Video Komunikasi Internal yang Benar-Benar Ditonton Setiap Karyawan
Pembaruan CEO, pengumuman perusahaan, komunikasi perubahan—buat video profesional yang menjangkau seluruh tenaga kerja Anda dalam bahasa mereka, tanpa perlu mengatur jadwal eksekutif atau memesan kru produksi.
Masalah Komunikasi Internal
Lihat bagaimana tim internal seperti milik Anda meningkatkan skala komunikasi dan mendorong keselarasan dengan platform inovatif yang mengubah teks menjadi video berbasis AI.
Tantangan Komunikasi Internal
Tenaga kerja Anda bersifat global, tersebar di berbagai lokasi, dan kewalahan oleh email. Pesan-pesan penting hilang begitu saja. Town hall berlangsung pukul 3 pagi bagi setengah karyawan Anda. Eksekutif hanya punya 15 menit di antara rapat—bukan dua hari untuk sesi pengambilan video. Dan ketika Anda berhasil memproduksi video, kontennya hanya dalam satu bahasa, sementara tenaga kerja Anda berbicara dalam puluhan bahasa. Akibatnya: komunikasi kritis tidak tersampaikan, inisiatif perubahan mandek, dan karyawan merasa terputus dari kepemimpinan. Memo teks sudah tidak lagi memadai, tetapi produksi video dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan organisasi Anda terasa mustahil.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah tim komunikasi internal Anda menjadi mesin produksi video. Tulis pesan Anda—atau biarkan AI membantu menyusunnya—pilih avatar AI atau kloning eksekutif Anda, dan hasilkan video profesional dalam hitungan menit. Tanpa benturan jadwal. Tanpa penundaan produksi. CEO sedang di luar kantor? Kembaran digital mereka tetap bisa menyampaikan pembaruan triwulanan. Tenaga kerja global? Terjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir sehingga setiap karyawan mendengar pesan dalam bahasa mereka. Kirim komunikasi secepat pergerakan organisasi Anda.
Segala Kebutuhan Tim Komunikasi Internal untuk Menjangkau Setiap Karyawan
Kembar Digital Eksekutif
CEO Anda tidak bisa merekam setiap pembaruan. Klon eksekutif Anda sekali, lalu sebarkan kehadiran mereka di berbagai komunikasi tanpa batas. Suara yang konsisten, penyampaian yang autentik, tanpa benturan jadwal. Kepemimpinan tetap terlihat bahkan saat mereka tidak tersedia.
• Buat avatar eksekutif dari rekaman singkat
• Pertahankan suara dan kehadiran yang autentik
• Memperbarui skrip tanpa perlu merekam ulang
Lokalisasi Tenaga Kerja Global
Satu pesan, dalam setiap bahasa yang digunakan karyawan Anda. Penerjemahan video berbasis AI mengadaptasi komunikasi eksekutif ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Pesan CEO Anda terdengar seperti penutur asli dalam bahasa Spanyol, Mandarin, Jerman, Hindi—bukan seperti konten sulih suara.
• Kloning suara mempertahankan keaslian eksekutif
• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Meluncurkan secara global dari satu video sumber
Waktu Penyelesaian Produksi yang Cepat
Pengumuman tidak bisa menunggu jadwal produksi. Buat video internal dalam hitungan menit, bukan berminggu-minggu seperti yang dibutuhkan produksi tradisional. Berita terkini, pembaruan mendesak, perubahan sensitif terhadap waktu—komunikasikan segera saat waktu sangat menentukan.
• Hasilkan video dalam hitungan menit
• Tidak perlu memesan studio
• Merespons kejadian secara real-time
PowerPoint ke Video
Ubah presentasi yang sudah ada menjadi konten video yang menarik. Unggah deck town hall atau slide all-hands Anda dan HeyGen akan menambahkan narasi avatar, transisi, dan sentuhan profesional. Pustaka konten Anda akan berubah menjadi pustaka video tanpa perlu memulai dari awal.
• Impor presentasi yang sudah ada
• Tambahkan presenter avatar secara otomatis
• Pertahankan struktur dan pesan
Konsistensi Merek dan Pesan
Pastikan pesan yang disetujui, identitas visual, dan terminologi konsisten dengan Brand Kit. Brand Glossary memastikan nama perusahaan, istilah produk, dan nama eksekutif diucapkan dengan benar—setiap saat, dalam setiap bahasa.
• Aset merek terpusat
• Kontrol pengucapan untuk istilah-istilah kunci
• Hasil yang konsisten di seluruh komunikasi
Komunikasi yang Mudah Diakses
Jangkau setiap karyawan, apa pun cara mereka mengonsumsi konten. Teks otomatis, beberapa jalur bahasa, dan format yang dapat diunduh memastikan pesan Anda tersampaikan, baik karyawan menonton di desktop, perangkat seluler, maupun secara offline.
