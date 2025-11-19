יוצר דמויות וירטואליות לסרטוני AI ריאליסטיים

צור דמות וירטואלית שתציג, תסביר, תמכור ותלמד — בלי להיות מול המצלמה בכל פעם. עם HeyGen אפשר ליצור דמות וירטואלית ריאליסטית מבוססת AI שמדברת באופן טבעי, מעבירה מסרים עקביים ומתרחבת בקלות בין סרטונים, שפות ושימושים שונים. בנה אמון, חסוך זמן ותתקשר בצורה ברורה בעזרת נוכחות דיגיטלית אנושית.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מכירות ואנגייג׳מנט לידים

מכירות ואנגייג׳מנט לידים

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

שיווק וסיפור מותג

שיווק וסיפור מותג

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

הדרכת עובדים ואונבורדינג

הדרכת עובדים ואונבורדינג

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

הדרכת לקוחות ותמיכה

הדרכת לקוחות ותמיכה

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

תקשורת פנימית

תקשורת פנימית

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

תוכן רב־לשוני וגלובלי

תוכן רב־לשוני וגלובלי

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר ליצירת דמויות וירטואליות

הפקת וידאו לא צריכה להיות תלויה בלוחות צילום, סטודיואים או אינסוף טייקים חוזרים. Virtual Person Maker של HeyGen מסיר את המגבלות האלה, תוך שמירה על הבהירות, האישיות והאמינות שהקהל מצפה להן ממגישים אנושיים אמיתיים.

זמין תמיד, עקבי תמיד

אדם וירטואלי מעביר את אותו טון, מראה ואיכות בכל וידאו. העקביות הזו מחזקת את הזיהוי של המותג ומבטלת את חוסר היציבות שנגרם מצילומים חיים, וכך מבטיחה חוויית ״דיגיטל הומן״ אחידה.

מותאם לסקייל ולמהירות

צור אדם וירטואלי אחד והשתמש בו בעשרות או אלפי סרטונים. צוותי תוכן יכולים לפרסם מהר יותר בלי להגדיל את המורכבות של ההפקה.

נוכחות אנושית בלי המגבלות האנושיות

דמויות וירטואליות משלבות את המוכרות של מציג אנושי עם היעילות של AI, ויוצרות אינטראקציות מציאותיות. אתה נשאר נוכח על המסך בלי הצורך להקליט כל עדכון מחדש.

מראה אנושי ריאליסטי

דמויות וירטואליות מעוצבות להיראות טבעיות ומקצועיות על המסך, עם יציבה מאוזנת, פרטי פנים ברורים ותמונה חדה. תנועות עדינות מונעות תחושה סטטית או מלאכותית. הריאליזם הזה שומר את הפוקוס על המסר ולא על הטכנולוגיה שמאחוריו.

Three people visible in overlapping video call windows: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

דיבור טבעי והגשה מלאת הבעה

כל דמות וירטואלית מדברת בקצב חלק, הגייה ברורה ואינטונציה טבעית. הדיבור נוצר כך שהוא מרגיש כמו שיחה טבעית ולא טקסט כתוב או רובוטי. זה הופך סרטונים ארוכים לקלים יותר לצפייה ומשפר את ההבנה של הקהל בעזרת הבעות פנים מושכות.

A woman interacts with a voice cloning app on a tablet, showing three smiling women and a "Christine Voice Clone" option.

מצגת עקבית בהתאם למותג

הדמות הווירטואלית שלך שומרת על אותה זהות ויזואלית וסגנון הגשה בכל הווידאוים. זה עוזר למותגים להישאר מזוהים גם כשהתוכן גדל במהירות. העקביות גם מפשטת תהליכי בדיקה ואישור עבור צוותים גדולים.

A smiling woman with overlaid UI elements for brand fonts, colors, and a "Safety & Security" title.

ניתן לשימוש חוזר בכל הפורמטים והערוצים

אותו אדם וירטואלי יכול להופיע בסרטוני הסבר, הדרכה, הכרזות וסרטוני תמיכה. זה מצמצם את הצורך במספר מגישים או סגנונות שונים. הקהל מתרגל לפנים דיגיטליות אחידות ועקביות.

SCORM export interface with 'Export as SCORM' enabled, version 'SCORM 1.2' selected, and a smiling man in the background.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר הדמויות הווירטואליות

להחיות כל דמות וירטואלית עם מחולל הדמויות הווירטואליות הריאליסטי הזה בארבעה צעדים פשוטים.

שלב 1

בחר את האדם הווירטואלי שלך

לבחור דמות וירטואלית מוכנה מראש או ליצור אחת מותאמת אישית. כל אפשרות מיועדת להעברת מסרים מקצועית.

שלב 2

כתוב את הסקריפט שלך

הקלד או הדבק את הטקסט שאתה רוצה שהאדם הווירטואלי יקריא. בחר שפה והגדרות טון לפי הצורך.

שלב 3

התאם אישית את הווידאו שלך

התאם רקע, פריסה ואלמנטים ויזואליים תומכים, ושמור על מיתוג עקבי בכל התוכן.

שלב 4

ליצור ולפרסם

צור את הווידאו שלך וייצא אותו לכל פלטפורמה. השתמש שוב באותו אדם וירטואלי לעדכונים עתידיים.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה אדם וירטואלי?

אדם וירטואלי הוא מציג דיגיטלי דמוי־אדם שנוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI). הוא יכול לדבר, להציג מידע ולהופיע בווידאו בלי צילום חי, בדומה לאווטאר בעולם וירטואלי.

מה ההבדל בין אדם וירטואלי לצ׳אטבוט?

צ׳אטבוט מתקשר דרך טקסט. אדם וירטואלי מתקשר באופן חזותי וקולי דרך וידאו, ויוצר חיבור אנושי חזק יותר.

האם אפשר להשתמש באדם וירטואלי לסרטוני וידאו עסקיים?

כן. דמויות וירטואליות משמשות בדרך כלל לשיווק, מכירות, הדרכה ותקשורת פנימית, תוך שימוש באנימציה כדי להגביר מעורבות. הן מיועדות לסביבות מקצועיות.

האם הדמויות הווירטואליות נראות מציאותיות?

כן. הדמויות הווירטואליות של HeyGen מעוצבות עם תנועות פנים טבעיות, תזמון דיבור והבעה משכנעת. זה הופך את הסרטונים לקלים לצפייה ומעוררי אמון.

האם אפשר לעדכן סרטונים בלי ליצור מחדש את האדם הווירטואלי?

כן. אפשר להשתמש שוב באותו אדם וירטואלי בכמות בלתי מוגבלת של סרטונים. רק מעדכנים את הסקריפט כדי ליצור תוכן חדש עם מחולל סרטוני ה-AI.

האם אדם וירטואלי מתאים לקהלים גלובליים?

כן. דמויות וירטואליות יכולות להעביר תוכן במספר שפות תוך שמירה על אותה זהות ויזואלית בעזרת פיצ׳ר video translator . זה מאפשר תקשורת גלובלית עקבית.

מי שולט בתוכן של הדמות הווירטואלית?

אתה שומר על שליטה מלאה על התסריטים, הווידאו והשימוש בהם. הדמויות הווירטואליות זמינות רק בתוך סביבת העבודה שלך ב‑HeyGen.

למה להשתמש באדם וירטואלי במקום וידאו מצולם?

דמויות וירטואליות חוסכות זמן, מצמצמות עלויות הפקה ומאפשרות עדכונים מהירים יותר. הן מספקות נוכחות אנושית בלי המגבלות של יום צילום.

