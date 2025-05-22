יוצר פתיחי וידאו לקליפים מושכי תשומת לב

צור פתיחי וידאו מקצועיים שבונים זיהוי ומגדירים את הטון לכל וידאו. הקהל שלך זוכר קודם כל מה שהוא רואה, אז תן לרגעי הפתיחה שלך לעבוד בשבילך עם איכות סטודיו ו-AI לצידך. השק launch פתיחים מלוטשים שמיד מראים מי אתה, מה אתה עושה ולמה התוכן שלך חשוב. הפוך צופים למנויים עם מיתוג חזק כבר מהשנייה הראשונה.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
פתיחים לערוץ YouTube

פתיחים לערוץ YouTube

Hook your audience within seconds and spotlight your channel identity. Make a strong impression that increases retention from the very first frame.

סרטוני פרומו ושיווק

סרטוני פרומו ושיווק

Add polished branding that boosts authority and trust. Ensure every campaign begins with a consistent look and message.

השקות מוצר ודמואים

השקות מוצר ודמואים

Show viewers they are watching something worth their attention. A branded opener immediately increases the perceived value of your offering.

תוכן לימודי וקורסים

תוכן לימודי וקורסים

Use intros to frame lessons with a recognizable style. Teach with clarity and encourage students to stay engaged from the start.

סרטוני שורטס לרשתות חברתיות

סרטוני שורטס לרשתות חברתיות

Give short form content a professional finish with filters and sound effects without slowing down your workflow. Keep everything fast, branded, and optimized for performance.

תקשורת עסקית

תקשורת עסקית

From internal announcements to corporate explainers, intros give your company a cohesive voice, supported by sound effects. Present information with confidence and polish.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר ליצירת פתיחי וידאו

תן לרושם הראשוני שלך להיות החזק ביותר עם אינטרו שמחזק אמינות וסיפור. בנה את זהות המותג שלך בתוך שניות, בלי ניסיון בעריכה, בעזרת טמפלייטים לעריכת וידאו.

להתחיל בחינם
מיתוג שמובנה במערכת

צור אינטרו שמציגים את השם, הלוגו והמסר שלך עם ויז׳ואלים שמתאימים למותג. כל אינטרו נראה עקבי, כך שהקהל שלך מיד מזהה שזה אתה.

מהירות שגדלה יחד עם כמות התוכן

צור סרטוני וידאו מלוטשים יותר, מהר יותר, עם יוצר וידאו, ושמור על לוח הזמנים של הפרסומים שלך. בין אם אתה מפרסם פעם בשבוע או כל יום, פתיחי וידאו עם בינה מלאכותית יעזרו לך להישאר צעד אחד קדימה.

איכות מקצועית בכל פעם

תנועה חלקה, עיצוב נקי ואודיו איכותי הופכים את התוכן שלך מחובבני למקצועי. הרשים את הצופים במבט ראשון ותגרום להם להישאר ולצפות.

גרפיקת תנועה שנוצרה באמצעות AI

ליצור אוטומטית מעברי וידאו קולנועיים, חשיפות לוגו ואנימציות טקסט דינמיות – בלי קיפריימים ידניים ובלי טיימליינים. פשוט לתאר את הסגנון והקצב שאתה רוצה, וה‑AI בונה עבורך אינטרו מוכן לפרסום שנראה מדויק ומקצועי. ככה אפשר ליצור רושם ראשוני חזק בשניות, לא בשעות.

להתחיל בחינם →
Three people (man, woman, man) in separate rounded frames on a blue background, all with open mouths as if speaking or singing.

בקרות מיתוג מותאמות אישית

העלה את הלוגו שלך, החל צבעי מותג ובחר פונטים שמתאימים לשפה הוויזואלית שלך בכל הפלטפורמות. כל פתיח הופך להמשך טבעי של התוכן הקיים שלך, ועוזר לצופים לזהות את המותג שלך מיד. ההגדרות האלה שומרות על אחידות גם כשאתה יוצר כמה וריאציות שונות של פתיחים.

להתחיל בחינם →
A smiling man on a screen, with brand design tools for fonts and colors overlayed, editing a personalized message "Hey Maya! We have a special offer just for you!" with multiple collaborative cursors.