• Teks otomatis (caption) yang dihasilkan
• Versi dalam berbagai bahasa
• Format distribusi yang fleksibel
Dari Pesan ke Distribusi Global dalam 3 Langkah
Susun Komunikasi Anda
Tulis skrip Anda, unggah memo yang sudah ada, atau biarkan generator skrip AI membantu menyusun pesan Anda. Mulai dari poin pembicaraan, catatan presentasi, atau ringkasan strategis—tidak perlu memulai dari nol.
Pilih Pembawa Acara Anda
Pilih avatar AI yang mewakili organisasi Anda, atau gunakan digital twin eksekutif Anda untuk menghadirkan kepemimpinan yang autentik. Sesuaikan suara, nada, dan gaya visual dengan merek serta jenis komunikasi Anda.
Hasilkan dan Sebarkan
Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah memiliki video internal profesional. Terjemahkan ke setiap bahasa yang digunakan tenaga kerja Anda dengan satu klik. Distribusikan melalui intranet, Slack, email, atau platform video internal Anda.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Komunikasi Internal
Komunikasi Eksekutif
Jaga kepemimpinan tetap terlihat tanpa membebani jadwal mereka. Pembaruan dari CEO, pengumuman dewan, arah strategis—video eksekutifyang menjaga kehadiran autentik di setiap komunikasi.
Use case: Menyampaikan pembaruan triwulanan dari CEO kepada tenaga kerja global dalam 12 bahasa tanpa perlu menjadwalkan satu sesi rekaman pun.
Pengumuman Perusahaan
Berita terkini, perubahan organisasi, pembaruan kebijakan—sampaikan segera ketika waktu sangat krusial. Tanpa perlu menunggu ketersediaan produksi atau jadwal eksekutif.
Use case: Mengumumkan akuisisi atau berita besar perusahaan dalam hitungan jam setelah disetujui, menjangkau setiap karyawan secara bersamaan.
Manajemen Perubahan
Inisiatif besar memerlukan komunikasi yang jelas dan konsisten di setiap level dan lokasi. Video menjelaskan alasan di baliknya (“mengapa”) dengan lebih baik daripada memo, dan lokalisasi memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Use case: Mendukung transformasi digital dengan video yang menjelaskan sistem, proses, dan ekspektasi baru dalam bahasa setiap karyawan.
Rapat Kota dan Pertemuan Semua Karyawan
Tidak semua orang bisa hadir secara langsung. Buat versi on-demand dari rapat-rapat penting yang dapat ditonton karyawan kapan pun sesuai dengan jadwal mereka—di zona waktu mereka, dalam bahasa mereka.
Contoh penggunaan: Ubah rapat all-hands triwulanan menjadi seri video on-demand yang dapat diakses oleh setiap shift, lokasi, dan kelompok bahasa.
Pendekatan yang sudah teruji: Workday memproduksi konten internal dalam 10–15 bahasa per video, memangkas waktu lokalisasi dari hitungan minggu menjadi hitungan menit.
Budaya dan Nilai-Nilai
Perkuat budaya organisasi dengan video yang terasa personal, bukan korporat. Pesan sambutan, sorotan nilai, pengumuman apresiasi—konten yang membangun koneksi di seluruh tim yang tersebar.
Use case: Buat sorotan budaya bulanan yang menampilkan berbagai pemimpin dan anggota tim tanpa perlu mengoordinasikan jadwal pengambilan gambar.
Komunikasi Krisis
Ketika situasi mendesak membutuhkan komunikasi yang segera dan jelas, Anda tidak bisa menunggu proses produksi. Buat video respons krisis dalam hitungan menit, terjemahkan seketika, dan distribusikan ke semua saluran.
Use case: Menyampaikan pembaruan penting terkait keselamatan atau operasional kepada seluruh tenaga kerja dalam hitungan jam setelah situasi berkembang.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu video komunikasi internal?
Video komunikasi internal adalah konten video yang dibuat untuk karyawan sebagai audiens, bukan untuk pemasaran eksternal. Konten ini mencakup pembaruan dari eksekutif, pengumuman perusahaan, komunikasi manajemen perubahan, town hall, konten budaya perusahaan, dan komunikasi krisis. HeyGen memungkinkan tim komunikasi internal memproduksi video profesional dalam skala besar menggunakan avatar AI dan sintesis suara—tanpa beban produksi seperti video tradisional.
Bagaimana cara saya membuat komunikasi eksekutif tanpa merekam video eksekutifnya?
Klon eksekutif Anda sekali saja dari rekaman video singkat. Kembaran digital mereka kemudian dapat menyampaikan komunikasi tanpa batas—pembaruan triwulanan, pengumuman, pesan untuk tim—tanpa memerlukan waktu perekaman tambahan. Saat naskah berubah, Anda cukup memperbarui dan menghasilkan ulang. Eksekutif hanya merekam sekali; kehadiran autentik mereka dapat diskalakan ke setiap komunikasi.
Bisakah saya menerjemahkan video internal untuk tenaga kerja global kami?
Ya—ini adalah salah satu keunggulan utama HeyGen untuk komunikasi internal. Buat komunikasi Anda dalam satu bahasa, lalu gunakan terjemahan video berbasis AI untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (sehingga para eksekutif terdengar alami dalam setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai). Workday memproduksi konten dalam 10–15 bahasa per video dengan pendekatan ini.
