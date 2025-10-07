יוצר מודעות וידאו: ליצור מודעות קריאייטיביות בדקות

צור מודעות וידאו באיכות סטודיו בלי מצלמות, צוותי הפקה או כלי עריכה מורכבים. עם HeyGen אתה יכול להפוך רעיונות פשוטים לקריאייטיבים מלוטשים ובעלי אימפקט גבוה שמושכים תשומת לב ומניעים תוצאות עסקיות אמיתיות. צור יותר מודעות, בדוק מהר יותר ותגדיל קמפיינים בקלות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מודעות השקת מוצר

מודעות השקת מוצר

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

מודעות וידאו בסגנון UGC

מודעות וידאו בסגנון UGC

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

קמפיינים להגברת מודעות למותג

קמפיינים להגברת מודעות למותג

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

מודעות פרפורמנס מרקטינג

מודעות פרפורמנס מרקטינג

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

קידומי איקומרס

קידומי איקומרס

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

מודעות לקורסים ושירותים

מודעות לקורסים ושירותים

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

למה להשתמש ב‑HeyGen עבור מודעות וידאו

HeyGen נותנת לך תהליך עבודה מלא להפקת וידאו שמונע על ידי AI, כך שקל ליצור מודעות שממירות בכל ערוץ. מהתסריט דרך הוויז׳ואלס ועד לאווטארים – הכל מתבצע בחוויה אחת חלקה עם מחולל מודעות הווידאו שלנו. להעלות קמפיינים מהר יותר ולהגדיל את החשיפה שלך.

הפקה מהירה לצמיחה מואצת

ליצור מודעות חזקות תוך דקות עם תסריטים, ויז׳ואלים ומסרים שמופקים ב‑AI ומותאמים לביצועים בכל פלטפורמה.

מתוכנן לביצועים מקסימליים

כל מודעה נבנית כדי להגדיל מעורבות ולשפר שיעורי הקלקה, כדי שתוכל להפיק יותר ערך מכל קמפיין בעזרת כלי הווידאו עם הבינה המלאכותית שלנו.

יצירה בקנה מידה גדול

ליצור וריאציות, לוקליזציות וקונספטים חדשים למודעות באופן מיידי, כדי לעזור לצוות שלך לשמור על תפוקה עקבית בלי להוסיף משאבים נוספים.

יצירת תסריט בעזרת AI

הפוך פרומפטים פשוטים לסקריפטים שיווקיים משכנעים שמדגישים את הערך של המוצר שלך. ה‑AI שלנו בונה כל מסר כך שיתפוס את תשומת הלב של הצופים מהר ויכוון אותם לפעולה.

A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

אווטארים וקולות קריינות עם בינה מלאכותית

תן למסרים שלך חיים עם אווטארים שנראים טבעי וקריינות מרגשת במגוון שפות. צור סרטוני פרסום מלוטשים בלי לצלם וידאו ובלי לשכור מגישים, בעזרת כלי יצירת מודעות הווידאו החינמי שלנו.

Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

ייצוא במגוון פורמטים

ייצא את המודעה שלך בפורמטים אנכיים, ריבועיים או אופקיים לפלטפורמות כמו TikTok, Instagram, YouTube ועוד, בעזרת כלי יצירת מודעות הווידאו אונליין שלנו. שמור על קריאייטיב עקבי ומותאם-מותג בכל מקום שבו הקהל שלך נמצא.

A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

כלי שיפור ויזואלי

שפר את המראה של המודעה שלך עם שדרוגי תאורה, קצב ועיצוב אוטומטיים כדי ליצור סרטון פרסום אפקטיבי. הפק וידאו נקי ומקצועי גם אם אף פעם לא ערכת וידאו קודם.

A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר מודעות הווידאו

HeyGen מקלה על כל אחד ליצור מודעות וידאו מוכנות להשקה. לא צריך ציוד, כישורי עריכה או ניסיון בהפקה כדי ליצור את מודעת הווידאו שלך תוך דקות.

