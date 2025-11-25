ליצור מודעות UGC אותנטיות שעוצרות את הגלילה ומרגישות כמו פוסטים אמיתיים של לקוחות – בלי ימי צילום ובלי מחזורי הפקה ארוכים. HeyGen עוזרת למותגים ליצור סרטוני טסטימוניאל, מודעות סקיט, הדגמות מוצר ותוכן UGC שנראה מקומי לפלטפורמה, עם ״טאלנט״ ריאליסטי, קריינות טבעית ופורמטים מוכנים לפרסום. לבדוק יותר קריאייטיבים, לגדול מהר יותר ולהישאר אותנטיים בתוצאות.
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
למה HeyGen הוא מחולל מודעות UGC הטוב ביותר
HeyGen משלבת ריאליזם ומהירות כדי שאסטרטגיית הקריאייטיב שלך תזוז בקצב של השוק. ליצור תסריטים או להעלות בריפים, לבחור טאלנט שנראה אמיתי או לשבט דמות דוברת, ולכוונן כל סצנה כך שתתאים להתנהגות בפלטפורמה. ככה מקבלים יותר וריאציות של מודעות, בדיקות מהירות יותר, ושיפור מדיד – בלי לוותר על אותנטיות.
צור סרטוני סלפי, פודקאסט או ביקורת עם חוסר שלמות טבעי, תגובות אותנטיות וקצב אורגני, כדי שהצופים יסמכו על המסר.
צור בבת אחת וריאציות שונות, החלף קולות וכתוביות, או התאם שפה ויז׳ואלים לשווקים שונים כדי לבדוק מה עובד הכי טוב – תוך שמירה על שליטה יצירתית מלאה בתסריט ובתזמון.
דלג על תיאום ימי צילום, נסיעות וחוזים עם טאלנטים, והתמקד ביצירת מודעות AI. HeyGen מטפלת בקאסטינג, קריינות, כתוביות ועריכה, כדי שהצוותים יוכלו ליצור קמפייני וידאו UGC בתוך שעות במקום שבועות.
אפשרויות ריאליסטיות של טאלנטים ואווטארים
בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מגוונים ומשכנעים, שמרגישים כמו יוצרים אמיתיים ולא שחקנים שקוראים טקסט. אפשר גם להעלות קליפ קצר כדי לשבט את הנוכחות שלך מול המצלמה, ולשמור על קול המותג שלך אחיד בכל מודעת UGC.
שליטה מדויקת בתסריט ועריכת פרומפטים
לקחת שליטה מלאה על כל רגע במודעת ה‑UGC שלך עם הנחיית תסריט ברמת השנייה. לכוון ניסוח, תזמון, תגובות, פאוזות והדגשות כך שהווידאו ירגיש מדויק ומתוכנן, אבל עדיין ישמור על הטון הקז׳ואלי והאותנטי שבו UGC עובד הכי טוב. לבצע עריכות מהירות בלי לצלם מחדש ובלי להתחיל הכל מההתחלה.
קריינות טבעית וכתוביות מתורגמות ומותאמות לשוק המקומי
צור קריינות קולית טבעית במגוון שפות ומבטאים כדי להגיע לקהלים גלובליים בלי עלויות הפקה נוספות. הוסף כתוביות אוטומטית לגלילה בשקט, כוונן את הטקסט ישירות בתוך הווידאו, וייצא קבצי כתוביות כדי לעמוד בדרישות פלטפורמה ונגישות בכל הערוצים.
מדיה גנרטיבית יחד עם ספריית סטוק ברישיון
שלב B-roll שנוצר עם בינה מלאכותית יחד עם מיליוני קליפים ותמונות סטוק ברישיון כדי ליצור מודעות UGC עשירות ויזואלית. השילוב הזה שומר על תחושה רעננה ומגוונת בתוכן שלך, תוך הבטחה שהכול בטוח מבחינת זכויות יוצרים ומוכן לשימוש במדיה ממומנת בקנה מידה גדול.
איך להשתמש במחולל מודעות UGC
צור מודעות UGC בכמה צעדים ברורים, עם שליטה מלאה ששומרת על תחושת קריאייטיב אמיתית.
