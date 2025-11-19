יוצר דיגיטל הומנס לסרטוני AI ריאליסטיים

צור דיג׳יטל היומנס שמספקים תקשורת וידאו ברורה ובעלת אופי אנושי בעזרת מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen. הפוך טקסט או תמונה לסרטוני דיג׳יטל היומן מקצועיים עם דיבור טבעי, הבעות פנים וסנכרון שפתיים רב־לשוני – בלי מצלמות, שחקנים או עלויות הפקה.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

הנחיה ללקוחות

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

ייצוג המותג וסיפור הסיפור

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

תוכניות הדרכה לעובדים

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

תקשורת במגזר הציבורי

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

חינוך והעברת קורסים

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

הפצת ידע פנימי

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר ליצירת דמויות דיגיטליות

HeyGen הופכת בני אדם דיגיטליים לכלי פרקטי לשימוש עסקי אמיתי. צוותים יוצרים מציגי וידאו אנושיים עקביים וניתנים לשליטה, שמסבירים, מדריכים ומתקשרים בצורה ברורה בכל הערוצים, השפות והקהלים – בלי המגבלות של הפקה חיה.

נוכחות אנושית עקבית

דיגיטל הומנס מספקים את אותו פנים, קול והגשה בכל פעם. זה מסיר את חוסר היציבות של מציגים חיים ומבטיח תקשורת עקבית ואמינה בין קמפיינים, אזורים וצוותים.

דיוק מבוסס תסריט

כל דיג׳יטל הומן פועל לפי תסריטים ותכנים מאושרים. זה שומר על מסרים מדויקים, תואמי רגולציה ומותאמים למטרות העסק, ומונע תגובות לא צפויות.

סקיילביליות מוכנה לארגוני אנטרפרייז

ליצור, לעדכן ולתאם לוקליזציה של דיג׳יטל היומנס בקנה מידה גדול. תסריט אחד יכול להניע מאות סרטונים עם מטה-היומנס, בלי צורך בהקלטות או עבודת הפקה נוספות.

זהות דיגיטלית קבועה למציג

צור דמות דיגיטלית שתשמש כמגיש לטווח ארוך עבור המותג, המוצר או הארגון שלך. אותה דמות דיגיטלית יכולה להופיע בסרטונים, בעדכונים ובקמפיינים, לבנות היכרות ואמון ולהוריד את התלות בטאלנט חי.

ביצוע מבוקר טקסט לסרטונים

דיגיטל הומנס מופעלים לחלוטין מטקסט. אפשר לכוון קצב, דגשים ומבנה ישירות בתסריט, ו-HeyGen יוצרת את ביצוע האנימציה המתאים בלי הקלטה מחדש או עריכה ידנית.

ביצועי פנים ברמת נאמנות גבוהה

דיגיטל הומנס מספקים תנועות פנים ריאליסטיות שמותאמות לדיבור. הבעות עדינות, מיקוד העיניים וצורות הפה מסונכרנים בדיוק, ומייצרים סרטונים שנראים מוקפדים ומקצועיים לתקשורת רצינית.

רצף שפה גלובלי

צור דמויות דיגיטליות שמדברות ביותר מ־175 שפות תוך שמירה על אותה זהות ויזואלית. תרגום וידאו מבטיח מסר עקבי בכל האזורים בלי לגייס מגישי וידאו או להפיק סרטונים נפרדים, בזכות טכנולוגיית הדמויות הדיגיטליות.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייזינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ב-AI Digital Humans Maker

צור בני אדם דיגיטליים דרך תהליך עבודה ברור בארבעה שלבים שהופך טקסט לתקשורת וידאו.

שלב 1

בחר אווטאר דיגיטלי

בחר את המראה וסגנון ההצגה של הדמות הדיגיטלית שלך. הגדר שפה, טון ומטרת תקשורת עבור אווטאר הדיגיטל האנושי שלך.

שלב 2

כתוב את הסקריפט שלך

להוסיף את ההודעה שלך כטקסט. HeyGen מנתחת את המבנה והקצב כדי להכין דיבור טבעי שקל לעקוב אחריו.

שלב 3

התאם את המצגת

התאם את סגנון הקול, הכיתוביות, הלייאאוט והמיתוג. ודא שהאדם הדיגיטלי מתאים לקהל היעד ולשימוש שאתה צריך.

שלב 4

יצירה והפצה

צור את סרטון ה־digital human הסופי ושתף אותו באתרי אינטרנט, בפלטפורמות שונות או במערכות פנימיות. אפשר לעדכן בכל רגע על ידי עריכת הטקסט כך שישקף שינויים בזמן אמת.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהם בני אדם דיגיטליים?

דיגיטל הומנס הם מציגי וידאו אנושיים שנוצרים באמצעות בינה מלאכותית ומעבירים תוכן מדובר דרך וידאו ריאליסטי. משתמשים בהם כדי להעביר מידע, הנחיות ומסרים בלי צורך במגישים חיים.

איך משתמשים בדיג׳יטל היומנס בעסקים?

דיגיטל הומנס משמשים להנחיית לקוחות, הדרכה, חינוך, תקשורת מותגית ומסרים פנימיים, במקומות שבהם נדרשות עקביות וסקיילביליות.

האם דיג׳יטל היומנס תומכים במספר שפות?

כן. הדמויות הדיגיטליות של HeyGen יכולות לדבר ביותר מ־175 שפות באמצעות יצירת סרטוני מולטי־לינגואל ו־video translatorתוך שמירה על אותה זהות ויזואלית.

האם צריך ציוד צילום או הפקה?

לא. דיג׳יטל היומנס נוצרים לגמרי מטקסט. לא צריך מצלמות, מיקרופונים, סטודיואים או סשנים של הקלטה חיה.

כמה קל לעדכן סרטון דיגיטלי עם אווטאר אנושי?

עדכונים הם פשוטים וניתן להוסיף להם אנימציה כדי לשפר את המעורבות. ערוך את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו. אין צורך להקליט מחדש או לבנות את התוכן מהתחלה.

האם אפשר לשלוט במיתוג ובהצגה?

כן. אפשר להתאים את סגנון הקול, הכיתוביות, הלייאאוטים, הצבעים והנראות כך שיתאימו לדרישות המותג שלך.

עד כמה מציאותיים הדיגיטל הומנס של HeyGen?

HeyGen מייצרת קצב דיבור טבעי, סנכרון שפתיים מדויק ותנועות פנים מלאות הבעה, שמתאימים לתקשורת מקצועית וארגונית.

האם יש תמיכה בבעלות על התוכן ואבטחה?

כן. HeyGen פועלת לפי סטנדרטים של אבטחת מידע ברמת אנטרפרייז, וכל הסקריפטים וסרטוני הדיגיטל האנושי שנוצרים נשארים בשליטה מלאה שלך, כדי לשמור על שלמות תוכן הווירטואל האנושי שלך.