שלב 1

להתחיל עם פרומפט

תאר בכמה משפטים את המוצר, קהל היעד או מטרת הקמפיין שלך. HeyGen משתמש בזה כדי ליצור תסריט מותאם אישית וסטוריבורד ראשוני שמיושרים עם היעד השיווקי שלך.

שלב 2

סקירה ושיפור התסריט

סקור את הסקריפט והסטוריבורד שנוצרו, קיצור או הארכת שורות לקצב נכון, כוונון הקריאה לפעולה, ואישור שהטון והמסרים תואמים את המותג שלך לפני שעוברים לחלק הוויזואלי.

שלב 3

התאם אישית ויז׳ואל וקול

לבחור אווטאר או מציג, לבחור רקעים ותמונות, להוסיף מוזיקה וכתוביות, ולבחור קול או להקליט קול משלך. לכוון את התזמון וסדר הסצנות כדי שהמודעה תזרום בצורה טבעית.

שלב 4

ייצוא והשקה

צור גרסאות מוכנות לפלטפורמות שונות בעזרת פריסטים לרשתות חברתיות, לאתר או לסטרימינג, או הורד קבצי MP4. צור כמה וריאציות לבדיקות, ואז העלה והתחל את הקמפיין שלך.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר מודעות וידאו?

יוצר מודעות וידאו הוא כלי שעוזר לך ליצור סרטוני פרסום במהירות בעזרת סקריפטים מבוססי AI, אווטארים, טמפלייטים ושיפורים ויזואליים. הוא מפשט את כל תהליך יצירת המודעה.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא צריך שום ניסיון כדי להשתמש במחולל סרטוני ה‑AI והכלים. HeyGen מטפלת אוטומטית בתסריט, בוויז׳ואלים, בקריינות ובפורמט, כך שכל אחד יכול ליצור פרסומות מלוטשות ויעילות.

האם אפשר להתאים אישית את המודעות ש‑HeyGen יוצרת?

כן, מודעות הווידאו החינמיות שלנו ידידותיות למשתמש. אפשר להתאים אישית את הסקריפט, הוויז׳ואלס, האווטאר, השפה, הקצב והסגנון כך שיתאימו למותג שלך ולמטרות הקמפיין.

איזה סוגי מודעות אפשר ליצור עם HeyGen?

אפשר ליצור פרומואים למוצרים, מודעות בסגנון UGC, סרטוני מותג, סרטוני הסבר, מודעות פרפורמנס, סרטוני המלצות ועוד — לכל ערוץ שיווק.

האם אפשר ליצור מודעות בשפות שונות?

בהחלט. HeyGen תומכת בדיבוב קולי רב־לשוני ובאווטארים, כך שאפשר לבצע לוקליזציה למודעות לקהלים גלובליים בתוך שניות.

האם HeyGen תומכת בפורמטים ייעודיים לפלטפורמות שונות?

כן. אפשר לייצא וידאו בכל הגדלים המרכזיים, כולל 9:16, 1:1 ו‑16:9, כדי לוודא שהמודעות שלך מתאימות ל‑TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ופלטפורמות נוספות.

האם אפשר להשתמש במודעות האלה למטרות מסחריות?

כן. כל התוכן שנוצר עם HeyGen יכול לשמש לפרסום מסחרי בכל הערוצים, גם ממומנים וגם אורגניים.

כמה זמן לוקח ליצור מודעת וידאו?

רוב המשתמשים יוצרים מודעת וידאו מלוטשת ומוכנה להשקה תוך כמה דקות בלבד. ה‑AI עושה את רוב העבודה הכבדה כדי שתוכל לעבוד מהר יותר ובביטחון.

האם אפשר לבדוק כמה וריאציות של מודעות?

כן. אפשר ליצור מיידית הוקים, תסריטים, סגנונות ופורמטים חדשים עם מחולל המודעות שלנו, כדי להריץ מבחני A/B ולשפר את ביצועי השיווק.

האם צריך להוריד תוכנה כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא צריך להוריד שום דבר. HeyGen פועלת לגמרי אונליין, ומאפשרת לך ליצור מודעות וידאו מכל מכשיר שמחובר לאינטרנט.

