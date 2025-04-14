Unggah satu potret wajah yang jelas dari depan, ketik skrip Anda, lalu pilih suara. AI akan menganimasikan wajah agar selaras dengan audio dan menghasilkan video yang bisa diunduh. Selfie, ilustrasi, dan potret yang dibuat dengan AI semuanya dapat digunakan sebagai gambar sumber, jadi Anda tidak memerlukan foto studio.