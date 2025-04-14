Buat video save the date yang terlihat profesional mulai dari skrip, foto, atau ide sederhana. Tanpa kamera, tanpa kru, dan tanpa perlu pengalaman editing. Pilih gaya, tambahkan pesanmu, dan HeyGen akan mengubahnya menjadi klip yang siap dibagikan dalam hitungan menit.
Mengapa Brand Memilih Save the Date Video Maker dari HeyGen
Buat Video dari Naskah Acara Anda
Tulis detail acara Anda, pilih template video save the date, dan luncurkan proyek video Anda. Platform ini akan membuat animasi jadi lengkap dengan narasi, transisi, dan pengaturan durasi tiap adegan secara otomatis. Alat AI mengatur tempo dan urutan sehingga pengumuman Anda langsung siap digunakan. Baik Anda mengumumkan pernikahan maupun ulang tahun spesial, teks ke video mengubah naskah Anda menjadi klip yang rapi tanpa perlu pengeditan.
Rancang Template Video Save the Date Anda
Pilih template bertema pernikahan yang elegan atau jelajahi desain untuk setiap acara. Setiap template video save the date sudah dilengkapi grafis, transisi, dan opsi tata letak yang serasi, yang bisa Anda sesuaikan dengan tema Anda. Editor drag-and-drop yang intuitif ini ramah bagi pemula dan tidak memerlukan latar belakang desain. Mulai dari kanvas kosong atau kembangkan gaya yang sudah ada. pembuat video AI memberi Anda akses instan ke seluruh pustaka template.
Narasi Suara yang Terdengar Seperti Anda
Rekam sampel suara pendek dan platform akan mengkloningnya untuk menyampaikan pesan penuh perasaan dengan nada suara Anda sendiri. Setiap kata dalam pengumuman romantis Anda terdengar alami karena audio benar-benar cocok dengan suara dan gaya Anda. Tamu Anda tetap mendengar suara Anda, bahkan jika Anda tidak pernah merekam naskah final. Atau, pilih dari puluhan opsi suara bawaan untuk menemukan yang paling cocok untuk acara Anda. Gunakan kloning suara AI untuk menambahkan suara Anda sendiri ke setiap undangan save the date.
Animasikan Foto dan Rekaman Menjadi Video
Unggah rekamanmu sendiri atau ambil dari pustaka video stok untuk membuat pengumuman multi-adegan. Animasikan foto dengan transisi, potong visual agar pas di berbagai ukuran frame, dan pangkas adegan ke durasi yang tepat tanpa software editing yang rumit. Sesi pemotretan engagement, foto venue, atau cuplikan stok semuanya otomatis diubah menjadi konten video yang rapi dan profesional. Alat image to video menangani penyusunan adegan, pengaturan timing visual, dan hasil akhirnya sehingga kamu mendapatkan klip jadi tanpa perlu mengedit secara manual.
Edit, beri Teks, dan Bagikan dalam Format Apa Pun
Video jadi Anda diekspor dalam kualitas HD, siap untuk semua kanal: pesan teks, email, Instagram, WhatsApp, atau unduhan langsung. Gunakan alat penting di editor online untuk menyempurnakan teks, menyesuaikan timing, dan berkolaborasi dengan pasangan atau perencana Anda sebelum final. Alat pengeditan akan membuat teks otomatis sehingga pengumuman Anda tetap mudah dibaca meski tanpa suara. Gunakanpembuat subtitleuntuk menambahkan teks yang akurat dalam hitungan detik, atau menerjemahkannya bagi tamu di berbagai negara.
Berbagai Penggunaan Save the Date Video Maker
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Cara Kerja Pembuat Video Save the Date
Create your save the date video in four clear steps, from choosing a style to sending it to every guest on your list.
Jelajahi template acara dan pilih gaya yang sesuai dengan suasana dan tema perayaan Anda.
Ketik nama acara, tanggal, lokasi, dan detail apa pun yang ingin Anda para tamu ingat.
Tambahkan suara Anda, sesuaikan visual, dan unggah foto apa pun untuk mempersonalisasi video.
Unduh video Anda dan kirimkan melalui SMS, email, atau media sosial kepada daftar tamu Anda.
Pembuat video save the date memungkinkan Anda membuat video pengumuman tanpa perlu proses syuting atau editing. Cukup ketik detail acara Anda, pilih template video save the date, tambahkan narasi, dan platform akan membuat video jadi untuk Anda. Gunakan script ke video untuk mengubah pesan tertulis menjadi klip siap dibagikan dalam hitungan menit. Kirimkan lewat SMS, email, atau media sosial ke seluruh daftar tamu Anda.
