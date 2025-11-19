יוצר וידאו לאינסטגרם ל-Reels וסטוריז

ליצור סרטוני אינסטגרם שעוצרים את הגלילה ונראים מקצועיים, אבל לוקחים דקות להכין. עם יוצר סרטוני האינסטגרם של HeyGen אתה מקבל טמפלייטים מותאמים למובייל, סנכרון למוזיקה, כתוביות וייצוא מותאם לפלטפורמה, כדי שהסרטונים שלך לאינסטגרם יעבדו מעולה ב‑Reels, ב‑Stories ובפיד. אפשר להתחיל מקליפים, תמונות או טקסט ולפרסם מהר בעזרת כלי עריכת וידאו.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

רילס וקליפים קצרים טרנדיים

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

קידומי מוצר והשקות

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

סטוריז ורצפי הכרזות

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

טוטוריאלים והסברים קצרים

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

קליפים מאחורי הקלעים ומיום בחיים

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

שואורילס של יוצרים והיילייטים לפורטפוליו

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

למה HeyGen הוא יוצר הווידאו הטוב ביותר ל‑Instagram

HeyGen מסירה את החיכוך מהפקת וידאו לרשתות חברתיות, כדי שתוכל לפרסם לעיתים קרובות יותר ולהישאר על הטרנדים. בחר טמפלייט, גרור פנימה מדיה או הדבק סקריפט, ואז התאם קצב, טקסט ואודיו כך שיתאימו לקול המותג שלך. התוצאה היא קריאייטיב מלוטש, מותאם לפלטפורמה, שמוכן לפרסום מיד.

ליצור סרטונים שמתאימים להתנהגות באינסטגרם

העיצובים, יחסי הגובה־רוחב והקצב מותאמים במיוחד לאינסטגרם, כך שהתוכן שלך ירגיש מקומי לפלטפורמה וישמור על הצופים מרותקים, במיוחד ב‑Instagram Reels.

להאיץ את ההפקה, לשמור על שליטה יצירתית

לאוטומט פעולות עריכה כמו קיצוץ, סנכרון לפי ביט והוספת כתוביות, תוך שמירה על שליטה ידנית בהוקים, ב‑CTA ובוויז׳ואלים לאורך כל תהליך עריכת הווידאו.

פרסום בכל פורמט של אינסטגרם

ייצוא רילס אנכיים, פוסטים מרובעים לפיד ורצפי סטוריז עם המידות, האורכים וקבצי הכתוביות הנכונים לכל תהליך העלאה.

טמפלייטים ופריסטים מותאמים לפלטפורמה

כל טמפלייט מגיע עם מבנה מוכן מראש שכולל חיתוכים אופטימליים, מיקומי טקסט ורגעי קריאה לפעולה, כדי שהסרטוני יום ההולדת שלך ימשכו תשומת לב, ישאירו את הצופים לאורך זמן ויגדילו מעורבות – בלי להתחיל מאפס.

A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

סנכרון לקצב וכלי אודיו

לחתוך, לעשות פייד ולהתאים את תזמון האודיו בשניות, בלי טיימליינים מורכבים או קי-פריימים ידניים. לבחור ממאגר טרקים ללא תמלוגים או להעלות שירים משלך, כדי שכל וידאו יהיה אישי, מלוטש ובדיוק על הביט.

Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

כתוביות אוטומטיות ותתי־כותרות שניתן לערוך

ערוך את טקסט הכיתוב ישירות בתוך הווידאו כדי להתאים את הטון, התזמון והשמות – בלי כלים נוספים. ייצא קבצי SRT נקיים להעלאות מדויקות, עמידה בדרישות נגישות או שימוש חוזר בקלות במגוון פלטפורמות ופורמטים.

A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

שינוי גודל ופורמט מחדש בלחיצה אחת

להמיר פרויקט אחד לפורמטים אנכיים, ריבועיים או רחבים, תוך שמירה אוטומטית על התזמון, הלייאאוט, מיקום הטקסט והאיזון הוויזואלי, כדי שהווידאו שלך ייראה מוקפד ומדויק בכל מקום שבו משתפים אותו.

Smiling woman skydiving.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייזינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר הווידאו לאינסטגרם

HeyGen מלווה אותך מרעיון ועד פרסום וידאו לאינסטגרם בארבעה צעדים פשוטים, כדי שההפקה תישאר מהירה וניתנת לחזרה.

שלב 1

להתחיל מהמדיה או מהרעיון שלך

העלה קליפים, הוסף תמונות או הדבק סקריפט קצר או כיתוב. בחר את פורמט ה‑Instagram שבו תרצה לפרסם.

