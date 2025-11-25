יוצר מודעות UGC לקמפיינים שממירים יותר

ליצור מודעות UGC אותנטיות שעוצרות את הגלילה ומרגישות כמו פוסטים אמיתיים של לקוחות – בלי ימי צילום ובלי מחזורי הפקה ארוכים. HeyGen עוזרת למותגים ליצור סרטוני טסטימוניאל, מודעות סקיט, הדגמות מוצר ותוכן UGC שנראה מקומי לפלטפורמה, עם ״טאלנט״ ריאליסטי, קריינות טבעית ופורמטים מוכנים לפרסום. לבדוק יותר קריאייטיבים, לגדול מהר יותר ולהישאר אותנטיים בתוצאות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
מודעות הוכחה חברתית והמלצות לקוחות

מודעות הוכחה חברתית והמלצות לקוחות

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

דמו מוצר וסרטוני ״איך לעשות״ מהירים

דמו מוצר וסרטוני ״איך לעשות״ מהירים

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

מערכונים זוגיים וקליפים בסגנון אינפלואנסרים

מערכונים זוגיים וקליפים בסגנון אינפלואנסרים

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

ספוטים מקוריים בסגנון פודקאסט

ספוטים מקוריים בסגנון פודקאסט

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

אופטימיזציה דינמית לקריאייטיב ו‑A/B טסטינג

אופטימיזציה דינמית לקריאייטיב ו‑A/B טסטינג

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

קמפיינים מקומיים ורב־לשוניים

קמפיינים מקומיים ורב־לשוניים

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

למה HeyGen הוא מחולל מודעות UGC הטוב ביותר

HeyGen משלבת ריאליזם ומהירות כדי שאסטרטגיית הקריאייטיב שלך תזוז בקצב של השוק. ליצור תסריטים או להעלות בריפים, לבחור טאלנט שנראה אמיתי או לשבט דמות דוברת, ולכוונן כל סצנה כך שתתאים להתנהגות בפלטפורמה. ככה מקבלים יותר וריאציות של מודעות, בדיקות מהירות יותר, ושיפור מדיד – בלי לוותר על אותנטיות.

להתחיל בחינם
ליצור מודעות שמרגישות כמו אנשים אמיתיים

צור סרטוני סלפי, פודקאסט או ביקורת עם חוסר שלמות טבעי, תגובות אותנטיות וקצב אורגני, כדי שהצופים יסמכו על המסר.

להגדיל את היצירתיות עם שליטה ודיוק

צור בבת אחת וריאציות שונות, החלף קולות וכתוביות, או התאם שפה ויז׳ואלים לשווקים שונים כדי לבדוק מה עובד הכי טוב – תוך שמירה על שליטה יצירתית מלאה בתסריט ובתזמון.

להפחית את זמן והעלות של ההפקה

דלג על תיאום ימי צילום, נסיעות וחוזים עם טאלנטים, והתמקד ביצירת מודעות AI. HeyGen מטפלת בקאסטינג, קריינות, כתוביות ועריכה, כדי שהצוותים יוכלו ליצור קמפייני וידאו UGC בתוך שעות במקום שבועות.

אפשרויות ריאליסטיות של טאלנטים ואווטארים

בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מגוונים ומשכנעים, שמרגישים כמו יוצרים אמיתיים ולא שחקנים שקוראים טקסט. אפשר גם להעלות קליפ קצר כדי לשבט את הנוכחות שלך מול המצלמה, ולשמור על קול המותג שלך אחיד בכל מודעת UGC.

להתחיל בחינם →
Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

שליטה מדויקת בתסריט ועריכת פרומפטים

לקחת שליטה מלאה על כל רגע במודעת ה‑UGC שלך עם הנחיית תסריט ברמת השנייה. לכוון ניסוח, תזמון, תגובות, פאוזות והדגשות כך שהווידאו ירגיש מדויק ומתוכנן, אבל עדיין ישמור על הטון הקז׳ואלי והאותנטי שבו UGC עובד הכי טוב. לבצע עריכות מהירות בלי לצלם מחדש ובלי להתחיל הכל מההתחלה.

להתחיל בחינם →
A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

קריינות טבעית וכתוביות מתורגמות ומותאמות לשוק המקומי

צור קריינות קולית טבעית במגוון שפות ומבטאים כדי להגיע לקהלים גלובליים בלי עלויות הפקה נוספות. הוסף כתוביות אוטומטית לגלילה בשקט, כוונן את הטקסט ישירות בתוך הווידאו, וייצא קבצי כתוביות כדי לעמוד בדרישות פלטפורמה ונגישות בכל הערוצים.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

מדיה גנרטיבית יחד עם ספריית סטוק ברישיון

שלב B-roll שנוצר עם בינה מלאכותית יחד עם מיליוני קליפים ותמונות סטוק ברישיון כדי ליצור מודעות UGC עשירות ויזואלית. השילוב הזה שומר על תחושה רעננה ומגוונת בתוכן שלך, תוך הבטחה שהכול בטוח מבחינת זכויות יוצרים ומוכן לשימוש במדיה ממומנת בקנה מידה גדול.

להתחיל בחינם →
A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת ה‑image to video החדשנית ביותר בשוק.

