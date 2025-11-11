כלי לוקליזציית וידאו לקהלים גלובליים

לוקליזציה של סרטוני הווידאו שלך לעשרות שפות בלי לצלם מחדש, לערוך מחדש או לנהל שחקני דיבוב. פתרון הווידאו לוקליזציה של HeyGen משתמש ב-AI כדי לתרגם, לדבב, להוסיף כתוביות ולסנכרן וידאו כך שהמסר שלך ירגיש מקומי בכל שוק. להגיע לקהלים גלובליים מהר יותר, תוך שמירה על עקביות, בהירות ואמון במותג בקנה מידה גדול.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

קמפיינים שיווקיים גלובליים

קמפיינים שיווקיים גלובליים

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

הדרכה ואונבורדינג

הדרכה ואונבורדינג

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

הדרכת מוצר ודמוים

הדרכת מוצר ודמוים

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

תקשורת פנימית

תקשורת פנימית

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

תמיכת לקוחות ותכני עזרה

תמיכת לקוחות ותכני עזרה

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

תוכן לימודי והדרכתי

תוכן לימודי והדרכתי

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

למה HeyGen היא פלטפורמת לוקליזציית הווידאו הטובה ביותר

לוקליזציה של וידאו לא צריכה להאט את הצמיחה או לרוקן את תקציבי ההפקה. HeyGen מחליפה וורקפלואו תרגום מפוצלים במערכת מבוססת בינה מלאכותית, שמיועדת למהירות, דיוק ועקביות בכל שפה ובכל פורמט, תוך שימוש בדיבוב קולי וטקסט על המסך.

להתחיל בחינם
בנוי לסקייל גלובלי

HeyGen מאפשרת לצוותים לתרגם ולהתאים סרטון אחד או אלפים לשווקים שונים בלי לשנות את תהליכי העבודה. בין אם משיקים קמפיין גלובלי או מעדכנים תכני הדרכה, הלוקליזציה נשארת מהירה וניתנת לשחזור.

מעוצב לאותנטיות

סרטונים מותאמים לשפה שומרים על טון הדיבור הטבעי, הקצב וההתאמה הוויזואלית. כך הצופים מרגישים שהסרטון נוצר במיוחד עבורם, ולא תורגם באופן מכני.

מותאם לעדכונים שוטפים

כשהתוכן מתעדכן, אפשר ליצור מחדש גרסאות מקומיות מיד. זה מונע מסרים מיושנים בין אזורים שונים ושומר על תהליכי העבודה רזים ויעילים.

תרגום סרטוני AI בין שפות

HeyGen מתרגמת תוכן מדובר למגוון שפות תוך שמירה על הכוונה והמשמעות המקוריות. זיהוי השפה והתרגום מתבצעים אוטומטית כדי לצמצם עבודה ידנית. כך צוותים יכולים להרחיב את טווח ההשפעה שלהם בלי לגייס מתרגמים או לנהל תהליכי עבודה מורכבים.

A man speaking in a main video frame, surrounded by smaller frames showing him in different outfits, with a "Translate to any language" banner and country flags above.

דיבוב קולי טבעי עם בינה מלאכותית

אודיו מקומי נוצר באמצעות קולות AI טבעיים עם קצב ואינטונציה מציאותיים, מה שמספק דיבוב באיכות גבוהה. הקולות מעוצבים כך שיישמעו אנושיים ומעורבים ולא רובוטיים. זה משפר את האמון וההבנה של הצופים בשווקים שונים.

Three people, including a woman with blue hair, in separate rounded video frames, all with open mouths as if speaking.

סנכרון שפתיים מדויק

הדיבור המתורגם מסונכרן חזותית עם הדוברים על המסך. תנועות הפה והתזמון מותאמים כדי לצמצם חוסר התאמה חזותי. כך מתקבלת חוויית צפייה חלקה שמרגישה טבעית בכל שפה.

