Chiedi all'Agente

Reimmagina il marketing immobiliare con video interattivi potenziati dall'IA

Benvenuto su Ask the Agent—dove la tua competenza incontra l'automazione. La nostra piattaforma ti aiuta a creare un gemello digitale personale che riflette la tua voce, stile e conoscenza. È più di uno strumento—è il tuo assistente sempre attivo, progettato per affascinare e convertire.

Crea. Coinvolgi. Converti.

Distinguersi in un mercato affollato con un modo più intelligente di connettersi. Ask the Agent ti permette di catturare l'attenzione, intrattenere conversazioni e convertire i contatti—senza fare tutto il lavoro pesante da solo. Meno spiegazioni, più coinvolgimento. Automatizza i compiti ripetitivi e libera tempo con il tuo gemello digitale personale alimentato da Heygen.

Fidato dagli agenti. Spinto dall'innovazione.

Sosteniamo con orgoglio i membri della NAR con un sistema potente progettato per il mercato competitivo e frenetico di oggi. Realizzato con l'ultima tecnologia AI e attentamente personalizzato per i professionisti del settore immobiliare, Ask the Agent unisce innovazione, affidabilità e fiducia—aiutando gli agenti ad automatizzare le attività, coinvolgere i potenziali clienti e, in definitiva, lavorare ogni giorno in modo più intelligente, efficiente ed efficace.

Incontra il tuo gemello digitale

Sii elegante, suona professionale e mantieni il controllo. Il tuo Gemello Digitale trasmette il tuo messaggio con fiducia e chiarezza, proprio come faresti tu. Che si tratti di una prima impressione o di un follow-up, sembrerai sempre la tua versione migliore. È modificabile, sempre attuale e sempre disponibile, così la tua voce e il tuo valore non diventano mai obsoleti.

Lavora in modo più intelligente—anche quando sei fuori orario

Sei occupato in una presentazione? Fuori con la famiglia? Il tuo Gemello Digitale è sempre attivo. Interagisce con i clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7—nessuna pausa caffè, nessun giorno di malattia. È instancabile, reattivo e sempre pronto a rappresentarti al meglio. Basta un clic per condividere con link e codici QR, e il tuo Gemello Digitale si mette al lavoro—ovunque, in qualsiasi momento.

Chiedi all'Agente Esempi Video

video thumbnail
video thumbnail