Ya. Pengumuman video yang menampilkan foto, suara, dan detail acara Anda terasa lebih personal dibandingkan kartu cetak. Saat Anda membuat video save the date pernikahan, setiap elemennya bisa Anda atur sendiri: gambar, narasi, musik, dan pesan.AI face swap akan menempatkan foto Anda ke dalam bingkai mana pun. Tambahkan suara Anda sendiri agar terdengar persis seperti Anda.
Rekam sampel suara pendek dan platform akan mengkloningnya untuk mengisi narasi video dengan nada suara Anda sendiri. Narasi Anda akan otomatis diterapkan ke semua adegan. Jika Anda tidak ingin merekam, gunakan generator suara AI untuk memilih dari berbagai opsi suara yang terdengar alami. Dengan cara apa pun, video akhir akan terdengar personal tanpa perlu pekerjaan pascaproduksi.
Video Anda sebaiknya mencantumkan nama acara, tanggal, lokasi, serta tautan RSVP atau situs web pernikahan. Pesan pribadi singkat, foto pasangan atau venue, dan tema acara atau dress code juga sangat membantu. Jika Anda sudah memiliki slide presentasi dengan detail tersebut, gunakan PPT To video untuk langsung mengonversinya menjadi video. Usahakan durasi video final kurang dari 60 detik.
Ya. Video jadi Anda diekspor dalam format MP4 standar, yang bisa diputar di perangkat apa pun dan dikirim lewat WhatsApp, iMessage, email, dan berbagai platform sosial. Anda juga bisa membuat versi pendek vertikal untuk Reels atau Stories menggunakan reel generator. Setiap format dioptimalkan untuk mobile sehingga tamu bisa membukanya dan menyimpan tanggalnya tanpa harus ganti perangkat.
Tidak ada batasan berapa banyak orang yang dapat Anda bagikan videonya. Setelah selesai, unduh file MP4 dan kirimkan ke seluruh daftar tamu Anda melalui SMS, email, atau platform pesan apa pun. Untuk daftar tamu yang besar, tempelkan tautan ke dalam pesan grup atau email massal. Anda juga dapat menggunakan url to video untuk membuat versi yang di-host dan membagikan tautan alih-alih file.
Video menyampaikan informasi dalam format yang lebih mungkin dibuka dan diingat orang dibandingkan kartu atau halaman web. Video menggabungkan visual, narasi, musik, dan gerakan menjadi pengalaman singkat yang membangkitkan antusiasme nyata sebelum acara berlangsung. Berbeda dengan situs web, video dapat diputar di aplikasi pesan apa pun.Sinkronisasi Bibir AI memastikan narasi dan timing visual selaras dengan sempurna untuk hasil yang terlihat profesional.
Anda dapat membuat video save the date gratis tanpa perlu kartu kredit. Paket gratis memungkinkan Anda membuat video secara online tanpa biaya, melihat pratinjau hasilnya, dan mengekspornya sebelum melakukan upgrade. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka akses ke voice cloning, durasi video yang lebih panjang, dan seluruh perpustakaan gaya. Mulailah dengan video gratis dan upgrade kapan pun Anda siap.
Ya. Unggah foto pertunangan Anda dan platform akan otomatis membuat video multi-adegan dengan gambar, transisi, narasi, dan musik. Atur foto dalam urutan apa pun dan tambahkan keterangan atau detail acara ke setiap adegan. Jika Anda membutuhkan bantuan menyusun pesan, gunakan pembuat skrip video untuk merancang pengumuman Anda sebelum menambahkannya ke video.
Ya. Format slideshow adalah pilihan populer untuk video save the date, terutama saat menggunakan foto dari sesi prewedding. Setiap foto menjadi satu scene dengan transisi yang halus, narasi, dan musik. Gunakan pembuat slideshow untuk membuat slideshow foto yang rapi dan profesional tanpa perlu pengalaman desain. Hasil akhirnya diekspor sebagai file MP4 yang siap dibagikan lewat pesan teks atau email.
Ya. Ekspor save the date Anda sebagai GIF atau sebagai file video standar. GIF animasi berfungsi di email dan feed media sosial saat autoplay mungkin tidak aktif. Buat loop animasi pendek dari klip pengumuman Anda menggunakan alat pengeditan bawaan. GIF akan diputar otomatis di sebagian besar klien email, sehingga menjadi format populer untuk save the date. Ekspor dalam format GIF atau MP4, tergantung di mana Anda berencana membagikannya.
Tidak diperlukan keterampilan khusus. Platform ini mudah digunakan sejak sesi pertama, dengan template dan alat pengeditan yang secara otomatis menangani desain. Bawa kreativitas Anda dan biarkan alatnya mengerjakan sisanya. Pilih gaya, isi detailnya, dan hasilkan pengumuman yang rapi atau kartu undangan sederhana melalui langkah-langkah terpandu. Kebanyakan orang menyelesaikan video save the date pertama mereka dalam waktu kurang dari sepuluh menit tanpa pengalaman editing sebelumnya.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.