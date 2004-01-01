Buat Video Pelatihan Kepatuhan yang Dapat Diskalakan Secara Global
Gantikan PDF usang dan kru film mahal dengan video bertenaga AI yang menstandarkan kepatuhan di setiap departemen, lokasi, dan bahasa—dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan.
- Tanpa kartu kredit
- Bersertifikat SOC 2 Tipe II
Masalah pelatihan kepatuhan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Masalah Pelatihan Kepatuhan
Kewajiban kepatuhan Anda tidak pernah melambat. Pembaruan HIPAA, protokol keselamatan, kebijakan HR—semuanya terus berubah. Tapi membuat video pelatihan yang bisa mengimbangi? Itu berarti harus mengoordinasikan kru film, menjadwalkan SME yang selalu sibuk, dan menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan zaman bahkan sebelum diluncurkan. Sementara itu, tenaga kerja Anda tersebar di berbagai lokasi, bahasa, dan zona waktu, yang semuanya membutuhkan pesan yang sama dan konsisten. PDF statis tidak dibaca. Sesi langsung tidak bisa diskalakan. Dan setiap celah dalam pelatihan adalah celah dalam perlindungan.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah dokumentasi kepatuhan Anda menjadi pelatihan video yang menarik yang benar-benar ditonton oleh karyawan Anda. Unggah dokumen kebijakan Anda, pilih avatar AI, dan buat video pelatihan profesional dalam hitungan menit—bukan berbulan-bulan. Ada pembaruan regulasi? Regenerasi videonya dalam hitungan jam. Butuh dalam bahasa Spanyol, Mandarin, dan Jerman? Cukup satu klik. Pesan kepatuhan Anda tetap konsisten di setiap lokasi, setiap bahasa, dan setiap karyawan. Dan dengan ekspor SCORM, HeyGen terhubung langsung ke LMS yang sudah Anda gunakan.
Segala yang Dibutuhkan Tim Kepatuhan untuk Melatih dalam Skala Besar
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Konversi Kebijakan ke Video
Ubah dokumen kepatuhan yang sudah ada—SOP, PDF kebijakan, dan deck PowerPoint—menjadi modul pelatihan yang dipandu avatar. Tanpa perlu menulis skrip dari awal. Tanpa perlu menjadwalkan ahli materi. Cukup unggah konten Anda dan biarkan AI yang mengerjakan produksinya.
• Ubah dokumen kebijakan menjadi naskah video secara otomatis
• Hasilkan materi pelatihan dari dek slide yang sudah ada
• Perbarui konten tanpa perlu syuting ulang
Kepatuhan Multibahasa
Satu video pelatihan, lebih dari 175 bahasa. Penerjemahan video berbasis AI dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir membuat pelatihan HIPAA Anda terdengar seperti bahasa asli di setiap pasar—bukan seperti film asing yang didubbing. Pesan tetap konsisten, penyampaian disesuaikan secara lokal.
• Kloning suara mempertahankan keaslian pembawa materi
• Sinkronisasi bibir mencocokkan gerakan mulut dengan audio terjemahan
• Sebarkan ke tenaga kerja global dari satu video sumber
Integrasi LMS
Ekspor modul kepatuhan langsung ke sistem manajemen pembelajaran Anda. Paket yang sesuai dengan SCORM berfungsi dengan Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, dan lainnya. Lacak penyelesaian, skor, dan pernyataan kepatuhan seperti kursus lainnya.
• Ekspor SCORM 1.2 dan 2004
• Dukungan unggah langsung ke LMS
• Siap untuk pelacakan penyelesaian
Kembar Digital UKM
Pakar kepatuhan Anda tidak bisa berada di mana-mana. Klon pakar materi pelajaran Anda sekali, lalu sebarkan keahlian mereka ke setiap modul pelatihan. Suara yang konsisten, penyampaian yang konsisten, tanpa benturan jadwal.