שלב 2

לבחור טמפלייט וקול

לבחור טמפלייט שמתאים למטרה שלך, לבחור מוזיקה וכתוביות, ולהוסיף קריינות אם צריך קול מדבר.

שלב 3

לחדד את התזמון והמסרים

לערוך את ההוק, להתאים את אורך הסצנות וללטש את הטקסטים על המסך. להשתמש ב‑beat sync כדי לנעול את החיתוכים למוזיקה ולהשיג מקסימום אימפקט.

שלב 4

ייצוא ופרסום

לייצא קובץ MP4 מותאם למובייל או ליצור כמה יחסי ממדים במקביל. להוריד את הקבצים או להשתמש בקישור מאוחסן כדי לשתף ישירות.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר סרטוני אינסטגרם?

יוצר וידאו לאינסטגרם הוא מחולל סרטוני AI שעוזר ליצור סרטונים שמותאמים במיוחד לאינסטגרם, כולל Reels, סטוריז ופוסטים לפיד, עם טמפלייטים, כלי אודיו והגדרות ייצוא שמותאמות לפלטפורמה.

האם צריך ידע בצילום או בעריכה כדי להשתמש ב‑HeyGen?

לא. HeyGen מיועד ליוצרים בכל רמת ניסיון, כולל כאלה שרק מתחילים בעריכת וידאו. טמפלייטים, כלים מבוססי AI ועריכה מונחית הופכים את יצירת הסרטונים המלוטשים לאינסטגרם לפשוטה, בלי צורך בידע מתקדם בעריכה.

אילו פורמטים ויחסי גובה־רוחב נתמכים?

HeyGen תומכת בפורמט אנכי 9:16 ל-Reels ו-Stories, ריבועי 1:1 לפוסטים בפיד, ורחב 16:9. אפשר להמיר פרויקט אחד למספר יחסי מסך בלחיצה אחת.

אפשר להוסיף מוזיקה ולסנכרן את העריכות לפי הקצב?

כן, שימוש ביוצר וידאו חינמי ל-Instagram הוא הדרך הכי קלה להתחיל. השתמש בסנכרון ביט מובנה כדי ליישר אוטומטית את החיתוכים למוזיקה, לקצר טראקים, ללופף קטעים, או להעלות קבצי אודיו משלך.

האם כתוביות נוצרות אוטומטית?

כן. HeyGen מייצרת באופן אוטומטי כתוביות מאודיו מדובר או מטקסט של תסריט, מאפשרת לערוך אותן ישירות בממשק, ומייצאת קבצי כתוביות כמו SRT להעלאה לפלטפורמות.

האם אפשר לפרסם ישירות ל‑Instagram מתוך HeyGen?

אפשר להוריד סרטונים מוכנים לפלטפורמה או להשתמש בקישורים מאוחסנים לשיתוף. פרסום ישיר תלוי בחשבונות המחוברים שלך ובאינטגרציות עם הפלטפורמות.

מה האורך המומלץ לסרטוני אינסטגרם?

סרטונים קצרים בדרך כלל עובדים הכי טוב. כוון לאורך של 15 עד 60 שניות ל‑Instagram Reels ופחות מ‑60 שניות לפוסטים בפיד, אלא אם אתה משתמש בקרוסלה או בתוכן מחולק לכמה חלקים.

האם אפשר להשתמש באותו וידאו מחדש לכמה ערוצי סושיאל שונים?

כן. אפשר להשתמש בכלי ה־one-click resize והייצוא של HeyGen כדי להתאים את אותו פרויקט לפלטפורמות שונות וליחסי רוחב־גובה שונים.

האם צוותים יכולים לעבוד יחד על פרויקטים?

כן. אפשר להזמין חברי צוות לערוך, להשאיר תגובות ולנהל פרויקטים, כדי שיוצרי תוכן, עורכי וידאו ומשווקים יוכלו לעבוד יחד.

האם יש ספריית מוזיקה מובנית שאפשר להשתמש בה?

HeyGen כוללת מוזיקה ואפקטים קוליים ללא תמלוגים עבור הפרויקטים שלך. עבור מוזיקה ברישיון, אפשר להעלות קטעים משלך ולאשר שיש לך זכויות שימוש לפרסום בסרטוני TikTok או Instagram.

האם הסרטונים שאייצא יתאימו למפרט של אינסטגרם?

כן. HeyGen מייצאת קבצי MP4 עם קודקים, רזולוציות וזמני וידאו מומלצים שמתאימים להעלאה לאינסטגרם.

האם אפשר לערוך וידאו במובייל ובדסקטופ?

כן. HeyGen תומכת בהעלאה ועריכה ממכשירים ניידים וממחשב שולחני, כך שאפשר להתחיל פרויקט בטלפון ולסיים אותו על מסך גדול יותר.

