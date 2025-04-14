Avatar AI Berbicara: Buat Foto Apa Pun Mengucapkan Naskah Anda

Buat foto, naskah, atau klip pendek apa pun bisa berbicara. Hasilkan video avatar AI yang rapi dalam hitungan menit tanpa kamera, tanpa software editing, dan tanpa rekaman ulang, untuk konten sosial, pelatihan, iklan, dan multibahasa.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147.976.018Video dihasilkan
123.101.922Avatar dihasilkan
20.478.618Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Ikon mobil putih bergaya di atas latar belakang biru.Key Features

Fitur-Fitur AI Talking Avatar Generator

Ubah Foto Apa Pun Menjadi Avatar yang Bisa Berbicara

Upload one clear reference photo and the engine animates the face to deliver your script with natural expressions and head movement. The same image to video pipeline handles selfies, brand mascots, historical portraits, and AI-generated characters, so any still picture becomes a believable on-screen presenter.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Type a Script, Hear 300+ AI Voices

Tempelkan teks dan jelajahi lebih dari 300 suara AI dengan beragam aksen, rentang usia, dan gaya penyampaian. Mesin text to speech akan membacakan skrip avatar berbicara Anda dengan intonasi dan jeda yang alami, sehingga narasi terdengar seperti rekaman sungguhan, bukan hasil generasi, tanpa perlu menyewa pengisi suara atau memesan sesi studio.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Frame-Accurate Lip-Sync in Any Language

The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Kloning Suara Anda dari Sampel Pendek

Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.

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A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Buat Digital Twin dengan Avatar V

Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.

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A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Ikon kotak hadiah hijau.Use cases

Use cases for the AI talking avatar generator

Klip avatar berbicara dalam feed sosial vertikal untuk TikTok, Reels, dan Shorts dengan presenter yang konsisten.

Konten Media Sosial Tanpa Perlu Merekam

Posting setiap hari di depan kamera bisa membuat kreator kelelahan. Hasilkan klip avatar berbicara untuk TikTok, Reels, dan Shorts hanya dari sebuah skrip, pertahankan satu identitas visual yang konsisten di layar, dan publikasikan konten visual segar setiap hari tanpa perlu merekam diri Anda sama sekali.

Beberapa varian iklan bergaya UGC dengan presenter AI berbentuk talking head yang memegang produk generik tanpa merek.

Iklan Bergaya UGC dan Promo Produk

Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.

Modul eLearning dengan instruktur avatar di samping slide kursus dan pelacak progres.

Modul Pelatihan dan eLearning

Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.

Tampilan YouTube tanpa wajah dengan avatar pembicara AI sebagai presenter di depan thumbnail video dan bilah pemutar.

YouTube Tanpa Wajah dengan Avatar yang Berbicara

Banyak pemilik channel tidak ingin menampilkan wajah mereka secara online. Avatar berbicara akan menjadi wajah video Anda dengan presenter profesional, sehingga channel tanpa wajah tetap mendapatkan keuntungan retensi dari sosok host manusia tanpa harus mengungkapkan identitas siapa pun.

Video pendekatan penjualan yang dipersonalisasi dari juru bicara video AI yang menyapa prospek dengan menyebut namanya di dalam email.

Video Outreach Penjualan yang Dipersonalisasi

Email teks generik mudah diabaikan. Kirimkan kepada setiap prospek pesan video singkat dari juru bicara video Anda yang menyapa mereka dengan nama dan menawarkan kasus penggunaan spesifik mereka, diproduksi secara massal alih-alih satu per satu.

One talking avatar video localized into multiple languages with matched lip sync and country flag chips.

One Script, 175+ Language Versions

Melokalkan video biasanya berarti menggunakan aktor baru untuk setiap pasar. Terjemahkan video avatar berbicara Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang selaras dan suara hasil kloning, sehingga Anda dapat mengirimkan video lokal dalam skala besar di hari yang sama.

Ikon dokumen putih buram dengan tombol putar di atas latar belakang biru muda.Cara kerjanya

Cara kerja avatar berbicara AI

Buat video avatar berbicara pertamamu dalam empat langkah, mulai dari memilih wajah hingga mengunduh MP4 yang siap dibagikan hanya dalam beberapa menit.

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Langkah 1: Pilih avatar Anda

Pilih dari lebih dari 1.000 avatar stok, unggah foto referensi, atau buat kembaran digital dari klip pendek.

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Langkah 2: Tambahkan skrip Anda

Ketik atau tempel teks Anda, atau unggah file audio. Pilih suara AI atau gunakan suara hasil kloning Anda.

