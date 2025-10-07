צור מודעות וידאו באיכות סטודיו בלי מצלמות, צוותי הפקה או כלי עריכה מורכבים. עם HeyGen אתה יכול להפוך רעיונות פשוטים לקריאייטיבים מלוטשים ובעלי אימפקט גבוה שמושכים תשומת לב ומניעים תוצאות עסקיות אמיתיות. צור יותר מודעות, בדוק מהר יותר ותגדיל קמפיינים בקלות.
לנסות את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו
Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
למה להשתמש ב‑HeyGen עבור מודעות וידאו
HeyGen נותנת לך תהליך עבודה מלא להפקת וידאו שמונע על ידי AI, כך שקל ליצור מודעות שממירות בכל ערוץ. מהתסריט דרך הוויז׳ואלס ועד לאווטארים – הכל מתבצע בחוויה אחת חלקה עם מחולל מודעות הווידאו שלנו. להעלות קמפיינים מהר יותר ולהגדיל את החשיפה שלך.
ליצור מודעות חזקות תוך דקות עם תסריטים, ויז׳ואלים ומסרים שמופקים ב‑AI ומותאמים לביצועים בכל פלטפורמה.
כל מודעה נבנית כדי להגדיל מעורבות ולשפר שיעורי הקלקה, כדי שתוכל להפיק יותר ערך מכל קמפיין בעזרת כלי הווידאו עם הבינה המלאכותית שלנו.
ליצור וריאציות, לוקליזציות וקונספטים חדשים למודעות באופן מיידי, כדי לעזור לצוות שלך לשמור על תפוקה עקבית בלי להוסיף משאבים נוספים.
יצירת תסריט בעזרת AI
הפוך פרומפטים פשוטים לסקריפטים שיווקיים משכנעים שמדגישים את הערך של המוצר שלך. ה‑AI שלנו בונה כל מסר כך שיתפוס את תשומת הלב של הצופים מהר ויכוון אותם לפעולה.
אווטארים וקולות קריינות עם בינה מלאכותית
תן למסרים שלך חיים עם אווטארים שנראים טבעי וקריינות מרגשת במגוון שפות. צור סרטוני פרסום מלוטשים בלי לצלם וידאו ובלי לשכור מגישים, בעזרת כלי יצירת מודעות הווידאו החינמי שלנו.
ייצוא במגוון פורמטים
ייצא את המודעה שלך בפורמטים אנכיים, ריבועיים או אופקיים לפלטפורמות כמו TikTok, Instagram, YouTube ועוד, בעזרת כלי יצירת מודעות הווידאו אונליין שלנו. שמור על קריאייטיב עקבי ומותאם-מותג בכל מקום שבו הקהל שלך נמצא.
כלי שיפור ויזואלי
שפר את המראה של המודעה שלך עם שדרוגי תאורה, קצב ועיצוב אוטומטיים כדי ליצור סרטון פרסום אפקטיבי. הפק וידאו נקי ומקצועי גם אם אף פעם לא ערכת וידאו קודם.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש ביוצר מודעות הווידאו
HeyGen מקלה על כל אחד ליצור מודעות וידאו מוכנות להשקה. לא צריך ציוד, כישורי עריכה או ניסיון בהפקה כדי ליצור את מודעת הווידאו שלך תוך דקות.
תאר בכמה משפטים את המוצר, קהל היעד או מטרת הקמפיין שלך. HeyGen משתמש בזה כדי ליצור תסריט מותאם אישית וסטוריבורד ראשוני שמיושרים עם היעד השיווקי שלך.
סקור את הסקריפט והסטוריבורד שנוצרו, קיצור או הארכת שורות לקצב נכון, כוונון הקריאה לפעולה, ואישור שהטון והמסרים תואמים את המותג שלך לפני שעוברים לחלק הוויזואלי.
לבחור אווטאר או מציג, לבחור רקעים ותמונות, להוסיף מוזיקה וכתוביות, ולבחור קול או להקליט קול משלך. לכוון את התזמון וסדר הסצנות כדי שהמודעה תזרום בצורה טבעית.
צור גרסאות מוכנות לפלטפורמות שונות בעזרת פריסטים לרשתות חברתיות, לאתר או לסטרימינג, או הורד קבצי MP4. צור כמה וריאציות לבדיקות, ואז העלה והתחל את הקמפיין שלך.
יוצר מודעות וידאו הוא כלי שעוזר לך ליצור סרטוני פרסום במהירות בעזרת סקריפטים מבוססי AI, אווטארים, טמפלייטים ושיפורים ויזואליים. הוא מפשט את כל תהליך יצירת המודעה.
לא צריך שום ניסיון כדי להשתמש במחולל סרטוני ה‑AI והכלים. HeyGen מטפלת אוטומטית בתסריט, בוויז׳ואלים, בקריינות ובפורמט, כך שכל אחד יכול ליצור פרסומות מלוטשות ויעילות.
כן, מודעות הווידאו החינמיות שלנו ידידותיות למשתמש. אפשר להתאים אישית את הסקריפט, הוויז׳ואלס, האווטאר, השפה, הקצב והסגנון כך שיתאימו למותג שלך ולמטרות הקמפיין.
אפשר ליצור פרומואים למוצרים, מודעות בסגנון UGC, סרטוני מותג, סרטוני הסבר, מודעות פרפורמנס, סרטוני המלצות ועוד — לכל ערוץ שיווק.
בהחלט. HeyGen תומכת בדיבוב קולי רב־לשוני ובאווטארים, כך שאפשר לבצע לוקליזציה למודעות לקהלים גלובליים בתוך שניות.
כן. אפשר לייצא וידאו בכל הגדלים המרכזיים, כולל 9:16, 1:1 ו‑16:9, כדי לוודא שהמודעות שלך מתאימות ל‑TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ופלטפורמות נוספות.
כן. כל התוכן שנוצר עם HeyGen יכול לשמש לפרסום מסחרי בכל הערוצים, גם ממומנים וגם אורגניים.
רוב המשתמשים יוצרים מודעת וידאו מלוטשת ומוכנה להשקה תוך כמה דקות בלבד. ה‑AI עושה את רוב העבודה הכבדה כדי שתוכל לעבוד מהר יותר ובביטחון.
כן. אפשר ליצור מיידית הוקים, תסריטים, סגנונות ופורמטים חדשים עם מחולל המודעות שלנו, כדי להריץ מבחני A/B ולשפר את ביצועי השיווק.
לא צריך להוריד שום דבר. HeyGen פועלת לגמרי אונליין, ומאפשרת לך ליצור מודעות וידאו מכל מכשיר שמחובר לאינטרנט.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.