Voice cloning

כתוביות ותמלול רב־לשוניים

HeyGen יוצרת כתוביות מדויקות לצד אודיו מדובב כשצריך. כתוביות משפרות נגישות, צפייה במובייל וגילוי תוכן. אפשר לערוך את הכתוביות ולהשתמש בהן מחדש בכל הפלטפורמות.

Video editing interface displaying a video of a woman and the Arc de Triomphe with automatically generated subtitles.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשכבר היה לנו סרטון שהייתי עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש בכלי לוקליזציית וידאו עם בינה מלאכותית

להמיר את הסרטונים שלך למגוון שפות בארבעה צעדים פשוטים בלבד.

שלב 1

להעלות את הווידאו שלך

להעלות וידאו קיים או ליצור אחד חדש עם HeyGen. המערכת מזהה אוטומטית את השפה המדוברת ואת מבנה הווידאו.

שלב 2

בחר שפות יעד

בחר שפה אחת או כמה שפות ללוקליזציה. הגדרות הקול, הכתוביות וסנכרון השפתיים ייושמו אוטומטית.

שלב 3

ליצור גרסאות מותאמות לשוק המקומי

HeyGen מתרגם, מדבב, מסנכרן ומוסיף כתוביות לכל גרסה. אפשר לעבור על התוצאה ולערוך במידת הצורך.

שלב 4

ייצוא ופרסום

להוריד או לפרסם סרטונים מתורגמים ומותאמים לשפה המקומית בערוצי שיווק, למידה ותמיכה, תוך שימוש בפרקטיקות המומלצות לתקשורת אפקטיבית.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהי לוקליזציה של וידאו?

לוקליזציה של וידאו מתאימה תוכן וידאו לשפות ואזורים שונים. היא כוללת תרגום, דיבוב, כתוביות והתאמה ויזואלית, כך שהתוכן ירגיש מקומי וטבעי ולא מתורגם.

מה ההבדל בין לוקליזציה של וידאו לבין תרגום פשוט?

תרגום ממיר טקסט או דיבור לשפה אחרת. לוקליזציה מתאימה את הטון, ההגשה, התזמון והנגישות כדי להתאים לאופן שבו קהלים בכל אזור צורכים וידאו באופן טבעי.

האם צריך ליצור סרטון נפרד לכל שפה?

לא. HeyGen מאפשר ליצור כמה גרסאות לוקליזציה שונות מתוך וידאו מקור אחד בעזרת video translator. זה שומר את ההפקה מרוכזת ואחידה.

עד כמה מדויקת לוקליזציה של סרטוני AI?

HeyGen משתמשת במודלי בינה מלאכותית מתקדמים שאומנו על דפוסי דיבור רב־לשוניים. רמת הדיוק גבוהה ברוב מקרי השימוש המקצועיים, הלימודיים והשיווקיים, עם אפשרויות עריכה זמינות כשצריך.

האם אפשר לבצע לוקליזציה לסרטונים עם כמה דוברים?

כן. HeyGen תומכת בזיהוי וריבוי דוברים וביצירת גרסאות מקומיות, מה שמקל על יצירת חיבור עם קהל חדש. כל דובר מטופל בצורה מדויקת כדי לשמור על בהירות ותיאום.

האם לוקליזציה משפרת את ביצועי הווידאו?

סרטונים מותאמים לשפה המקומית מעלים את זמן הצפייה, רמת ההבנה והמעורבות. קהל היעד נוטה יותר לסמוך על תוכן ולהגיב אליו כשהוא מוצג בשפת האם שלו.

האם אפשר לעדכן סרטונים מותאמים לשפות שונות גם later?

כן. כשמתעדכנים התכנים המקוריים, אפשר ליצור מחדש מיד את כל הגרסאות המותאמות לשפות ואזורים שונים. זה מונע מסרים מיושנים בין אזורים.

האם לוקליזציית וידאו מתאימה לשימוש ארגוני?

כן. HeyGen תומכת בלוקליזציה בהיקפים גדולים, בשמירה על מיתוג עקבי ובתהליכי עבודה מאובטחים לצוותים גלובליים.