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Langkah 3: Arahkan penyampaian

Pilih nada bicara, gestur, latar belakang, dan teks. Pratinjau adegan sebelum melakukan rendering.

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Langkah 4: Hasilkan dan bagikan

Render dalam HD atau 4K, simpan MP4 ke workspace Anda, atau publikasikan langsung ke kanal media sosial Anda.

AI talking avatar FAQs (Frequently Asked Questions)

Apa itu avatar berbicara berbasis AI dan bagaimana cara kerjanya?

Avatar berbicara adalah wajah digital—dari foto, pustaka stok, atau rekaman Anda sendiri—yang menyampaikan sebuah skrip dengan gerakan bibir dan ekspresi yang tersinkronisasi. AI memetakan setiap bunyi dalam audio ke bentuk mulut dan gerakan wajah yang sesuai, lalu merendernya menjadi video jadi.

Bagaimana cara membuat avatar AI berbicara dari sebuah foto?

Unggah satu potret wajah yang jelas dari depan, ketik skrip Anda, lalu pilih suara. AI akan menganimasikan wajah agar selaras dengan audio dan menghasilkan video yang bisa diunduh. Selfie, ilustrasi, dan potret yang dibuat dengan AI semuanya dapat digunakan sebagai gambar sumber, jadi Anda tidak memerlukan foto studio.

Apakah ada aplikasi atau situs web avatar berbicara AI gratis?

Ya. Pembuat avatar berbicara gratis dari HeyGen memungkinkan Anda membuat video dengan avatar stok dan suara AI tanpa biaya, tanpa perlu kartu kredit. Paket berbayar menambahkan durasi video yang lebih panjang, avatar kustom, dan output beresolusi lebih tinggi saat Anda membutuhkannya.

Apakah avatar berbicara saya akan terlihat palsu atau terasa menyeramkan (uncanny valley)?

Tingkat realisme bergantung pada modelnya. Avatar V dari HeyGen mempertahankan satu identitas yang konsisten di seluruh adegan dengan sinkronisasi bibir tingkat fonem dan dinilai sebagai avatar AI paling realistis nomor 1 di G2, sehingga hasil akhirnya tampak seperti rekaman video sungguhan, bukan animasi, bahkan untuk video berdurasi panjang.

Mengapa HeyGen adalah generator avatar berbicara AI terbaik?

Jika generator avatar AI dasar hanya mampu menganimasikan satu wajah per klip, HeyGen bekerja sebagai generator video AI, dengan kemampuan menambahkan adegan, teks, terjemahan ke lebih dari 175 bahasa, ekspor 4K, dan API, sehingga tidak ada yang terganggu saat produksi meningkat skala.

Berapa biaya untuk membuat video avatar berbicara?

Anda bisa mulai secara gratis. Paket Creator berkisar antara $24 hingga $29 per bulan untuk produksi reguler, dan harga API untuk output Avatar V adalah $0,05 per detik bagi pengembang. Paket enterprise khusus tersedia untuk tim yang mempublikasikan video avatar dalam jumlah besar di berbagai pasar.

Bisakah avatar berbicara menggantikan kebutuhan merekam diri sendiri di depan kamera?

For most content, yes. Educator Anton Voroniuk runs his channels with a HeyGen avatar, saving 15.5 hours per week, cutting production costs 40x, and reaching more than 1M students without filming a single lesson himself.

Bisakah saya membuat karakter kartun, maskot, atau hewan peliharaan berbicara?

Ya. Photo-based Avatar IV dapat menangani wajah non-manusia, sehingga karakter ilustrasi, maskot brand, dan hewan bisa menyampaikan skrip dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan kepribadian mereka sendiri. Kreator menggunakannya untuk video hewan yang bisa “berbicara”, promo maskot, dan video penjelasan animasi.

Berapa banyak bahasa yang bisa digunakan oleh avatar berbicara HeyGen?

Lebih dari 175 bahasa dan dialek. Buat video asli dalam satu bahasa, lalu gunakan Penerjemah Video AI untuk menghasilkan versi lokal dengan sinkronisasi bibir yang selaras dan suara kloning Anda, sehingga satu skrip dapat menjangkau semua pasar tempat Anda berjualan.

Bisakah saya menggunakan avatar berbicara untuk live streaming atau chat real-time?

Ya. LiveAvatar menjalankan avatar Anda secara real time, memungkinkan percakapan langsung di dalam agen suara, webinar, dan widget dukungan. Video avatar berbicara yang sudah diprerender juga dapat digunakan sebagai intro streaming, segmen bergaya VTuber, dan pemutaran perdana terjadwal.

Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

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Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah foto atau naskah apa pun menjadi video avatar AI berbicara dengan lip-sync otomatis.

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