CEO Anda tidak bisa merekam setiap pembaruan. Klon eksekutif Anda sekali, lalu sebarkan kehadiran mereka di berbagai komunikasi tanpa batas. Suara yang konsisten, penyampaian yang autentik, tanpa benturan jadwal. Kepemimpinan tetap terlihat bahkan saat mereka tidak tersedia.

• Buat avatar eksekutif dari rekaman singkat

• Pertahankan suara dan kehadiran yang autentik

• Memperbarui skrip tanpa perlu merekam ulang