להגדיר ל‑HeyGen את המוצר, קהל היעד, הטון הרצוי והפלטפורמה ליצירת מודעות AI. להדביק תסריט קיים או לתת ל‑AI לנסח עבורך כמה הוקים קצרים.
לבחור שחקן ריאליסטי, סטייל סלפי או לייאאוט של פודקאסט. לבחור קול, כתוביות, ולהגדיר אם רוצים פריימינג רועד, מצלמה ביד או יציב.
צור כמה גרסאות עם הוקים שונים, CTA שונים ומוזיקה איכותית לתוכן ה‑UGC שלך. ערוך שורות ספציפיות, החלף ריאקשנים או שנה את התזמון של הסצנות כדי להגיע לקצב המושלם.
להוריד קבצים מוכנים לפלטפורמות, או להשתמש בקישורים מאוחסנים לפלטפורמות פרסום ואנליטיקס. לבצע איטרציות במהירות על בסיס נתוני ביצועים.
מודעות UGC מחקות תוכן אמיתי של משתמשים, כמו ביקורות וטסטימוניאלס קצרים, כדי לבנות אמון ולהגדיל המרות. HeyGen מייצרת את הפורמטים האלה במהירות בעזרת טאלנטים ריאליסטיים והגשה טבעית.
לא. HeyGen יכולה ליצור מודעות בסגנון UGC מתסריטים או פרומפטים בעזרת טאלנטים מבוססי AI, קריינות וידאו ומדיה סטוק. אפשר גם להעלות קליפים קיימים ולשלב אותם עם סצנות שנוצרו במערכת.
כן. HeyGen נותנת לך שליטה בתסריט ברמת השנייה, כדי שתוכל לכוון תגובות, דיאלוג וקצב, תוך שמירה על תחושה סופית אותנטית.
כן. אפשר לבחור מבין שפות רבות, מבטאים וסגנונות כתוביות. אפשר להפיק גרסאות מקומיות במהירות בלי לצלם מחדש דרך מתרגם הווידאו.
יצירה במקבצים מאפשרת לך להפיק עשרות וריאציות בבת אחת, להחליף פתיחים, קריאות לפעולה ותמונות כדי להאיץ A/B testing למודעות וידאו.
כן. אתה שומר על שליטה יצירתית מלאה, ו-HeyGen מיישמת כללי בטיחות תוכן והנחיות שימוש כדי שהפלטים יעמדו בסטנדרטים של המותג לפרסומות איכותיות.
כן. אפשר לשלב צילומי משפיענים שהעלית או סרטונים אמיתיים של לקוחות עם נכסים שנוצרו ב‑AI, או לשבט דמות דובר (באישור) כדי ליצור סדרת תכנים עקבית למודעות עם בינה מלאכותית.
ייצוא קבצי MP4 שמותאמים ל‑TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ולמיקומים פרוגרמטיים, והורדת קבצי כתוביות כמו SRT עבור כיתוביות.
HeyGen עוזרת לך ליצור תוכן שעומד בדרישות הרגולציה, אבל האחריות לבדיקות הסופיות היא עליך. אנחנו ממליצים לעבור על מדיניות הפלטפורמות כדי להבין את הדרישות הספציפיות לתוכן קריאייטיב ולקופי של מודעות.
השתמש במחזורי יצירה מהירים כדי ליצור הוקים ויז׳ואלים חדשים, ואז להחליף את האלמנטים המנצחים בוריאנטים חדשים. מצב הבאטצ׳ של HeyGen הופך את האיטרציה למהירה ומבוססת נתונים.
כן. אפשר להזמין חברי צוות, לשתף פרויקטים ולהשאיר הערות ביקורת כדי שצוותי הקריאייטיב, השיווק והאנליטיקס יישארו מסונכרנים על מודעות שמשתמשות ב-AI.
ההעלאות והנכסים שנוצרים עבורך נשמרים בצורה מאובטחת, עם בקרת גישה, ומעובדים לפי מיטב שיטות העבודה להגנת פרטיות.
