tuo avatar appaia naturale, affidabile e umano.

Creazione di Contenuti Senza Sforzo

Hai bisogno di un nuovo video per domani? Una volta che il tuo avatar è pronto, invia semplicemente uno script. Produci contenuti educativi, messaggi di sensibilizzazione o clip per i social media con la stessa facilità con cui scrivi un'email.

Supporto alla Produzione Tutto Incluso

Ci occupiamo di tutto—sceneggiatura, riprese, montaggio e inserimento—così non dovrai preoccuparti della logistica di produzione. Dopo una sola sessione di riprese, otterrai un avatar riutilizzabile e la capacità di generare contenuti in qualsiasi momento, ovunque.

Messaggistica Coerente su Piattaforme Diverse

Mantieni un tono uniforme tra presentazioni di vendita, aggiornamenti per investitori e video di onboarding. Che tu sia una startup o un'impresa globale, il tuo avatar trasmetterà il tuo messaggio in modo impeccabile, ogni volta

Bay Ray Studios Esempi di video

video thumbnail
video thumbnail