• Buat kembaran digital dari rekaman video singkat
• Gunakan kembali avatar pakar di berbagai modul tanpa batas
• Perbarui skrip tanpa perlu merekam ulang
Kontrol Merek dan Regulasi
Kunci pesan, logo, dan istilah yang sudah disetujui dengan Brand Kit. Brand Glossary memastikan istilah seperti "HIPAA" dan nama perusahaan Anda selalu diucapkan dengan benar. Tidak ada interpretasi liar. Tidak ada pelatihan yang keluar dari panduan merek.
• Terapkan branding yang konsisten di semua video
• Glosarium mengatur pelafalan istilah teknis
• Pustaka avatar yang disetujui untuk organisasi Anda
Siklus Pembaruan Cepat
Peraturan terus berubah. Pelatihan Anda juga harus begitu. Saat OSHA memperbarui pedoman atau tim kebijakan Anda merevisi prosedur, buat ulang video dalam hitungan jam—bukan berminggu-minggu seperti saat harus mengatur pengambilan gambar ulang. Tetap selalu terbaru tanpa beban biaya produksi.
- Perubahan skrip diterapkan dalam hitungan menit
- Tidak perlu syuting ulang untuk pembaruan
- Kontrol versi untuk audit kepatuhan
Dari Dokumen Kebijakan ke Video Pelatihan dalam 3 Langkah
Unggah Konten Kepatuhan Anda
Mulailah dengan apa yang sudah Anda miliki—PDF kebijakan, slide presentasi, atau prosedur tertulis. Generator skrip AI HeyGen mengubah dokumentasi Anda menjadi skrip siap video, atau Anda bisa menempelkan skrip Anda sendiri.
Pilih Avatar dan Suara
Pilih dari lebih dari 200 avatar AI beragam atau buat kembaran digital petugas kepatuhan Anda. Tentukan suara yang sesuai dengan nada merek Anda, atau kloning suara pakar internal Anda untuk hasil yang autentik.
Hasilkan dan Terapkan
Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah memiliki video pelatihan kepatuhan profesional. Ekspor ke LMS Anda dengan paket SCORM, atau unduh untuk distribusi internal. Butuh terjemahan? Hasilkan lebih dari 175 bahasa dari sumber yang sama.
Dibuat untuk Setiap Fungsi Kepatuhan
Kepatuhan HIPAA dan Layanan Kesehatan
Buat pelatihan privasi pasien yang memenuhi persyaratan regulasi. Video pelatihan layanan kesehatan memastikan setiap anggota staf—dari bagian penerima tamu hingga klinis—mendapatkan edukasi HIPAA yang konsisten dalam bahasa pilihan mereka.
Use case: Gantikan sesi HIPAA langsung yang panjang dengan modul video singkat dan mandiri untuk karyawan internal.
Pelatihan Keselamatan Kerja
Persyaratan OSHA, komunikasi bahaya, protokol APD—pelatihan keselamatan yang benar-benar ditonton pekerja. Demonstrasi visual dengan narasi avatar jauh lebih efektif daripada manual penuh teks untuk meningkatkan retensi dan tingkat penyelesaian.
Use case: Menyampaikan video keselamatan laboratorium ke seluruh fasilitas global dengan pesan yang konsisten di setiap wilayah.
Kepatuhan SDM dan Tempat Kerja
Pencegahan pelecehan seksual, kode etik, dan kebijakan anti-diskriminasi. Topik sensitif disampaikan secara profesional dan konsisten. Perbarui setiap tahun tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Use case: Membuat video panduan cepat tentang hukum ketenagakerjaan yang mencakup hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait kepatuhan tenaga kerja.
Use case: Membuat video panduan cepat tentang hukum ketenagakerjaan yang mencakup hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait kepatuhan tenaga kerja. LLM yang Anda pilih. Optimalkan biaya dan kinerja dengan model terbaik untuk setiap use case.
