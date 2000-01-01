Buat Video Pelatihan Internal yang Menskalakan Tim L&D Anda
Tim L&D Anda yang beranggotakan tiga orang melayani 2.000 karyawan. Setiap departemen menginginkan pelatihan: pengembangan kepemimpinan, orientasi manajer baru, pelatihan sistem, pembaruan proses, keterampilan komunikasi. Perluas kapasitas pelatihan Anda tanpa harus memperbesar tim.
Kebuntuan Konten L&D
Tantangan Kapasitas Pelatihan
Sampaikan pelatihan keselamatan, kepatuhan, orientasi karyawan, dan operasional dalam bahasa yang dipahami karyawan. Penuhi persyaratan bahasa OSHA, tingkatkan pemahaman, dan kurangi risiko dengan menyelenggarakan pelatihan dalam bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, Vietnam, dan lainnya. Tim global menggunakan program multibahasa, termasuk video orientasi karyawan, untuk menjaga konsistensi pelatihan di berbagai wilayah tanpa perlu produksi terpisah. Organisasi melaporkan peningkatan pemahaman lebih dari 85% dan lebih sedikit insiden keselamatan ketika pelatihan disampaikan dalam bahasa asli karyawan.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah tim L&D kecil Anda menjadi kekuatan besar dalam produksi pelatihan. Ubah PowerPoint yang sudah ada, dokumentasi, dan pengetahuan para ahli materi pelajaran menjadi pelatihan video profesional. Unggah slide dari lokakarya kepemimpinan tahun lalu. Tempelkan naskah dari manual proses Anda. Rekam para karyawan terbaik Anda yang menjelaskan praktik terbaik. Hasilkan video pelatihan berkualitas siaran hanya dalam hitungan menit.
Klon pakar materi pelajaran Anda sebagai avatar AI. Direktur komunikasi Anda cukup merekam sekali, lalu dapat melatih karyawan tanpa batas dalam keterampilan presentasi. Keahlian manajer operasional Anda berubah menjadi pelatihan proses yang dapat digunakan berulang kali. Pimpinan TI Anda menyampaikan pelatihan sistem tanpa harus meninggalkan meja kerjanya. Pengetahuan SME berkembang tanpa harus menyita waktu SME.
Perbarui pelatihan seketika saat ada perubahan. Proses diperbaiki? Edit naskahnya, buat ulang videonya dalam lima menit. Sistem baru diluncurkan? Perbarui pelatihan di hari yang sama. perpustakaan pelatihan Anda tetap mutakhir tanpa harus membuat ulang semuanya dari awal
Segala Kebutuhan Tim L&D untuk Pelatihan dalam Skala Besar
Ubah Konten yang Ada Menjadi Video
Organisasi Anda sebenarnya sudah memiliki materi pelatihan yang tersebar di PowerPoint, PDF, dokumen Word, dan pengetahuan para ahli (SME). Unggah presentasi tersebut dan HeyGen akan mengubahnya menjadi video pelatihan profesional. Tempelkan naskah dari manual dan hasilkan pelatihan dengan narasi. Pekerjaan yang sudah Anda miliki akan berubah menjadi konten video yang menarik.
Impor PowerPoint, Google Slides, PDF
Ubah dokumentasi menjadi pelatihan video
Tambahkan presenter avatar profesional
Merek dengan warna perusahaan dan logo
Klon Pakar Subjek
Petugas kepatuhan Anda adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami kebijakan Anda. Tenaga penjualan terbaik Anda memiliki teknik yang layak dibagikan. Direktur operasional Anda mengetahui proses yang efisien. Kloning mereka sebagai avatar AI. Rekam mereka sekali, lalu gunakan keahlian mereka tanpa batas tanpa perlu terus-menerus menjadwalkan mereka kembali.
Rekam SME sekali untuk pelatihan tanpa batas
Pakar digital tersedia 24/7
Pengiriman yang konsisten setiap saat
Bebaskan UKM dari sesi berulang
Kualitas Profesional Tanpa Keahlian Produksi
Pelatihan Anda harus terlihat seprofesional perusahaan Anda. Tidak perlu kamera, pencahayaan, studio, atau keahlian mengedit video. Pilih dari lebih dari 120 avatar profesional atau buat klon khusus. Pilih latar belakang. Tambahkan elemen branding. Hasilkan materi pelatihan berkualitas siaran yang mencerminkan citra profesional organisasi Anda.
Presenter profesional untuk topik apa pun
Kualitas konsisten di seluruh pelatihan
Tidak memerlukan keahlian produksi video
Kualitas setara studio tanpa perlu studio
Perbarui Pelatihan dalam Hitungan Menit
Perusahaan berubah. Proses meningkat. Sistem diperbarui. Kebijakan direvisi. Organisasi direorganisasi. Saat pelatihan Anda perlu diperbarui, cukup edit naskahnya dan buat ulang videonya. Lima menit dibandingkan lima minggu. Pustaka pelatihan Anda tetap selaras dengan perkembangan bisnis Anda.