אני נראה
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב מדיה לימודית
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל מודעות UGC

צור מודעות UGC בכמה צעדים ברורים, עם שליטה מלאה ששומרת על תחושת קריאייטיב אמיתית.

להתחיל בחינם
שלב 1

תאר בקצרה או הדבק את הרעיון שלך

להגדיר ל‑HeyGen את המוצר, קהל היעד, הטון הרצוי והפלטפורמה ליצירת מודעות AI. להדביק תסריט קיים או לתת ל‑AI לנסח עבורך כמה הוקים קצרים.

שלב 2

בחר טאלנט ופורמט

לבחור שחקן ריאליסטי, סטייל סלפי או לייאאוט של פודקאסט. לבחור קול, כתוביות, ולהגדיר אם רוצים פריימינג רועד, מצלמה ביד או יציב.

שלב 3

ליצור וריאציות ולשפר

צור כמה גרסאות עם הוקים שונים, CTA שונים ומוזיקה איכותית לתוכן ה‑UGC שלך. ערוך שורות ספציפיות, החלף ריאקשנים או שנה את התזמון של הסצנות כדי להגיע לקצב המושלם.

שלב 4

ייצוא ובדיקה

להוריד קבצים מוכנים לפלטפורמות, או להשתמש בקישורים מאוחסנים לפלטפורמות פרסום ואנליטיקס. לבצע איטרציות במהירות על בסיס נתוני ביצועים.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה מודעות UGC?

מודעות UGC מחקות תוכן אמיתי של משתמשים, כמו ביקורות וטסטימוניאלס קצרים, כדי לבנות אמון ולהגדיל המרות. HeyGen מייצרת את הפורמטים האלה במהירות בעזרת טאלנטים ריאליסטיים והגשה טבעית.

האם צריך לצלם משהו כדי ליצור מודעות UGC?

לא. HeyGen יכולה ליצור מודעות בסגנון UGC מתסריטים או פרומפטים בעזרת טאלנטים מבוססי AI, קריינות וידאו ומדיה סטוק. אפשר גם להעלות קליפים קיימים ולשלב אותם עם סצנות שנוצרו במערכת.

האם אפשר לשלוט בדיוק בטקסט ובתזמון?

כן. HeyGen נותנת לך שליטה בתסריט ברמת השנייה, כדי שתוכל לכוון תגובות, דיאלוג וקצב, תוך שמירה על תחושה סופית אותנטית.

האם הקולות והכתוביות מותאמים לשפות מקומיות?

כן. אפשר לבחור מבין שפות רבות, מבטאים וסגנונות כתוביות. אפשר להפיק גרסאות מקומיות במהירות בלי לצלם מחדש דרך מתרגם הווידאו.

כמה וריאציות של מודעות אפשר ליצור?

יצירה במקבצים מאפשרת לך להפיק עשרות וריאציות בבת אחת, להחליף פתיחים, קריאות לפעולה ותמונות כדי להאיץ A/B testing למודעות וידאו.

האם התוכן שנוצר בטוח למותג?

כן. אתה שומר על שליטה יצירתית מלאה, ו-HeyGen מיישמת כללי בטיחות תוכן והנחיות שימוש כדי שהפלטים יעמדו בסטנדרטים של המותג לפרסומות איכותיות.

האם אפשר להשתמש באינפלואנסרים אמיתיים או בקליפים של לקוחות?

כן. אפשר לשלב צילומי משפיענים שהעלית או סרטונים אמיתיים של לקוחות עם נכסים שנוצרו ב‑AI, או לשבט דמות דובר (באישור) כדי ליצור סדרת תכנים עקבית למודעות עם בינה מלאכותית.

אילו פורמטי ייצוא זמינים?

ייצוא קבצי MP4 שמותאמים ל‑TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ולמיקומים פרוגרמטיים, והורדת קבצי כתוביות כמו SRT עבור כיתוביות.

האם המודעות האלה יעברו את מדיניות הפרסום של הפלטפורמות?

HeyGen עוזרת לך ליצור תוכן שעומד בדרישות הרגולציה, אבל האחריות לבדיקות הסופיות היא עליך. אנחנו ממליצים לעבור על מדיניות הפלטפורמות כדי להבין את הדרישות הספציפיות לתוכן קריאייטיב ולקופי של מודעות.

איך לבצע איטרציה לפי ביצועי המודעות?

השתמש במחזורי יצירה מהירים כדי ליצור הוקים ויז׳ואלים חדשים, ואז להחליף את האלמנטים המנצחים בוריאנטים חדשים. מצב הבאטצ׳ של HeyGen הופך את האיטרציה למהירה ומבוססת נתונים.

האם צוותים יכולים לעבוד יחד על פרויקטי UGC?

כן. אפשר להזמין חברי צוות, לשתף פרויקטים ולהשאיר הערות ביקורת כדי שצוותי הקריאייטיב, השיווק והאנליטיקס יישארו מסונכרנים על מודעות שמשתמשות ב-AI.

כמה מאובטחים הווידאו והנתונים שלי?

ההעלאות והנכסים שנוצרים עבורך נשמרים בצורה מאובטחת, עם בקרת גישה, ומעובדים לפי מיטב שיטות העבודה להגנת פרטיות.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background