קריינות ומוזיקה כלולים

להוסיף קריינות AI טבעית או לבחור פסי קול שמחזקים את האווירה, האנרגיה והרגש. האלמנטים הקוליים מאוזנים אוטומטית, כך שהמוזיקה אף פעם לא משתלטת על הווידאו או על הקריינות. ככה יוצרים פתיחים שמרגישים סוחפים ומרתקים מהשנייה הראשונה.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

ייצוא מיידי למגוון פלטפורמות

ליצור פעם אחת ולהפיץ בכל מקום עם מחולל סרטוני AI שמתאים את האינטרו שלך ל‑YouTube, TikTok, Instagram ועוד. לייצא גרסאות אנכיות, ריבועיות או רחבות תוך שמירה על הפריימינג, התזמון והלייאאוט. האינטרו שלך מתאים לכל ערוץ ולכל קהל בלי שלבי עריכה נוספים.

להתחיל בחינם →
Man smiling next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר פתיחי הווידאו

לעבור מרעיון לאינטרו ממותג בכמה צעדים מודרכים. ה‑AI יוצר ומארגן את רכיבי הווידאו שלך כדי שתוכל לסיים יותר תוכן בפחות מאמץ.

להתחיל בחינם
שלב 1

תאר את האינטרו שלך

שתף את נושא הווידאו, קהל היעד והטון. ה‑AI יוצר סטוריבורד שמבטיח שהפתיח שלך יתאים למסרים שלך.

שלב 2

התאם את הסגנון שלך

הוסף אלמנטים של המותג, התאם את הלייאאוט ולטש את התזמון. קבל בדיוק את האנימציה שדמיינת – בלי צורך בכלים מורכבים.

שלב 3

להוסיף אודיו וכתוביות

בחר קריינות, מוזיקה וטקסט ברור כדי לחזק את המסר שלך. נגישות ומעורבות מובנות אוטומטית בכל פתיח.

שלב 4

ייצוא ופרסום

הורד את האינטרו שלך בפורמט המושלם לכל פלטפורמה. החל אותו על כל הסרטונים שלך וספק חוויית צפייה עקבית בכל התכנים.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר אינטרו לווידאו?

יוצר פתיחי וידאו הוא כלי שמייצר פתיחים קצרים ממותגים לסרטונים שלך. הוא מוסיף התחלה מקצועית שמשפרת זיהוי מותג, אמון ושימור קהל, בעזרת טמפלייטים של סרטוני פתיח.

מה האורך המומלץ לפתיח וידאו?

שמור על פתיח קצר וממוקד, בדרך כלל בין 3 ל־10 שניות. פתיח קצר יותר שומר על עניין הצופים ומעביר אותם מהר יותר לתוכן המרכזי.

האם אפשר להוסיף את הלוגו שלי לאינטרו?

כן, אפשר להעלות לוגואים ולהחיל את צבעי המותג והפונטים שלך. כך הזהות שלך נשארת עקבית ומוכרת מיד.

האם צריך ניסיון בעריכה?

לא, ה‑AI מטפל באנימציה ובעיצוב בשבילך. אפשר ליצור אינטרואים שנראים מקצועיים לגמרי בלי ללמוד תוכנות מורכבות.

האם אפשר להוסיף מוזיקה ודיבוב קולי?

כן, אפשר לבחור מקרייני קול AI ומקטעי מוזיקה נבחרים כדי לשדרג את האינטרו. אודיו מוסיף אנרגיה ורגש לרגעי הפתיחה.

האם אפשר להשתמש באותו אינטרו בכל הפלטפורמות?

כן, לייצא בכמה פורמטי יחס־גובה־רוחב שמתאימים לכל פלטפורמה. פתיח אחד הופך לנכס גמיש לכל התוכן שלך.

האם אפשר לעדכן את האינטרו שלי אחר כך?

אפשר לערוך בקלות את התזמון, הוויז׳ואלס או המסרים בכל רגע. האינטרו שלך מתפתח יחד עם המותג שלך כשהוא גדל ומשתנה.

האם פתיחים מועילים לסרטוני וידאו עסקיים?

בהחלט, אינטרו משדר מקצועיות ועוזר לקהל לסמוך על המסר. תקשורת תאגידית מרוויחה מפתיח ממותג ואחיד עם טמפלייטים מקצועיים של סרטוני אינטרו.

באילו פורמטי וידאו אפשר להוריד?

ייצוא בפורמטי MP4 באיכות גבוהה, מוכנים לפוסטים ברשתות חברתיות, מצגות וסטרימינג. הכל מותאם לפרסום מהיר.

האם אפשר להשתמש באינטרו שלי למטרות מסחריות?

כן, אפשר להשתמש באינטרו שלך בחופשיות בפרויקטים ללקוחות, בקמפיינים שיווקיים ובתוכן ממוסחר. הם מיועדים לשימוש מקצועי אמיתי בעולם האמיתי.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background