Perubahan skrip diterapkan seketika
Tidak perlu pengambilan gambar ulang
Kontrol versi untuk jejak audit
Jaga pelatihan tetap akurat dan relevan
Menerapkan di Semua Lokasi
Lima kantor. Tiga shift. Karyawan jarak jauh. Tim internasional. Semua orang membutuhkan pelatihan yang sama, tetapi mengaksesnya dengan cara berbeda. Buat sekali, sebarkan ke mana-mana. Akses on-demand berarti shift malam menonton pada pukul 2 pagi, tim jarak jauh mengakses dari rumah, kantor internasional mendapatkan pelatihan di zona waktu mereka.
Akses sesuai permintaan 24/7
Penerapan di banyak lokasi
Berfungsi di semua shift
Pembelajaran ramah seluler
Multibahasa untuk Tim Global
Kantor internasional membutuhkan pelatihan dalam bahasa mereka sendiri. Buat konten dalam bahasa Inggris, lalu terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan peniruan suara. Kantor Jerman mendapat pelatihan dalam bahasa Jerman, tim Shanghai mendapat pelatihan dalam bahasa Mandarin, São Paulo menerima pelatihan dalam bahasa Portugis. Semuanya berasal dari satu sumber konten yang sama.
175+ bahasa dari satu video
Kloning suara alami untuk setiap bahasa
Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan mulut
Pelatihan tenaga kerja global
Dari Kebutuhan Pelatihan ke Kursus Terbit dalam 3 Langkah
Mulailah dengan Apa yang Anda Miliki
Unggah materi pelatihan yang sudah ada. Presentasi PowerPoint dari lokakarya. Buku panduan dalam format PDF. Dokumentasi proses. Naskah dari sesi pelatihan langsung. Atau rekam para ahli materi pelajaran yang menjelaskan topik yang mereka ajarkan berulang kali. Konten pelatihan Anda sudah ada dalam berbagai bentuk. HeyGen mengubahnya menjadi video profesional.
Buat Video Pelatihan Profesional
Pilih presenter avatar AI yang sesuai dengan topik Anda. Presenter profesional untuk pelatihan kepemimpinan. Wajah ramah untuk keterampilan lunak. Pakar teknis untuk pelatihan sistem. Sesuaikan dengan branding Anda. Tambahkan logo perusahaan, warna, dan font yang disetujui. Hasilkan video yang terlihat seperti dibuat di studio produksi profesional.
Menerapkan ke Organisasi Anda
Ekspor ke LMS Anda dengan paket SCORM. Unduh untuk intranet atau basis pengetahuan. Sematkan di portal karyawan. Bagikan melalui tautan. Pelatihan Anda menjangkau karyawan di mana pun mereka belajar. Lacak penyelesaian, pantau kemajuan, dan ukur efektivitas melalui sistem Anda yang sudah ada.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Pelatihan
Kepemimpinan dan Manajemen
Pelatihan Kembangkan pemimpin di setiap level dengan pelatihan untuk manajer baru pertama kali, coaching, pengambilan keputusan, dan manajemen perubahan. Organisasi melaporkan peningkatan efektivitas manajemen hingga 40% setelah mengikuti program kepemimpinan terstruktur.
Program Pengembangan Keterampilan
Bangun keterampilan profesional inti seperti komunikasi, pemecahan masalah, negosiasi, dan manajemen waktu. Pelatihan mandiri meningkatkan kapabilitas tenaga kerja dan mendorong peningkatan yang terukur dalam kepuasan klien.
Pelatihan Proses dan Prosedur
Standarkan alur kerja dan praktik terbaik dengan pelatihan SOP yang konsisten. Tim yang mengikuti pelatihan proses berbasis video mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas lebih dari 30%.
Pelatihan Sistem dan Alat
Percepat adopsi sistem internal seperti CRM, ERP, dan alat produktivitas. Pelatihan video mendorong penguasaan yang lebih cepat dan tingkat penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan hanya dengan dokumentasi.
Pelatihan Khusus Departemen
Sediakan pelatihan terarah untuk tim penjualan, pemasaran, operasional, HR, dan layanan pelanggan. Tim dapat meluncurkan pembaruan dalam hitungan hari, bukan minggu, dengan penyampaian yang konsisten dan dapat diskalakan.
Hasil Terverifikasi
Organisasi mencapai hingga 10× peningkatan output pelatihan dengan menggunakan pelatihan berbasis video dibandingkan metode tradisional
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Jenis pelatihan internal apa saja yang dapat Anda buat?
