Sosteniamo con orgoglio i membri della NAR con un sistema potente progettato per il mercato competitivo e frenetico di oggi. Realizzato con l'ultima tecnologia AI e attentamente personalizzato per i professionisti del settore immobiliare, Ask the Agent unisce innovazione, affidabilità e fiducia—aiutando gli agenti ad automatizzare le attività, coinvolgere i potenziali clienti e, in definitiva, lavorare ogni giorno in modo più intelligente, efficiente ed efficace.

Distinguersi in un mercato affollato con un modo più intelligente di connettersi. Ask the Agent ti permette di catturare l'attenzione, intrattenere conversazioni e convertire i contatti—senza fare tutto il lavoro pesante da solo. Meno spiegazioni, più coinvolgimento. Automatizza i compiti ripetitivi e libera tempo con il tuo gemello digitale personale alimentato da Heygen.

Incontra il tuo gemello digitale

Sii elegante, suona professionale e mantieni il controllo. Il tuo Gemello Digitale trasmette il tuo messaggio con fiducia e chiarezza, proprio come faresti tu. Che si tratti di una prima impressione o di un follow-up, sembrerai sempre la tua versione migliore. È modificabile, sempre attuale e sempre disponibile, così la tua voce e il tuo valore non diventano mai obsoleti.

Lavora in modo più intelligente—anche quando sei fuori orario

Sei occupato in una presentazione? Fuori con la famiglia? Il tuo Gemello Digitale è sempre attivo. Interagisce con i clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7—nessuna pausa caffè, nessun giorno di malattia. È instancabile, reattivo e sempre pronto a rappresentarti al meglio. Basta un clic per condividere con link e codici QR, e il tuo Gemello Digitale si mette al lavoro—ovunque, in qualsiasi momento.