Sampaikan pelatihan keselamatan, kepatuhan, orientasi karyawan, dan operasional dalam bahasa yang dipahami karyawan. Penuhi persyaratan bahasa OSHA, tingkatkan pemahaman, dan kurangi risiko dengan menyelenggarakan pelatihan dalam bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, Vietnam, dan lainnya. Tim global menggunakan program multibahasa, termasuk video orientasi karyawan , untuk menjaga konsistensi pelatihan di berbagai wilayah tanpa perlu produksi terpisah. Organisasi melaporkan peningkatan pemahaman lebih dari 85% dan lebih sedikit insiden keselamatan ketika pelatihan disampaikan dalam bahasa asli karyawan.

Dengan HeyGen Solusi HeyGen

HeyGen mengubah tim L&D kecil Anda menjadi kekuatan besar dalam produksi pelatihan. Ubah PowerPoint yang sudah ada, dokumentasi, dan pengetahuan para ahli materi pelajaran menjadi pelatihan video profesional. Unggah slide dari lokakarya kepemimpinan tahun lalu. Tempelkan naskah dari manual proses Anda. Rekam para karyawan terbaik Anda yang menjelaskan praktik terbaik. Hasilkan video pelatihan berkualitas siaran hanya dalam hitungan menit.

Klon pakar materi pelajaran Anda sebagai avatar AI. Direktur komunikasi Anda cukup merekam sekali, lalu dapat melatih karyawan tanpa batas dalam keterampilan presentasi. Keahlian manajer operasional Anda berubah menjadi pelatihan proses yang dapat digunakan berulang kali. Pimpinan TI Anda menyampaikan pelatihan sistem tanpa harus meninggalkan meja kerjanya. Pengetahuan SME berkembang tanpa harus menyita waktu SME.

Perbarui pelatihan seketika saat ada perubahan. Proses diperbaiki? Edit naskahnya, buat ulang videonya dalam lima menit. Sistem baru diluncurkan? Perbarui pelatihan di hari yang sama. perpustakaan pelatihan Anda tetap mutakhir tanpa harus membuat ulang semuanya dari awal