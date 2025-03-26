יוצר מצגות וידאו למצגות מיידיות

להפוך מצגות סטטיות לסרטוני וידאו מרתקים שמסבירים, משכנעים ונשארים בזיכרון. HeyGen הופכת את המתווה או השקפים שלך לסרטון ממותג ומדובב, עם מציגים ריאליסטיים, כתוביות וקצב ברמת סטודיו, כדי שתוכל להעביר סיפורים עקביים ומזמינים ללחיצה בפגישות, בהדרכות ובשיווק.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

אונבורדינג והכשרות מרחוק

אונבורדינג והכשרות מרחוק

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

דמו מכירות וסיורי מוצר

דמו מכירות וסיורי מוצר

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

דוחות הנהלה ועדכונים למשקיעים

דוחות הנהלה ועדכונים למשקיעים

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

עדכוני צוות אסינכרוניים

עדכוני צוות אסינכרוניים

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

סרטוני הדרכת לקוחות ומרכז עזרה

סרטוני הדרכת לקוחות ומרכז עזרה

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

הגשות לכנסים ואירועים

הגשות לכנסים ואירועים

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

למה להשתמש ב‑HeyGen למצגות וידאו

צור מצגות שעובדות און-דימנד ובכל לוח זמנים, ויצור וידאו־פרזנטציה שמתאימה בדיוק לצרכים שלך. HeyGen מסירה את כל החיכוך של הקלטה, עריכה ויצירת כתוביות, כדי שתוכל להתמקד במסר שלך ולא בטכנולוגיה. צור דמואים אסינכרוניים, הדרכות פנימיות, מצגות למשקיעים וסיילס ווקתרו שנראים ונשמעים מקצועיים בכל פעם עם מחולל סרטוני AI.

יצירה מהירה, תוצאה מושלמת

ליצור סטוריבורד ותסריט AI מתמצית קצרה, לבחור מציג, ואז לכוונן את הוויז׳ואליים והתזמון – הכל במקום אחד.

תוצרים נגישים ועקביים עם המותג

כתוביות אוטומטיות, תרגום כתוביות ותמיכה בערכת מיתוג מבטיחים שהמצגת שלך תהיה נגישה ומזוהה מיד עם המותג.

למחזר לכל מקום

לייצא כמה פורמטים ויחסי מסך שונים ל‑LMS, אימייל, רשתות חברתיות ודפי נחיתה – בלי להקליט מחדש.

בונה תסריטים ומתווים עם AI

הדבק הערות שקפים או בריף קצר, ו‑HeyGen תיצור עבורך תסריט תמציתי ומוכן למצגת, עם הוקים, מעברים וקריאה לפעולה ברורה. חסוך זמן על בניית המבנה ושמור על נרטיב ממוקד וצמוד לקהל שלך.

A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

מציגים וקולות ריאליסטיים

בחר מתוך מציגי AI מלאי הבעה או שיבוט הקול שלך כדי להקריא את השקופיות. מחוות טבעיות וקולות במגוון שפות גורמים למסרים שלך להישמע אנושיים ואמינים – בלי צורך בסטודיו.

A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

כתוביות אוטומטיות

תמלול אוטומטי מייצר כתוביות שניתן לערוך וכתוביות מתורגמות לשפות שונות. שפר נגישות, מעורבות ואחוזי צפייה מלאים בכל הפורמטים והאזורים.

A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

Scene Composer וסנכרון שקופיות

סנכרן אוטומטית ויז׳ואלים, אנימציות ובי־רול בשקופיות עם הקריינות. אפשר בקלות להחליף קליפים מסטוק, לוגואים או צילומי מסך ולהתאים את התזמון סצנה־אחר־סצנה.

A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר מצגות הווידאו

שלושה צעדים פשוטים לוקחים אותך מרעיון לסרטון מוכן לשיתוף.

שלב 1

להעלות או להדביק את התוכן שלך

להתחיל משקופיות, מסמך או בריף קצר. HeyGen יוצרת סטוריבורד וכמה גרסאות תסריט מותאמות לאורך ולטון, כדי לעזור לך להפוך את הסרטונים שלך למעניינים יותר.