Seberapa cepat saya dapat membuat video komunikasi internal?
Sebagian besar video internal dapat dihasilkan dalam hitungan menit. Workday melaporkan bahwa proses lokalisasi yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini hanya membutuhkan beberapa menit. Waktu pastinya bergantung pada durasi dan kompleksitas video, tetapi pergeseran dari lini waktu produksi tradisional (hari hingga minggu) ke pengiriman di hari yang sama sudah menjadi hal yang umum. Komunikasi mendesak dapat dibuat dan didistribusikan dalam hitungan jam.
Bisakah saya mengubah presentasi rapat umum kami menjadi video?
Ya. Unggah presentasi PowerPoint, Google Slides, atau PDF Anda dan HeyGen akan mengubahnya menjadi video dengan narasi avatar. Struktur dan konten yang sudah ada akan tetap dipertahankan sambil menambahkan sentuhan video profesional. Ini sangat berguna untuk membuat versi on-demand dari acara langsung yang dapat diakses oleh karyawan di berbagai zona waktu.
Bagaimana cara saya menjaga konsistensi pesan di semua komunikasi?
Brand Kit HeyGen memusatkan identitas visual Anda—warna, font, logo, dan pilihan avatar yang sudah disetujui. Brand Glossary mengontrol pelafalan nama perusahaan, nama eksekutif, istilah produk, dan terminologi organisasi. Baik saat membuat pembaruan dari CEO maupun pengumuman untuk tim, setiap video tetap menjaga standar brand yang konsisten.
Apakah HeyGen cukup aman untuk komunikasi internal yang bersifat sensitif?
HeyGen memiliki sertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat transit dan saat disimpan. Untuk tim komunikasi internal perusahaan yang menangani informasi organisasi yang sensitif, HeyGen menyediakan workspace khusus dengan integrasi SSO dan manajemen akses terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Bisakah saya mendistribusikan video melalui saluran internal kami yang sudah ada?
Ya. HeyGen mengekspor file video MP4 standar yang berfungsi dengan semua saluran distribusi—intranet Anda, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, email, platform video internal, atau signage digital. Anda juga dapat menyematkan video secara langsung atau membagikannya melalui tautan. Format ini berfungsi di mana pun karyawan Anda sudah mengonsumsi konten.
Bagaimana cara saya menangani perbedaan zona waktu dan jadwal kerja?
Ya. HeyGen menyediakan pelacakan tayangan dan analitik keterlibatan sehingga Anda tahu prospek mana yang menonton video Anda, berapa lama mereka menontonnya, dan kapan. Gunakan data intent ini untuk memprioritaskan tindak lanjut—prospek yang menonton video Anda sampai selesai kemungkinan lebih tertarik dibandingkan mereka yang tidak membukanya. Integrasi dengan CRM Anda menjaga data ini tetap terhubung dengan catatan deal Anda.
Apakah beberapa orang di tim komunikasi kami dapat menggunakan HeyGen?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat manajer komunikasi, pembuat konten, dan pimpinan regional dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama memastikan avatar eksekutif yang telah disetujui, elemen merek, dan template tetap dapat diakses oleh semua orang. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin dan memastikan konsistensi pesan.
Apa saja jenis komunikasi internal yang dapat saya buat?
HeyGen mendukung hampir semua format komunikasi internal: pembaruan eksekutif, pengumuman perusahaan, video manajemen perubahan, rangkuman town hall, konten onboarding, penjelasan kebijakan, konten budaya dan nilai-nilai, pengumuman apresiasi, komunikasi krisis, dan banyak lagi. Jika Anda bisa menulis pesannya, HeyGen bisa membuat videonya—dalam bahasa apa pun.
Bagaimana ini dibandingkan dengan produksi video internal tradisional?
Produksi video internal tradisional memerlukan penjadwalan eksekutif, pemesanan studio, proses syuting, dan pengeditan—biasanya membutuhkan waktu minimal 2–4 minggu hanya untuk satu konten. Kalikan itu dengan setiap bahasa yang perlu Anda jangkau. HeyGen menghasilkan kualitas setara dalam hitungan menit, dengan terjemahan instan ke bahasa apa pun. Tim komunikasi internal melaporkan peningkatan drastis dalam jumlah video yang dihasilkan tanpa perlu menambah sumber daya produksi atau jumlah karyawan.
Mulai Membuat Video Komunikasi Internal Hari Ini
Berhenti menunggu berminggu-minggu untuk menyampaikan pesan yang penting saat ini. Buat video internal profesional dalam hitungan menit, jangkau tenaga kerja global Anda dalam bahasa mereka secara instan, dan jaga agar para pemimpin tetap terlihat tanpa membebani jadwal eksekutif. Bergabunglah dengan tim komunikasi internal di Workday, Miro, dan perusahaan global lainnya yang telah mentransformasi cara mereka berkomunikasi.
