העלה תמונה או הדבק קישור לתמונה וקבל מיד סרטון שירה מלוטש. HeyGen מחייה פנים, מסנכרן שפתיים לאודיו, מוסיף הבעות טבעיות, כתוביות וייצוא מוכן לפלטפורמות, כדי שתוכל ליצור קליפים שיתופיים בלי מצלמות או אנימציה ידנית.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר להפוך תמונה לשרה
HeyGen משלבת אנימציית פנים מתקדמת, קול איכותי עם סנכרון שפתיים מדויק, ופריסטים מוכנים בפלטפורמה, כדי שיוצרים וצוותים יוכלו להפיק במהירות ובאמינות קליפים שירתיים ויראליים. צור עשרות וריאציות, בצע לוקליזציה לאודיו, ושתף בכל ערוצי הסושיאל.
המערכת שלנו מדמה מצמוצים עדינים, צורות פה ותנועות ראש, כך שתמונות ששרות נראות טבעיות ומלאות הבעה רגשית – בלי עריכה פריים־אחרי־פריים.
להעלות כל תמונה ברורה, לבחור או להעלות אודיו, ו-HeyGen תטפל בזיהוי הפנים, בסנכרון השפתיים וברינדור, כך שגם יוצרים בלי ניסיון באנימציה יקבלו תוצאות מקצועיות.
צור בקלות הרבה גרסאות מותאמות לשווקים שונים עם מתרגם הווידאו וייצוא באצ׳ים, כדי שתוכל לבדוק הוקים, שפות ופורמטים שונים על קהלים ופלטפורמות שונות.
המרת תמונה לסרטון שירה עם זיהוי פנים חכם
HeyGen מזהה נקודות מפתח בפנים וממפה את האודיו לצורות פה והבעות מציאותיות. תהליך ה-image to video משחזר תנועות עדינות ורציפות תאורה, כך שהתוצאה שלך מרגישה חיה ומשכנעת כבר בצפייה הראשונה.
סנכרון שפתיים מדויק ותזמון מלא הבעה
מנוע סנכרון השפתיים שלנו מתאים את האודיו ברמת ההברה ומוסיף הפסקות טבעיות, נשימות ומיקרו־הבעות כדי ליצור חוויית שירה עם בינה מלאכותית שמרגישה אמיתית וסוחפת. התוצאה היא פורטרט שר שומר על קצב, רגש ותשומת הלב של הצופה, נשמע אותנטי והופך את התמונה שלך לחיה.
אפשרויות אודיו גמישות ותמיכה בקול
להשתמש בכל שיר או רצועת קול שהעלית, לבחור ממודלי קול איכותיים, או ליצור אודיו שניתן לשיר בו במספר שפות. HeyGen תומכת בהגייה רב־לשונית, כך שאפשר לגרום לדמויות לשיר בשפות שונות עם ביצוע משכנע.
ייצוא ופריסטים מוכנים לפלטפורמה
ייצוא קליפים כקובצי MP4 מותאמים לפורמט אנכי, ריבועי ואופקי, עם כתוביות על גבי הווידאו ומיקום טקסט בטוח. פריסטים מוכנים מבטיחים שהקליפ שלך עומד בהנחיות של פלטפורמות חברתיות ונראה מעולה בתצוגות מקדימות בפיד או בסטוריז.
איך להשתמש בכלי Make Photo Sing
צור קליפ תמונה שרה בארבעה צעדים פשוטים מתמונה לוידאו.
בחר תמונה ברורה מלפנים או הדבק כתובת URL של תמונה. HeyGen מזהה אוטומטית את הפנים וממליצה על הפריימינג הטוב ביותר לסנכרון שפתיים.
להעלות שיר, קטע קול, או לבחור מאחד ממודלי הקול. לבחור שפה ותזמון; HeyGen מנתחת את הקצב ומתאימה פונמות לתנועות הפה.
בדוק את הטיוטה שנוצרה, עדכן ניסוחים, הוסף כתוביות או שנה את התזמון. צור וריאציות נוספות או החל קול אחר בשביל גיוון.
