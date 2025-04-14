יצירת סרטון לופ צריכה להיות פשוטה, מהירה ואמינה. עם HeyGen אפשר להפוך כל קליפ ללופ חלק ורציף בתוך שניות, בלי להוריד תוכנה ובלי ללמוד כלי עריכה מסובכים. בין אם יוצרים תוכן לרשתות חברתיות, מצגות או מסכים דיגיטליים, HeyGen נותנת דרך קלה לחזור על הסרטונים, לשלוט בתזמון ולייצא תוצאות באיכות גבוהה שנראות נקי בכל פלטפורמה. הכל בנוי עבור יוצרים, אנשי שיווק וכל מי שצריך סרטון לופ מקצועי בלי כל השלבים המיותרים.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מחפש לופים חלקים ומדויקים לווידאו?

צור סרטוני לופ חלקים ורציפים בלי עריכה מורכבת או תוכנה מסובכת. העלה את הקליפ, קבע כמה פעמים הוא יחזור וייצא סרטון לופ נקי שנראה מעולה בכל פלטפורמה. מושלם לפוסטים ברשתות חברתיות, דמוים למוצרים, ויז׳ואלים לרקע, מצגות ועוד.
יתרונות עיקריים
• מהיר ופשוט
• עובד בכל מכשיר
• בלי סימן מים
• תומך ב‑MP4, ‏MOV, ‏WebM ועוד
• ייצוא באיכות גבוהה

סרטוני לופ

שיטות מומלצות ליצירת סרטון לופ חלק

לולאה טובה מרגישה טבעית ונקייה. בין אם אתה עושה לופ לקליפ קצר או לרצף ארוך יותר, כמה צעדים פשוטים יעזרו לוידאו שלך להיראות מקצועי.

• לבחור קליפ עם תנועה או תאורה עקבית
• לחתוך את נקודות ההתחלה והסיום כך שהמעבר ירגיש טבעי
• לשמור על לופים קצרים וקצביים לפלטפורמות חברתיות
• להשתמש בטיימליין כדי לסמן את הרגע הכי טוב
• להתאים את התזמון של האודיו או להשאיר את האודיו עדין
• לייצא באותה רזולוציה כמו הקליפ המקורי

יצירת סרטוני AI

יכולות לופ וידאו חזקות שנבנו כדי לחסוך לך זמן

HeyGen נותנת לך את כל מה שצריך כדי ליצור לופ נקי ומקצועי בלי להשתמש בתוכנות מורכבות. כל פיצ׳ר בנוי כדי להפוך את התהליך למהיר ופשוט.
• לופים אינסופיים חלקים: לחזור על הקליפ שלך בלי סוף או להגדיר מספר חזרות מותאם אישית.
• בוחר לופ בציר הזמן: לבחור בדיוק את החלק שתרצה לחזור עליו בעזרת ציר זמן ברור ופשוט.
• תצוגה מקדימה מיידית וייצוא מהיר: לראות את הלופ בזמן העריכה ולהוריד אותו תוך שניות.
• תמיכה בריבוי פורמטים: עובד עם MP4, MOV, WebM ועוד.
• כל כלי העריכה במקום אחד: לחתוך, לקרופ, להאיץ, להאט, להשתיק או להוסיף אודיו ישירות מהעורך.

כדי להוסיף טקסט, כתוביות או כותרות לסרטון הלופ שלך, אפשר גם להשתמש בכלי של HeyGen ״Add Text or image to Video״. זו דרך פשוטה לשדרג את התוכן שלך לרשתות חברתיות או למצגות.

איך זה עובד?

ליצור סרטוני לופ חלקים ב־4 צעדים פשוטים

צור סרטוני AI מושלמים עם סנכרון שפתיים טבעי שחוזרים בלופ חלק ושומרים על הצופים מרותקים.

שלב 1

להזין טקסט או להעלות אודיו

להתחיל עם קובץ אודיו נקי או להקליד את הסקריפט שלך — HeyGen תומכת גם בקול וגם בטקסט־לטקסט־לדיבור. זו יכולת חזקה בכלי יצירת סרטוני ה‑AI שלנו.

שלב 2

בחר אווטאר

להשתמש באווטאר AI מדבר או לבצע סנכרון שפתיים על גילום וידאו אמיתי של אדם, כדי לקבל מסירה מציאותית וחיה.

שלב 3

לבחור קול AI או להעלות צילומי וידאו אמיתיים

בחר מתוך יותר מ־300 קולות ב־175+ שפות כדי להתאים את הטון שלך לקהל היעד. הבחירה הזו משפרת את האיכות של סרטון ה‑AI שאתה יוצר.

שלב 4

ליצור ולשתף את הווידאו המסונכרן שלך

HeyGen מסנכרן אוטומטית שפתיים, קול והבעות פנים — מייצאים ומשתפים את סרטוני ה‑AI שלך תוך שניות.

שאלות נפוצות על וידאו לופ

איך ללולא וידאו אונליין עם HeyGen?

העלה את קובץ ה‑MP4, ‏MOV, ‏AVI או WebM שלך, בחר את החלק שתרצה לחזור עליו ותצפה בלופ מיד. ברגע שזה נראה חלק, ייצא וידאו לופינג ב‑HD בלחיצה אחת. כדי לדייק את התזמון עוד יותר, אפשר לערוך את הקליפ קודם בעזרתחיתוך וידאו אונליין

האם אפשר ללופף וידאו בחינם?

כן. HeyGen מאפשר ליצור לופים לוידאו אונליין בחינם, בלי סימן מים ובלי התקנת תוכנה. אפשר לחזור על הקליפ כמה פעמים שרוצים, ליצור לופים אינסופיים ולייצא קובץ מלוטש ישירות מהדפדפן.

האם לופינג יפחית את איכות הווידאו?

לא. HeyGen שומר על האיכות והרזולוציה המקוריות של הווידאו שלך, כך שכל קטע שחוזר נראה חלק וחד. גם אחרי לופים מרובים, הווידאו המיוצא נשאר נקי ומוכן לפלטפורמות כמו TikTok או Instagram.

האם אפשר ללולא רק חלק מהווידאו?

כן. אפשר לסמן רגע מסוים על ציר הזמן ולנגן בלופ רק את הקטע הזה, כדי לקבל חזרה חלקה וטבעית. אם צריך עוד יותר דיוק, אפשר לחתוך מראש רגעים לא רצויים בעזרת כלי Repurpose Video tool

אילו פורמטי וידאו HeyGen תומכת בלופינג?

אתה יכול להעלות קבצי MP4, ‏MOV, ‏AVI, ‏WebM ועוד פורמטים סטנדרטיים. הייצוא הסופי בלופ יימסר כקובץ MP4 כדי להבטיח תאימות מלאה ברשתות חברתיות, מצגות ואתרים.

האם כלי הווידאו הלופ עובד גם במכשירים ניידים?

כן. HeyGen פועל כולו בדפדפן, כך שאפשר להריץ סרטונים בלופ ב‑iPhone, Android, טאבלטים, כרומבוק, Windows ו‑Mac בלי להתקין שום דבר. הממשק נשאר מהיר ורספונסיבי בכל המכשירים.

האם הסרטונים שאני מעלה מאובטחים?

כן. כל הקבצים מעובדים באופן פרטי, מוצפנים בזמן העריכה ונמחקים אוטומטית אחרי ההורדה. HeyGen אף פעם לא שומרת או משתפת את התוכן שלך מעבר לנדרש, כדי להבטיח פרטיות מלאה בזמן העבודה.