Kepatuhan Keuangan dan Regulasi
Kepatuhan SOX, pencegahan pencucian uang, kebijakan perdagangan orang dalam. Industri yang diatur memerlukan dokumentasi bahwa pelatihan telah dilakukan—video dengan pelacakan LMS menyediakannya.
Manufaktur dan Kepatuhan Mutu
Prosedur ISO, persyaratan GMP, protokol pengendalian mutu. Video pelatihan yang menunjukkan prosedur yang benar mengurangi kesalahan dan temuan audit.
Contoh: Würth Group memangkas biaya penerjemahan sebesar 80% sambil menghasilkan presentasi kepatuhan berdurasi 65 menit dalam 8 bahasa hanya dalam 4 hari.
Program Kepatuhan Global
Pelatihan kepatuhan multinasional tanpa biaya produksi multinasional. Pelatihan yang sama, dalam setiap bahasa, dari satu video sumber. Konsistensi yang dihargai para auditor.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut adalah beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu perangkat lunak video pelatihan kepatuhan?
Perangkat lunak video pelatihan kepatuhan membantu organisasi membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten pelatihan berbasis video untuk memenuhi persyaratan regulasi dan kebijakan. HeyGen menggunakan avatar AI dan sintesis suara untuk menghasilkan video pelatihan profesional dari naskah atau dokumen—tanpa kamera, studio, atau kru produksi. Hasilnya adalah pelatihan kepatuhan yang konsisten dan dapat diskalakan, yang dapat diperbarui dengan cepat ketika peraturan berubah.
Bagaimana cara membuat video pelatihan kepatuhan HIPAA?
Unggah dokumentasi kebijakan HIPAA Anda atau tempelkan naskah pelatihan Anda ke HeyGen. Pilih avatar AI sebagai presenter di layar, pilih suara profesional, dan buat video Anda. Untuk organisasi layanan kesehatan yang melayani populasi beragam, gunakan terjemahan video untuk membuat versi dalam bahasa Spanyol, Mandarin, Vietnam, dan bahasa lain yang digunakan tenaga kerja Anda. Ekspor dengan paket SCORM untuk pelacakan penyelesaian di LMS.
Bisakah saya memperbarui video pelatihan kepatuhan ketika peraturan berubah?
Ya—ini adalah salah satu keunggulan utama HeyGen bagi tim kepatuhan. Saat kebijakan berubah, Anda cukup memperbarui skrip dan membuat ulang videonya. Tidak perlu menjadwalkan ulang proses syuting, memesan studio, atau mengoordinasikan ketersediaan SME. Sebagian besar pembaruan skrip menghasilkan video baru dalam waktu kurang dari 30 menit, sehingga pelatihan Anda tetap selaras dengan persyaratan regulasi yang berlaku.
Apakah HeyGen terintegrasi dengan LMS kami?
HeyGen mengekspor paket SCORM 1.2 dan SCORM 2004 yang berfungsi dengan sistem manajemen pembelajaran (LMS) utama termasuk Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, dan Absorb. Unggah paket yang telah diekspor langsung ke LMS Anda untuk melacak penyelesaian, skor, dan pernyataan kepatuhan.
Bagaimana cara kerja pelatihan kepatuhan multibahasa?
Buat video pelatihan kepatuhan Anda satu kali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan ini sudah termasuk kloning suara (sehingga pengisi suara Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio terjemahan). Versi bahasa Spanyol Anda akan terdengar seperti penutur asli Spanyol, bukan seperti bahasa Inggris yang didubbing.
Apakah konten kepatuhan saya aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat transit maupun saat tersimpan. Untuk tim kepatuhan perusahaan yang menangani dokumentasi kebijakan sensitif, HeyGen menyediakan workspace khusus dengan integrasi SSO dan manajemen pengguna terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Jenis pelatihan kepatuhan apa yang dapat saya buat?