ייצוא קבצי MP4 מותאמים ל‑Reels, TikTok או Stories עם כתוביות ומיקום טקסט בטוח. ייצא בבת אחת כמה גרסאות שונות ל‑A/B testing או לקמפיינים רב־לשוניים.
להפוך תמונה ל״שרה״ אומר לקחת פנים סטטיות ולהנפיש אותן כך שיבצעו קטע אודיו שנבחר, עם סנכרון שפתיים מדויק ותנועות הבעה. HeyGen משתמשת בזיהוי פנים, מיפוי פונמות וסינתזת תנועה כדי ליצור צורות פה ריאליסטיות, מצמוצי עיניים ותנועות ראש עדינות שמתיישבות עם האודיו ומייצרות תוצאה משכנעת.
תמונות פורטרט חזיתיות, מוארות היטב ועם כמה שפחות הסתרות נותנות את התוצאות הכי טובות. כדי לוודא שהתמונה עם ה‑AI תיראה במיטבה, עדיף להימנע מזוויות צד קיצוניות, חסימות כבדות או תמונות ברזולוציה מאוד נמוכה. אם יש לך רק תמונה מזווית צד, נסה חיתוך ברור יותר שממוקד בפנים כדי לשפר את סנכרון השפתיים והבעות הפנים.
כן, אפשר להעלות שירים או קטעי קול כל עוד הם עומדים במגבלות האורך והפורמט שהפלטפורמה תומכת בהם. חשוב לשים לב לזכויות יוצרים כשמשתמשים במוזיקה מסחרית. HeyGen מציעה גם סאונדים ורכיבי קול עם רישיון לשימוש מסחרי בטוח ולפרוטוטייפינג מהיר.
סנכרון השפתיים של HeyGen פועל ברמת הפונמה ומוסיף התאמות תזמון, נשימות ומיקרו־הבעות כדי להגביר את תחושת הריאליזם. התוצאות משכנעות מאוד לסרטונים קצרים לרשתות חברתיות ולהודעות מותאמות אישית; קלוז־אפים קיצוניים או שוטים קולנועיים עשויים לחשוף את המגבלות של הסינתזה הנוכחית.
רוב הכלים מותאמים לאווטאר פנים אחד בכל פעם. אם בתמונה יש כמה פנים, אפשר ליצור קליפים נפרדים לכל פנים, או להעלות תמונה קבוצתית ולבחור איזו פנים להנפיש, במקומות שתומכים בזה.
כן. הפלטפורמה תומכת במודלי אודיו והגייה רב־לשוניים, שמאפשרים להפוך את התמונה שלך לשיר בשפות שונות. השתמש ב־video translatorכדי ליצור מחדש רצועות אודיו וכתוביות, כך שסרטוני השירה עם ה־AI שלך יישמעו טבעיים בכל שפה.
כן. קליפים שנוצרים עם HeyGen ומשתמשים באססטים ברישיון מתאימים לשימוש מסחרי, ומאפשרים לך להפוך כל תמונה לשרה. ודא שיש לך רישוי מתאים לכל אודיו או תמונה מצד שלישי שאתה מעלה, כדי לעמוד בזכויות ובמדיניות הפלטפורמה כשאתה משתמש בתמונות AI.
כן. אפשר להציג טיוטות וליישם עריכות כמו עוצמת הבעה, טקסט כתוביות או רצועות אודיו חלופיות. צור וריאציות מחדש במהירות כדי לבדוק קולות, שפות ותזמונים שונים.
קליפים קצרים בדרך כלל נרנדרים תוך שניות ועד כמה דקות, בהתאם לאורך ולמורכבות, כך שאפשר ליצור אונליין תמונות שירה בחינם במהירות. הייצוא מסופק כקבצי MP4 שמותאמים לפריסות ורטיקליות, ריבועיות ואופקיות, עם אפשרות לצריבת כתוביות.
HeyGen מצפינה קבצים שמועלים ומיישמת בקרות פרטיות מחמירות. הבעלות על התוכן שאתה יוצר נשארת שלך. בדוק את תנאי הפלטפורמה לפרטים על אחסון, שמירה והרשאות שיתוף.
