Scrivi un nuovo script, seleziona la lingua desiderata e poi clicca su 'Render' - il tuo avatar creerà un video fresco per il sito web, chioschi, moduli LMS o occhiali AR in pochi minuti. Lo stesso file può passare tra chat in tempo reale, trasmissioni programmate o spazi di formazione interattivi, e tutto questo avviene senza intoppi 24 ore su 24 con dialoghi naturali e perfetta sincronizzazione del movimento delle labbra. Man mano che la tua storia si evolve, anche il tuo avatar si sviluppa - offrendo una portata illimitata su tutti i canali già in uso, senza la necessità di nuove riprese o lavoro in studio.

Utilizzate il vostro gemello digitale per fornire video di vendita personalizzati, condurre onboarding multilingue che aumentano il tasso di apprendimento e offrire risposte immediate di auto-servizio per ridurre i ticket di supporto. Dall'industria manifatturiera all'ospitalità, fino persino alle amministrazioni comunali, le organizzazioni stanno già impiegando gli avatar AIdentical in campagne di marketing, aggiornamenti esecutivi e servizi civici, ovunque ci sia bisogno di un volto umano per trasmettere un messaggio.

Intelligenza artificiale sincronizzata che rende possibile il lavoro di squadra globale

L'avatar può dare istruzioni al team di vendita di Berlino al mattino presto, condurre una formazione per i nuovi dipendenti di San Paolo a mezzogiorno e, dopo il tramonto a Tokyo, può guidare una dimostrazione dal vivo del prodotto - tutto ciò avviene con espressioni facciali naturali, perfetta sincronizzazione del movimento delle labbra e personalizzazione in tempo reale. Essendo disponibile 24 ore su 24, elimina ogni impegno e barriera linguistica, permettendoti di concentrarti sulla strategia e il tuo alter ego potenzia la tua influenza.

Il motivo per cui AIdentical è il partner ideale per il gemello digitale

AIdentical, sviluppato e ospitato in Germania, combina un sistema di cattura di qualità cinematografica con un cloud pipeline certificato ISO-27001 per mantenere dati e aspetto al sicuro dalla prima immagine fino alla distribuzione globale. I nostri esperti affinano con precisione luci, voce e micro-espressioni per far sembrare gli avatar sorprendentemente umani e li integrano attraverso un'API plug and play in tutti i canali già in uso. Un manager dedicato al successo si occupa di far evolvere script, lingue e formati in base alle vostre esigenze, garantendo un avatar che cresce insieme alla vostra storia.