Segala jenis pelatihan untuk karyawan: pengembangan kepemimpinan, keterampilan manajerial, soft skill, pelatihan teknis, prosedur proses, pelatihan sistem, penyegaran kepatuhan, pelatihan khusus departemen, pengembangan profesional, keterampilan komunikasi, manajemen proyek, manajemen waktu. Jika Anda perlu melatih karyawan tentang hal tersebut, HeyGen dapat menanganinya.
Apa bedanya ini dengan kursus pelatihan siap pakai?
Kursus siap pakai itu bersifat umum. Organisasi Anda memiliki proses, sistem, budaya, dan terminologi yang spesifik. HeyGen membuat pelatihan yang khusus untuk perusahaan Anda dengan menggunakan konten Anda, para ahli internal (SME) Anda, dan contoh-contoh dari Anda. Karyawan mempelajari tepat apa yang mereka butuhkan untuk organisasi Anda.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kursus pelatihan?
Pelatihan prosedur sederhana: 30 menit. Program kepemimpinan komprehensif: satu minggu. Jauh lebih cepat dibandingkan produksi tradisional (berminggu-minggu hingga berbulan-bulan) atau vendor eksternal (berbulan-bulan). Sebagian besar organisasi membangun seluruh pustaka pelatihan mereka dalam kuartal pertama.
Bagaimana jika konten pelatihan kami perlu diperbarui?
Edit naskahnya dan buat ulang. Lima menit saja dibandingkan harus mengontrak vendor atau syuting ulang. Proses berubah? Perbarui materi pelatihan di hari yang sama. Sistem ditingkatkan? Segarkan pelatihannya segera.
Apakah pelatihan berbasis video benar-benar meningkatkan tingkat penyelesaian?
Ya. Organisasi secara konsisten melaporkan tingkat penyelesaian 2–3 kali lebih tinggi untuk pelatihan berbasis video dibandingkan pelatihan berbasis dokumen. Video lebih menarik, lebih mudah dikonsumsi, dan lebih selaras dengan alur kerja. Karyawan benar-benar menyelesaikan pelatihan berbasis video.
Bagaimana cara kerjanya dengan LMS kami?
Ekspor video sebagai paket SCORM yang kompatibel dengan semua sistem manajemen pembelajaran utama. Atau unduh file MP4 untuk portal internal, basis pengetahuan, dan intranet. Berfungsi dengan Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, atau LMS apa pun yang mendukung SCORM.
Berapa lama durasi maksimal video pelatihan?
Buat pelatihan dalam bahasa utama Anda, terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Pelatihan yang sama, disampaikan secara natural dalam setiap bahasa. Tenaga kerja global mendapatkan pelatihan yang konsisten dalam bahasa pilihan mereka hanya dari satu tim L&D Anda.
Bisakah beberapa orang di tim L&D saya menggunakan HeyGen?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat desainer instruksional, manajer pelatihan, dan pembuat konten dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama memastikan avatar yang disetujui, elemen merek, dan template tetap dapat diakses oleh seluruh tim Anda. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin dan memantau penggunaan.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi video pelatihan tradisional memerlukan penjadwalan pembicara, pemesanan studio, koordinasi kru, dan penyuntingan pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–3 bulan dan biaya $5.000–$15.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan kualitas setara hanya dalam hitungan menit hingga jam, dengan revisi tanpa batas. Advantive melaporkan pengurangan waktu pembuatan konten sebesar 50%. Würth Group memangkas waktu produksi sebesar 50% dan biaya penerjemahan sebesar 80%.
Bagaimana dengan pelatihan untuk tim global?
Buat pelatihan dalam bahasa utama Anda, terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Pelatihan yang sama, disampaikan secara natural dalam setiap bahasa. Tenaga kerja global mendapatkan pelatihan yang konsisten dalam bahasa pilihan mereka hanya dari satu tim L&D Anda.
Format dan tingkat kualitas video apa saja yang didukung?
HeyGen mengekspor dalam format MP4 hingga resolusi 4K. Sebagian besar tim L&D menggunakan 1080p (Full HD) karena memberikan keseimbangan antara kualitas dan ukuran file untuk pengiriman melalui LMS serta pertimbangan bandwidth. Anda juga dapat mengekspor dalam 720p untuk kebutuhan mobile-first atau lingkungan dengan keterbatasan bandwidth.
Mulai Membuat Video Pelatihan Hari Ini
Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman sebelum diluncurkan. Buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun seketika, dan perbarui kapan pun bisnis Anda berubah—tanpa perlu syuting ulang. Bergabunglah dengan tim L&D di Workday, Advantive, dan Würth Group yang telah mengubah cara mereka melakukan pelatihan.