HeyGen mendukung semua jenis pelatihan kepatuhan, termasuk: HIPAA dan privasi layanan kesehatan, OSHA dan keselamatan kerja, kepatuhan HR (pencegahan pelecehan, kode etik), regulasi keuangan (SOX, AML, insider trading), standar manufaktur (ISO, GMP), privasi data (GDPR, CCPA), serta sertifikasi khusus industri. Jika Anda dapat menulis naskahnya, HeyGen dapat membuat videonya.
Berapa lama durasi maksimal video pelatihan kepatuhan?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk memecah konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan dan pemantauan peserta belajar menjadi lebih baik.
Bisakah beberapa orang di tim kepatuhan saya menggunakan HeyGen?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat manajer kepatuhan, desainer instruksional, dan pembuat konten dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama memastikan avatar yang disetujui, elemen merek, dan template tetap dapat diakses oleh seluruh tim Anda. Kontrol admin memungkinkan Anda mengelola izin dan melacak penggunaan.
Bagaimana HeyGen dibandingkan dengan produksi video kepatuhan tradisional?
Produksi video kepatuhan tradisional memerlukan penjadwalan pembicara, pemesanan studio, koordinasi kru, dan penyuntingan pascaproduksi—biasanya memakan waktu 2–3 bulan dengan biaya sekitar $5.000–$15.000+ per video jadi. HeyGen menghasilkan video dengan kualitas setara hanya dalam hitungan menit hingga jam, dengan revisi tanpa batas tanpa biaya tambahan. Ketika regulasi berubah, Anda cukup memperbarui dan menghasilkan ulang video, bukan melakukan pengambilan gambar ulang. Würth Group melaporkan pengurangan 50% dalam waktu produksi dan 80% dalam biaya penerjemahan. Advantive memangkas waktu pembuatan konten hingga 50%.
Bisakah saya membuat kembaran digital petugas kepatuhan kami?
Ya. Fitur AI clone HeyGen membuat kembaran digital dari rekaman video singkat. Petugas kepatuhan Anda cukup merekam satu kali, lalu avatar mereka dapat menyampaikan modul pelatihan tanpa batas tanpa perlu penjadwalan tambahan. Ketika mereka meninggalkan organisasi, Anda dapat menghentikan penggunaan avatar tersebut dan membuat yang baru—tanpa konten pelatihan yang terbengkalai.
Format dan resolusi video apa saja yang didukung?
HeyGen mengekspor dalam format MP4 hingga resolusi 4K. Untuk pelatihan kepatuhan, sebagian besar organisasi menggunakan 1080p (Full HD) yang menyeimbangkan kualitas dengan ukuran file untuk pengiriman melalui LMS. Anda juga dapat mengekspor pada 720p untuk lingkungan dengan keterbatasan bandwidth atau distribusi yang berfokus pada perangkat seluler.
Jelajahi Solusi Lainnya
Use Cases
Tools
Kisah Pelanggan
- Grup Würth: Pengurangan Biaya Terjemahan 80%
- Advantive: Pembuatan Konten 50% Lebih Cepat
- Workday: Lokalisasi dalam Hitungan Menit
- Coursera: Lokalisasi Video
- Stratasys: Penerapan Pelatihan Global
- Lattice: Onboarding dalam Skala Besar
- Sibelco: Produksi Pelatihan Berskala
- HubSpot: Video AI dalam Skala Besar
- Miro: Lokalisasi Konten Global
Mulai Membuat Video Pelatihan Kepatuhan Hari Ini
Berhenti menunggu berbulan-bulan untuk konten yang sudah ketinggalan. Hasilkan pelatihan kepatuhan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan ke bahasa apa pun secara instan, dan perbarui setiap kali regulasi berubah—tanpa perlu syuting ulang. Bergabunglah dengan tim kepatuhan di perusahaan Fortune 500 yang telah memangkas waktu produksi hingga setengahnya.
- Tidak perlu kartu kredit
- Bersertifikat SOC 2 Tipe II
- Batalkan kapan saja