שלב 2

לבחור מציג וללטש

בחר אווטאר AI או העלה קליפ קצר כדי ליצור שיבוט משלך, ואז עדכן את הוויז׳ואלס, הכיתובים והקצב בתוך העורך.

שלב 3

התאם לכל קהל יעד

התאם את הסצנות לצבעי המותג, לפריסות ולאלמנטים על המסך, כך שיתאימו להכשרות, שיווק או עדכונים פנימיים.

שלב 4

ייצוא והפצה

לייצא סרטוני וידאו באיכות גבוהה, קבצי כתוביות SRT ותמונות תצוגה מקדימה בתוך דקות, או לפרסם ישירות ל‑LMS, ל‑CMS או לפלטפורמות החברתיות שלך.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהי מצגת וידאו?

מצגת וידאו היא הרצאה מבוססת שקפים או תסריט שמוקלטת כווידאו שניתן לשיתוף, בדרך כלל עם ״טוקינג הד״, קריינות, כתוביות ואלמנטים ויזואליים מסונכרנים. זה פורמט אידיאלי ללמידה לפי דרישה, פיצ׳ים ועדכונים מרחוק, במיוחד כשמקליטים מצגת לקהל שלך.

האם אפשר להפוך שקופיות קיימות למצגת וידאו?

כן. העלה קובץ PPT, PDF או תמונות, ו-HeyGen תסנכרן אוטומטית את השקופיות עם הקריינות ומעברי הסצנות, כך שלא תצטרך להקליט מחדש.

האם צריך מצלמת רשת או מיקרופון?

לא, אפשר להשתמש במגישי ה-AI של HeyGen ובטקסט-לדיבור כדי להקריא את התוכן. אם מעדיפים, אפשר להעלות וידאו או קול משלך ולשלב צילומים אמיתיים עם אלמנטים של AI.

עד כמה כתוביות האוטומטיות מדויקות?

הטרנסקריפציה של HeyGen מדויקת מאוד וניתנת לעריכה; אפשר לתקן במהירות ניסוח או תזמון, או להוסיף כתוביות מותאמות לשפה המקומית לפני הייצוא.

האם אפשר להשתמש במיתוג של החברה שלי?

בהחלט. אפשר להעלות לוגואים, להגדיר פונטים וצבעי מותג ב‑Brand Kit, ולהחיל אותם על טמפלייטים של וידאו כדי לשמור על מצגות עקביות ובקו המותג.

אילו פורמטי ייצוא זמינים?

ייצוא סרטוני MP4 בפורמט רחב (16:9), ריבועי (1:1) או אנכי (9:16), יחד עם קבצי כתוביות SRT ותמונות תצוגה מקדימה (thumbnail) שמותאמות לשיתוף, באמצעות כלי יצירת מצגות הווידאו האונליין שלנו.

האם HeyGen מאובטח למצגות סודיות?

כן. תוכניות Enterprise כוללות SSO, גישה מבוססת תפקידים, אחסון מוצפן ואפשרויות תאימות. צור קשר עם צוות המכירות לדרישות אבטחה ואחסון מותאמות אישית.

האם אפשר ליצור גרסאות במספר שפות?

כן, לתרגם תסריטים, לעבור לקולות TTS מקומיים ולייצא וריאציות בשפות שונות כדי להגיע לקהלים גלובליים עם מתרגם וידאו.

כמה זמן לוקח להכין מצגת?

אפשר ליצור וללטש מצגות רבות בתוך דקות; זמן העריכה הסופי תלוי באורך ובמידת ההתאמה האישית שתבחר כשאתה משתמש במצגת וידאו.

האם אתם מציעים אונבורדינג או תמיכה לצוותים?

אנחנו מספקים אונבורדינג, חומרי הדרכה ותמיכה ייעודית ללקוחות Team ו‑Enterprise כדי לעזור לך להגדיל את היקף הפקת הווידאו וליצור מצגות וידאו.

